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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Можливо, це була точка неповернення, - адвокат про стан Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Можливо, це була точка неповернення, - адвокат про стан Саакашвілі

Для початку судового процесу влада Грузії спеціально дочекалася погіршення стану здоров'я Міхаїла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ про це сьогодні в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив Бека Басілая, адвокат Саакашвілі.

Він наголосив, що стан здоров'я політика критичний. Попри прохання помістити Саакашвілі до цивільної лікарні, його перевезли до військового шпиталю.

"Вчора була дуже важка картина. Ми з Мишком зустрілися [у в'язниці], і він прямо на наших очах знепритомнів і впав. І це був справжній шок. Можливо, це була навіть точка неповернення. Але господь нам усім допоміг, і зараз його стан стабільний", — розповів Басілая.

Також читайте: Саакашвілі буде переведено до військового шпиталю в Горі, - Мін'юст Грузії

Адвокат вважає, що влада Грузії з Саакашвілі навмисно затягувала судовий процес, щоб дочекатися з занепаду сил політика.

"За ці півтора місяця вони могли провести судове засідання, вони могли допитати свідків у справі Михайла тощо. Але вони всього цього не зробили. Вони дочекалися тієї обставини, коли в Міхеїла вже зараз немає сил. І зараз треба розпочинати його реабілітацію", — сказав захисник.

Басілая впевнений, що Саакашвілі видужає і продовжить боротьбу в Грузії.

Також читайте: Україна поновлює звернення до грузинської влади забезпечити Саакашвілі належною медичною опікою, - МЗС

"Всі ці півтора місяця ви бачили, що Міхеїл Саакашвілі — це не лише політв'язень. Ви бачили, як влада з ним поводиться, і що його права, як права людини, для влади нічого не значать. Тому для Міхеїла Саакашвілі в Грузії справедливого правосуддя просто не може бути, бо всі ці тижні ми бачили політичний шантаж, що з ним поводяться негуманно. І я не чекаю, що найближчим часом грузинські судді будуть використовувати закон і користуватися Конституцією. Вони всі ще будуть використовувати лише ті позиції, що будуть у влади, і зроблять усе так, як треба [місцевому олігарху] Іванішвілі, і як буде зручно пропутінському уряду Грузії", - резюмував Басілая.

Також читайте: Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Читайте: Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Точка невозврата была , когда карлсон залез в фуру с кефиром.
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19.11.2021 23:15
+28
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін !

Міхуілу , як і кремлівським упирям , перешкоджав це зробити Порох , тому він і волав на всю Украіну - бариГа ! 😡
Не вірю цьому аферисту і маніпулятору , якого цікавлять тільки гроші і влада 😠
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19.11.2021 23:37
+15
ваще похрену на сулугуни
тут своих проблем за гланды
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19.11.2021 23:55
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Точка невозврата была , когда карлсон залез в фуру с кефиром.
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19.11.2021 23:15 Відповісти
Каждый имеет право на добровольный уход из жизни. Миша сам так решил.
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19.11.2021 23:52 Відповісти
точка невозврата была, когда карлсон видерся на кришу і ноль прижка...
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20.11.2021 04:32 Відповісти
Уявляю реакцію людей, які побачили, що він там ще і нагадив.
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20.11.2021 08:51 Відповісти
Саакашвілі їздив за кордон і там розказував яка в Україні корупція і олігархи. Це допомогло Україні вступити в НАТО і ЄС.
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19.11.2021 23:22 Відповісти
Карслон не розрахував достатньо палива для свого прожорливого вітряка?
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19.11.2021 23:29 Відповісти
Буде точка повернення. Через 5 років, відсидить своє і здрасте, Мишко.
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19.11.2021 23:37 Відповісти
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін !

Міхуілу , як і кремлівським упирям , перешкоджав це зробити Порох , тому він і волав на всю Украіну - бариГа ! 😡
Не вірю цьому аферисту і маніпулятору , якого цікавлять тільки гроші і влада 😠
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19.11.2021 23:37 Відповісти
Буде знати, як нашого баригу Баригою називати.
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19.11.2021 23:48 Відповісти
Ваш барыга сейчас сидит на Банковой)
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20.11.2021 09:43 Відповісти
ти сам бачивяк вин отримував гроши?
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20.11.2021 01:12 Відповісти
не,ну я понимаю,когда рускавые бабы на западают на горного карлсона....но когда мужики....
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20.11.2021 08:55 Відповісти
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
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20.11.2021 08:31 Відповісти
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін ! / До купы. за сдачу частей Грузии,типа Абхазия и Ю.Осетия Саака получил нехилое бабло от Путлера 01.10.2021 19:32

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20.11.2021 10:12 Відповісти
К заявлениям "отримував гроші із росіі від Курченка" , "Саака получил нехилое бабло от Путлера" ещё факты-и цены им бы не было.
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20.11.2021 10:55 Відповісти
ваще похрену на сулугуни
тут своих проблем за гланды
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19.11.2021 23:55 Відповісти
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19.11.2021 23:56 Відповісти
Одни боты буйствуют в комментах. Саакашвили в список Форбс не вернулся и дома в Лондоне не покупает.
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20.11.2021 02:34 Відповісти
С его то привычкой засирать место обитания) Он способен только профукать чужие деньги)
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20.11.2021 09:45 Відповісти
а можливо і ні - не точка...
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20.11.2021 04:31 Відповісти
не хочешь срать? - не мучай жопу...
це про нього...
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20.11.2021 04:36 Відповісти
он?
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20.11.2021 05:42 Відповісти
Енто Лука через пару лет.
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20.11.2021 08:48 Відповісти
Карлсон полетів але обіцяв повернутися.
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20.11.2021 06:15 Відповісти
Якщо вірити адвокату, то спікірував.
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20.11.2021 08:49 Відповісти
Цензор, досить.... Це якесь витончене катування? #до дупи Сракашвілю, Зе!Беню теж...
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20.11.2021 06:31 Відповісти
надо отдать должное *****! он умело превратил Украину из страны надежд в страну безнадёгу, правда лукашенкой стать не смог как ни старался, всплыло новое зедерьмо, но наш герой уверен если добавить ещё дерьма то он обязательно всплывёт на вершину! ведь должно же пуйло оценить его старания, да и конфетки у него вкусные
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20.11.2021 09:04 Відповісти
Ты зачем на свой выбор то гонишь?)
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20.11.2021 09:49 Відповісти
не нагнетайте - лечите... или что?
если таскать умирающего (по вашим словам) и отбиваясь от врачей, показывать что ему хреново только с одной целью вывезти за пределы тюрьмы (и о чудо! ему тогда хватит сил добежать до канадского кордона (с)....?)
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20.11.2021 07:12 Відповісти
а Юлька свою коляску выбросила или еще в гараже хранит на всякий случай
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20.11.2021 08:11 Відповісти
к навальному отправить
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20.11.2021 08:15 Відповісти
Пороховата негодует...вам ваше и прилетит.
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20.11.2021 08:35 Відповісти
порох не дает карлсону пожрать?или принять лекарство?у вас шось с мозгами,их надо проветрить.
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20.11.2021 08:53 Відповісти
Нет, просто у них от Порошенко истерика начинается и они бегут штаны менять. Даже сейчас, когда он на форуме в Галифаксе занят большой политикой, в отличие от Нелоха, который обделанный по самые уши, сидит на Банковой. При этом последняя история - это уже действительно точка невозврата.
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Та, блін, вже прилетіло в 2019 році і не тільки пороховаті!
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20.11.2021 08:54 Відповісти
сейчас вы увидите лучшее в мире привидение с мотором.малыш, у тебя варенье есть?
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20.11.2021 08:45 Відповісти
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20.11.2021 08:47 Відповісти
ну раз неповернення,значит в Украину не вернется .дас ист гут
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20.11.2021 08:51 Відповісти
а нах сюди повертатися. нехай буде їм
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20.11.2021 20:23 Відповісти
 
 