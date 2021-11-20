Можливо, це була точка неповернення, - адвокат про стан Саакашвілі

Для початку судового процесу влада Грузії спеціально дочекалася погіршення стану здоров'я Міхаїла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ про це сьогодні в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив Бека Басілая, адвокат Саакашвілі.

Він наголосив, що стан здоров'я політика критичний. Попри прохання помістити Саакашвілі до цивільної лікарні, його перевезли до військового шпиталю.

"Вчора була дуже важка картина. Ми з Мишком зустрілися [у в'язниці], і він прямо на наших очах знепритомнів і впав. І це був справжній шок. Можливо, це була навіть точка неповернення. Але господь нам усім допоміг, і зараз його стан стабільний", — розповів Басілая.

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Адвокат вважає, що влада Грузії з Саакашвілі навмисно затягувала судовий процес, щоб дочекатися з занепаду сил політика.

"За ці півтора місяця вони могли провести судове засідання, вони могли допитати свідків у справі Михайла тощо. Але вони всього цього не зробили. Вони дочекалися тієї обставини, коли в Міхеїла вже зараз немає сил. І зараз треба розпочинати його реабілітацію", — сказав захисник.

Басілая впевнений, що Саакашвілі видужає і продовжить боротьбу в Грузії.

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"Всі ці півтора місяця ви бачили, що Міхеїл Саакашвілі — це не лише політв'язень. Ви бачили, як влада з ним поводиться, і що його права, як права людини, для влади нічого не значать. Тому для Міхеїла Саакашвілі в Грузії справедливого правосуддя просто не може бути, бо всі ці тижні ми бачили політичний шантаж, що з ним поводяться негуманно. І я не чекаю, що найближчим часом грузинські судді будуть використовувати закон і користуватися Конституцією. Вони всі ще будуть використовувати лише ті позиції, що будуть у влади, і зроблять усе так, як треба [місцевому олігарху] Іванішвілі, і як буде зручно пропутінському уряду Грузії", - резюмував Басілая.

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Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

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