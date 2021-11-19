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Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

Грузинські ЗМІ повідомляють, що готується етапування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з тюремної лікарні, ймовірно, до військового шпиталю міста Горі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На території Глданської в'язниці, зазначають ЗМІ, перебувають міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від партії влади "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі мати екс-президента Гіулі Аласанія.

Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Міхеіла Саакашвілі до госпіталю.

"Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він.

Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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Топ коментарі
+16
Ты че такой мрачный?
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
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19.11.2021 08:42
+8
Как они задолбали с ним носится.
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19.11.2021 08:52
+7
Було б не погано , щоб зе поїхало в Грузію і там показувало "рвєніє" , а потім там і залишилося .
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19.11.2021 08:53
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Интересно, Зеленский проявляет неудержимое рвение , добиться освобождения и переправки в Украину гражданина Украины пана Саакашвили?
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19.11.2021 08:29 Відповісти
Було б не погано , щоб зе поїхало в Грузію і там показувало "рвєніє" , а потім там і залишилося .
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19.11.2021 08:53 Відповісти
Тобто, арешт за спiвучастю у незаконному перетинi кордону? На худий кiнець, до повного прояснення самих обставин цего?...
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19.11.2021 09:19 Відповісти





свічка






В ответ
@censor_net

Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку:
-Від мене штани з пропеллером улетіли!
-Ну і х*й з ними!
-Так отож....
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19.11.2021 08:38 Відповісти
Киньте його у вулик, заколібал ваш мішаня
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19.11.2021 08:39 Відповісти
Не треба тривожити зимівлю пчіл, ще порозлітаються і згинуть.
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19.11.2021 08:43 Відповісти
Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3300393
І нахуа???
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19.11.2021 08:42 Відповісти
Ох і непосидющий же чоловік, ніяк місця не нагріє.
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19.11.2021 08:42 Відповісти
Ты че такой мрачный?
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
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19.11.2021 08:42 Відповісти
Даааа, дострибався Петрович,а попереджали ж, що куріння шкідливо не тільки для здоров*я.
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19.11.2021 08:46 Відповісти
Дедушка Саакашвили был ближайшим помошником Берии. И вы думаете, что в Грузии, где Сталина целуют в жопу Мише что то будет?
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19.11.2021 08:51 Відповісти
Как они задолбали с ним носится.
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19.11.2021 08:52 Відповісти
Один в москови сам взял и на швабру поехал, -теперь сидит, а этот на бутылку пиросмани присел и теперь, что не день, то кровью рыгает, то 20 кг потерял! Это был его собственный выбор! Зам нам эта информация о нём?
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19.11.2021 08:54 Відповісти
Дядя Мишкин генерал-майор КГБ СССра дохлого Темур Аласания и родной брать его матери живет в США и почему то не прилетел спасать племяша...,странно...
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19.11.2021 08:56 Відповісти
Зачем спасать психическибольного карлсона , который не желает лечиться😹
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19.11.2021 09:04 Відповісти
Михо сейчас на задании в бывшем ссср
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19.11.2021 09:05 Відповісти
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19.11.2021 09:00 Відповісти
Носяться з ним , як дурний з писаною торбою , охриніти можна із цього карлсона 😀
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19.11.2021 09:01 Відповісти
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19.11.2021 09:03 Відповісти
Відсидить своє, там не багато, 5 років, і з чистою совістю на волю.
Алеж хочеться цирку, представления, уваги, велике цабе...
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19.11.2021 09:09 Відповісти
Як казав колись мій покійний батько,...у каждого свой Чернобыль в этой жизни...
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19.11.2021 09:12 Відповісти
Грузини рекламний ролик знімають "Подорожуй по Грузії разом з Міхо".
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19.11.2021 09:21 Відповісти
главное - чтобы Миша больше никому не смог зла причинить. Двум странам уже подосрал, спасибо, может, хватит?
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19.11.2021 09:53 Відповісти
Переведіть вже його до крематорію, одразу одужає.
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19.11.2021 10:26 Відповісти
- Марк Савелович, ви таки слышали, за Саакашвили?*
- Та я вас умоляю Соломон Яковлевич, за него по три раза в день слышно и шо там нового?
- Та его переводят до военного госпиталя!
- То туда то сюда, то туда то сюда вам ни чего на минуточку таки не напоминает?
- Таки да, я всегда говорил, что он как пенис в кондоме.
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19.11.2021 11:12 Відповісти
Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку: -Від мене штани з пропеллером улетіли! -Ну і х*й з ними! -Так отож....
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19.11.2021 12:06 Відповісти
кацапня ликует.
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19.11.2021 14:47 Відповісти
 
 