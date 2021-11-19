Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ
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Грузинські ЗМІ повідомляють, що готується етапування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з тюремної лікарні, ймовірно, до військового шпиталю міста Горі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На території Глданської в'язниці, зазначають ЗМІ, перебувають міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від партії влади "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі мати екс-президента Гіулі Аласанія.
Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Міхеіла Саакашвілі до госпіталю.
"Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він.
Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку:
-Від мене штани з пропеллером улетіли!
-Ну і х*й з ними!
-Так отож....
І нахуа???
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
Алеж хочеться цирку, представления, уваги, велике цабе...
- Та я вас умоляю Соломон Яковлевич, за него по три раза в день слышно и шо там нового?
- Та его переводят до военного госпиталя!
- То туда то сюда, то туда то сюда вам ни чего на минуточку таки не напоминает?
- Таки да, я всегда говорил, что он как пенис в кондоме.