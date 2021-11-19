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Саакашвили собираются этапировать из тюремной больницы, - грузинские СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Саакашвили собираются этапировать из тюремной больницы, - грузинские СМИ

Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюремной больницы, предположительно в военный госпиталь города Гори.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На территории Глданской тюрьмы, отмечают СМИ, находятся министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а у ворот тюрьмы в автомобиле находится мать экс-президента Гиули Аласания.

Брат политика Гиоргий Саакашвили сообщил журналистам, что он прибыл к тюрьме в связи с распространившейся информацией о якобы переводе Михаила Саакашвили в госпиталь.

"Главное - спасти жизнь Миши", - сказал он.

Кроме того, СМИ отмечают, что на территорию Глданской тюрьмы въехал реанимобиль.

Также читайте: Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова

Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Ты че такой мрачный?
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
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19.11.2021 08:42
+8
Как они задолбали с ним носится.
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19.11.2021 08:52
+7
Було б не погано , щоб зе поїхало в Грузію і там показувало "рвєніє" , а потім там і залишилося .
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19.11.2021 08:53
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Интересно, Зеленский проявляет неудержимое рвение , добиться освобождения и переправки в Украину гражданина Украины пана Саакашвили?
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19.11.2021 08:29 Ответить
Було б не погано , щоб зе поїхало в Грузію і там показувало "рвєніє" , а потім там і залишилося .
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19.11.2021 08:53 Ответить
Тобто, арешт за спiвучастю у незаконному перетинi кордону? На худий кiнець, до повного прояснення самих обставин цего?...
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19.11.2021 09:19 Ответить





свічка






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@censor_net

Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку:
-Від мене штани з пропеллером улетіли!
-Ну і х*й з ними!
-Так отож....
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19.11.2021 08:38 Ответить
Киньте його у вулик, заколібал ваш мішаня
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19.11.2021 08:39 Ответить
Не треба тривожити зимівлю пчіл, ще порозлітаються і згинуть.
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19.11.2021 08:43 Ответить
Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3300393
І нахуа???
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19.11.2021 08:42 Ответить
Ох і непосидющий же чоловік, ніяк місця не нагріє.
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19.11.2021 08:42 Ответить
Ты че такой мрачный?
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
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19.11.2021 08:42 Ответить
Даааа, дострибався Петрович,а попереджали ж, що куріння шкідливо не тільки для здоров*я.
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19.11.2021 08:46 Ответить
Дедушка Саакашвили был ближайшим помошником Берии. И вы думаете, что в Грузии, где Сталина целуют в жопу Мише что то будет?
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19.11.2021 08:51 Ответить
Как они задолбали с ним носится.
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19.11.2021 08:52 Ответить
Один в москови сам взял и на швабру поехал, -теперь сидит, а этот на бутылку пиросмани присел и теперь, что не день, то кровью рыгает, то 20 кг потерял! Это был его собственный выбор! Зам нам эта информация о нём?
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19.11.2021 08:54 Ответить
Дядя Мишкин генерал-майор КГБ СССра дохлого Темур Аласания и родной брать его матери живет в США и почему то не прилетел спасать племяша...,странно...
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19.11.2021 08:56 Ответить
Зачем спасать психическибольного карлсона , который не желает лечиться😹
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19.11.2021 09:04 Ответить
Михо сейчас на задании в бывшем ссср
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19.11.2021 09:05 Ответить
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19.11.2021 09:00 Ответить
Носяться з ним , як дурний з писаною торбою , охриніти можна із цього карлсона 😀
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19.11.2021 09:01 Ответить
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19.11.2021 09:03 Ответить
Відсидить своє, там не багато, 5 років, і з чистою совістю на волю.
Алеж хочеться цирку, представления, уваги, велике цабе...
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19.11.2021 09:09 Ответить
Як казав колись мій покійний батько,...у каждого свой Чернобыль в этой жизни...
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19.11.2021 09:12 Ответить
Грузини рекламний ролик знімають "Подорожуй по Грузії разом з Міхо".
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19.11.2021 09:21 Ответить
главное - чтобы Миша больше никому не смог зла причинить. Двум странам уже подосрал, спасибо, может, хватит?
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19.11.2021 09:53 Ответить
Переведіть вже його до крематорію, одразу одужає.
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19.11.2021 10:26 Ответить
- Марк Савелович, ви таки слышали, за Саакашвили?*
- Та я вас умоляю Соломон Яковлевич, за него по три раза в день слышно и шо там нового?
- Та его переводят до военного госпиталя!
- То туда то сюда, то туда то сюда вам ни чего на минуточку таки не напоминает?
- Таки да, я всегда говорил, что он как пенис в кондоме.
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19.11.2021 11:12 Ответить
Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку: -Від мене штани з пропеллером улетіли! -Ну і х*й з ними! -Так отож....
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19.11.2021 12:06 Ответить
кацапня ликует.
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19.11.2021 14:47 Ответить
 
 