Саакашвили собираются этапировать из тюремной больницы, - грузинские СМИ
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Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюремной больницы, предположительно в военный госпиталь города Гори.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На территории Глданской тюрьмы, отмечают СМИ, находятся министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а у ворот тюрьмы в автомобиле находится мать экс-президента Гиули Аласания.
Брат политика Гиоргий Саакашвили сообщил журналистам, что он прибыл к тюрьме в связи с распространившейся информацией о якобы переводе Михаила Саакашвили в госпиталь.
"Главное - спасти жизнь Миши", - сказал он.
Кроме того, СМИ отмечают, что на территорию Глданской тюрьмы въехал реанимобиль.
Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Вибачте,але коли чую новини про цього афериста,згадується старий дурнуватий анекдот про Карлсона,який плачучи жаліється Малюку:
-Від мене штани з пропеллером улетіли!
-Ну і х*й з ними!
-Так отож....
І нахуа???
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
Алеж хочеться цирку, представления, уваги, велике цабе...
- Та я вас умоляю Соломон Яковлевич, за него по три раза в день слышно и шо там нового?
- Та его переводят до военного госпиталя!
- То туда то сюда, то туда то сюда вам ни чего на минуточку таки не напоминает?
- Таки да, я всегда говорил, что он как пенис в кондоме.