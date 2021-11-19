Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод экс-президента страны, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сказала на брифинге 18 ноября, который транслировали в Facebook украинского омбудсмена.

"Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии", – сказала Денисова.

Омбудсмен также призвала другие страны и международные правозащитные организации "поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки", а также "перевод его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт вывода из длительного голодания и восстановления функций организма, в третьей стране".

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.