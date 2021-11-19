Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод экс-президента страны, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сказала на брифинге 18 ноября, который транслировали в Facebook украинского омбудсмена.
"Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии", – сказала Денисова.
Омбудсмен также призвала другие страны и международные правозащитные организации "поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки", а также "перевод его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт вывода из длительного голодания и восстановления функций организма, в третьей стране".
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
Пожалуйста, подождите...
вони всі були дембеля і за неділю їх вже не було..
турмени - тут без язви ніяк.....
- Розумієте - у нас кращий кухар у місті Однак він - однорукий! Тому змушений котлети на грудях скачувать!
- Ну це ж неподобство!
- І не кажіть! Ви ще не бачили як він перець фарширує!"
А я колись бачив як туркменка тісто розкачувала для коржів - на голій ляжці! Задерла плаття виклала на ляжці шмат тіста і коржа розкачує (хлопці з метеослужби заради сміху мені показали - у них приміщення у будівлі КДП було і стояв невеликий телескоп - для спостережень за хмарами Далеко все видно було!)
Так що про "чистоплотність" туркменів мені розказувать не треба!
на підтверження цих слів - по три зуба з рота в кожного без наркозу незалежним стоматологом в прямому ефірі...
2-хтось просив його голодувати ?
У дурці - йому нададуть правильне професійне лікування +
міхо, знаючі про свій срок, незаконно переткнув кордон Грузіі...
******** **********....
***** для етого все время надо кого то убивать, шо бы с казлом вообще раговаривали.
луке - плясать под ***** - бо выбора нет.
михую, потерявшему все и страну и семью, нарушевшему все законы Украины и Грузии - ну тока хомячить соки и время от времени косить на больничку...
ах бандіт - етот ваш міхо, орліний нос....
він може він може він так - (тре калібр головной на позіціі),
міха буде товстим...!
Коли це вже закінчиться, вумний нарід?
Скільки їй заплатили , що вона так печеться за громадянина іншоі держави , а про наших хлопців , геть забула , ботоксна к@ ва 🙁
рядового Райаназебила Карлсона
А номер-люкс в Монте-Карло для Сааки не снять?
артистизм будет оттачиваться пока не посадят в карцер на хлеб и воду...
По поводу Саакашвили, там ему место