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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Денисова (994) Саакашвили (3303)

Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод экс-президента страны, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сказала на брифинге 18 ноября, который транслировали в Facebook украинского омбудсмена.

"Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии", – сказала Денисова.

Омбудсмен также призвала другие страны и международные правозащитные организации "поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки", а также "перевод его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт вывода из длительного голодания и восстановления функций организма, в третьей стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Нафіг він комусь потрібен?займайся своїми прямими обов'язками кацапська куриця
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19.11.2021 01:36
+12
Денисова, а ты не хочешь вместо этого жирного борова заняться пленными в ордло или татарами в Крыму? Эта жирная свинья там не пропадёт, его грузины на зоне полечат
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19.11.2021 06:47
+10
А що - грузини розучилися манну кашу варить?
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19.11.2021 01:53
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Правильно, выдать Мишу Бацьке пусть покажет этом лохам, как переходить границу ))
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19.11.2021 01:36 Ответить
Нафіг він комусь потрібен?займайся своїми прямими обов'язками кацапська куриця
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19.11.2021 01:36 Ответить
за прямі обов*язки так не платят как за мишу....
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19.11.2021 06:35 Ответить
В ЦКБ Кремлівську лікарню в Москві. Після реабілітації, в окремі апартаменти в Ростові. Там вже проживає один легітивний з України. Ньому в теніс нема з ким грати.
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19.11.2021 01:44 Ответить
РФія забере Карлсона у свою лікарню ... на органи.
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19.11.2021 10:12 Ответить
Денисова ,мов та зозуля,хоче підкинути Карлсона в чуже гніздо.Боюсь,що знову в наше.Не треба нам такого "щастя",в України немає зайвих грошей годувати те кабанисько.Нехай в Грузії сидить
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19.11.2021 01:49 Ответить
так. нам досить своїх горлопаністих шизофреників. .
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19.11.2021 04:08 Ответить
А що - грузини розучилися манну кашу варить?
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19.11.2021 01:53 Ответить
справжній джигит голодуе м'ясом...
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19.11.2021 02:09 Ответить
Взагалі-то мені розказував шеф-кухар (грузин) що перша "дієтична страва" грузинської кухні - "хінкалі" Ними годували поранених в бою грузинських воїнів
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19.11.2021 08:00 Ответить
так сталося, перша вечеря на прибуття в роту були ґрузини на кухні - було смачно.
вони всі були дембеля і за неділю їх вже не було..
турмени - тут без язви ніяк.....
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19.11.2021 08:12 Ответить
Невмілі азіати-кухарі часто замінюють свою недолугість великою кількістю спецій!
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19.11.2021 08:15 Ответить
навіть не в цьому діло, але коли ти в ротному казані виварюешь свое хб, а потім з того же немитоґо казана мене годуешь? - були бійкі по зле
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19.11.2021 08:27 Ответить
Анекдот не чув про однорукого кухаря? "Приходить у ресторан чоловік Замовив собі салат рубану котлету і сто грам горілки Принесли Випив та почав їсти Починає відпльовуваться і витягує з рота кучеряву волосину Викликає метрдотеля Приходить Клієнт показує йому волосину і питає як це зрозуміть? Той починає виправдовуваться:
- Розумієте - у нас кращий кухар у місті Однак він - однорукий! Тому змушений котлети на грудях скачувать!
- Ну це ж неподобство!
- І не кажіть! Ви ще не бачили як він перець фарширує!"
А я колись бачив як туркменка тісто розкачувала для коржів - на голій ляжці! Задерла плаття виклала на ляжці шмат тіста і коржа розкачує (хлопці з метеослужби заради сміху мені показали - у них приміщення у будівлі КДП було і стояв невеликий телескоп - для спостережень за хмарами Далеко все видно було!)
Так що про "чистоплотність" туркменів мені розказувать не треба!
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19.11.2021 08:42 Ответить
уповноважена і уважена повно це одне і те саме? ))
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19.11.2021 02:35 Ответить
закликаю моніку застрочіти відосік де він і елдак не повинні в зраді.
на підтверження цих слів - по три зуба з рота в кожного без наркозу незалежним стоматологом в прямому ефірі...
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19.11.2021 03:54 Ответить
московія з радістю прийме його і будуть воно сидіти поряд з Навальним . . . Денісова - давай - розішли всім країнам запроси - тільки щоб легітимна Грузинська влада надала своє погодження. Ти тупа - ти знаєш. Ти більше зробила для Саакашвілішпілівілі ані для наших увязнених в Московії.
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19.11.2021 04:06 Ответить
тебе дійсно турбуе кацапське наваляно? )))
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19.11.2021 04:25 Ответить
запитайте леворюціонера чі хоче він на кацапську больничку
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19.11.2021 08:39 Ответить
Ага, в третій країні Карлсон вилікується на другий день.
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19.11.2021 04:39 Ответить
і тиск у нормі буде і 4х поліціянтів той, майже у труні, розкидае по кутках ))
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19.11.2021 05:28 Ответить
1-хтось просив його пертися незаконно у Грузію підчас виборів ?
2-хтось просив його голодувати ?

У дурці - йому нададуть правильне професійне лікування +
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19.11.2021 04:49 Ответить
кyмедія для охлоса - карсон не здохне.... - це стрибок з даху 2....
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19.11.2021 05:34 Ответить
Тут я з Денисовою погоджусь, якщо Мішаню переведуть до психічної лікарні у третій країні. Бо тільки ідіот так міг приїхати до країни з порушенням закону та ще знаючи про те, що його там чекає судове переслідування.
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19.11.2021 05:41 Ответить
міхо засуджений у Грузіі.
міхо, знаючі про свій срок, незаконно переткнув кордон Грузіі...
******** **********....
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19.11.2021 05:50 Ответить
Так я ж про це і говорю...
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19.11.2021 05:51 Ответить
все дело в уважении к собственной персоне.
***** для етого все время надо кого то убивать, шо бы с казлом вообще раговаривали.
луке - плясать под ***** - бо выбора нет.
михую, потерявшему все и страну и семью, нарушевшему все законы Украины и Грузии - ну тока хомячить соки и время от времени косить на больничку...
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19.11.2021 05:42 Ответить
етот ваш міхо, орлiний нос - чуть мне всю таверну не разнес!
ах бандіт - етот ваш міхо, орліний нос....
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19.11.2021 06:27 Ответить
Ця Денисова в черговий раз привертає до себе увагу - не більше!
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19.11.2021 06:28 Ответить
зеУБЛЮДКИ послали ее в командировку "дурачку валять" , приблизительно , как безумную возглавить коммисию
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19.11.2021 08:43 Ответить
Я знал! Только Шарите спасёт гиганта мысли и отца грузинской демократии.

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19.11.2021 06:39 Ответить
На вулицю "червоних ліхтарів" в Амстердам. Там висококваліфіковані "медсестри" і мертвого на ноги поставлять.
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19.11.2021 06:53 Ответить
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19.11.2021 07:04 Ответить
Денисова, а ты не хочешь вместо этого жирного борова заняться пленными в ордло или татарами в Крыму? Эта жирная свинья там не пропадёт, его грузины на зоне полечат
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19.11.2021 06:47 Ответить
Цирк на дроті, носяться з ним як курка з яйцем. Досить новин про нього, в нас своїх проблем вистачає.
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19.11.2021 06:49 Ответить
А він що також фізіологічно відрізняється від інших голодуючих вязнів? Ті ж теж можуть вимагати лікування в третіх країнах. Гляди так і працівники тюремних установ безробітними стануть.
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19.11.2021 06:50 Ответить
сплила вже сплила вже дівочість, і міха тут поручь як хочте,
він може він може він так - (тре калібр головной на позіціі),
міха буде товстим...!
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19.11.2021 06:55 Ответить
Ну ці кловуни вже достали. Дома Осел з Єрмаком в Грузії Мишко Карлсон.
Коли це вже закінчиться, вумний нарід?
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19.11.2021 07:13 Ответить
Коли вже ця заклопотана Денисова займеться своїми обов'язками в Украіні і перестане принижувати грузинську владу насамперед тим , що вони не взмозі надати кваліфіковану медичну допомогу сааку?😠
Скільки їй заплатили , що вона так печеться за громадянина іншоі держави , а про наших хлопців , геть забула , ботоксна к@ ва 🙁
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19.11.2021 07:23 Ответить
Бенябот , закрий пельку і не смерди лаптями 😡
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19.11.2021 07:54 Ответить
Бот это ты причем голубой
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19.11.2021 08:11 Ответить
Всех задержанных, арестованных, осужденных в Грузии то такому принципу нужно отправить в третьи страны в случае проблем со здоровьем или объявлением ими голодовки. Все люди равны.. топ персон в таких случаях не существует. Закон один для всех.
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19.11.2021 08:06 Ответить
Михо шикарный политик,реформатор....нужно бороться всем миром за гео свободу....рогулям гавногетьмана цього не зрозумити
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19.11.2021 08:10 Ответить
Що цей "український політик" робив в Грузії і чому він нелегально туди потрапив???
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19.11.2021 08:30 Ответить
Ошень шекарнай, как и твай тикст
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19.11.2021 08:46 Ответить
И вручить банку варенья
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19.11.2021 08:26 Ответить
Так ось навіщо ми утримуємо цих про#******** за шалені гроші.... Щоб ти так за Наших полонених дбала, за українських татар, як за міхуіла... Ти у нас в країні займись своїми прямими обовязками!!!😡 Ми бачили наше криво- суддя на прикладі Рифа, Юліі та Дугарь, ми бачимо справуПавловського, ми бачили заказні справи проти інших воїнів ...В тебе тут роботи не початий край, а ти шляєшся по Грузії!
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19.11.2021 08:29 Ответить
Ага а где гарантии что после лечения он вернется досиживать срок, это же все равно что отпустить.
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19.11.2021 08:33 Ответить
Сейчас, они шнурки погладят и послушают денисову
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19.11.2021 08:47 Ответить
Йой, спасение рядового Райана зебила Карлсона
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19.11.2021 08:48 Ответить
Хренасе!!!
А номер-люкс в Монте-Карло для Сааки не снять?
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19.11.2021 09:12 Ответить
ну под такие заявы оно еще пару-тройку раз будет сознание терять и ногами врачей его откачивающих и лечить собравшихся... отбрыкивать...
артистизм будет оттачиваться пока не посадят в карцер на хлеб и воду...
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19.11.2021 09:25 Ответить
Неужели в россии?...
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19.11.2021 09:31 Ответить
Лучше бы так пеклись об украинских пленных.
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19.11.2021 10:03 Ответить
На Багами чи Мальдіви? Якщо переводити, то тільки до путіна. Кремлівський садист швидко організує Карлсону дитяче харчування з рєпи, тайський масаж гумовими палицями, та душ Шарко на морозі. Тільки Міша про це довідається, тої ж миті одужає, ще й добавку у вигляді строку у грузинській тюрмі буде вимагати.
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19.11.2021 10:10 Ответить
Ты бы лучше беспокоилась об условиях содержания наших заключённых. Популистка долбанная.
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19.11.2021 11:50 Ответить
правильно.
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19.11.2021 14:44 Ответить
Займись своими прямыми обязанностями. И подумай о украинцах плененных на России и ордло.
По поводу Саакашвили, там ему место
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19.11.2021 14:56 Ответить
 
 