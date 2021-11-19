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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова (874) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Закликаю владу Грузії перевезти Саакашвілі до лікарні у третій країні, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Закликаю владу Грузії перевезти Саакашвілі до лікарні у третій країні, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала владу Грузії дозволити переведення експрезидента країни, голову Виконавчого комітету реформ України Михеіла Саакашвілі до лікарні у третій країні, яка зможе забезпечити реабілітацію політика після голодування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Денісова сказала на брифінгу 18 листопада, який транслювали у Facebook української омбудсменки.

"Закликаю грузинську владу дослухатися до висновків спеціалізованої комісії лікарів та негайно забезпечити переведення громадянина України Михайла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій комісії", – сказала Денісова.

Омбудсменка України також закликала інші країни та міжнародні правозахисні організації "підтримати позицію щодо необхідності відтермінування виконання судових вироків щодо Саакашвілі до його реабілітації після голодування", а також "переведення його для такої реабілітації до медичної установи, яка має ресурси та досвід виведення з тривалого голодування та відновлення функцій організму у третій країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Саакашвілі не допускають його особистого лікаря Кіпшидзе, - Денісова

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Нафіг він комусь потрібен?займайся своїми прямими обов'язками кацапська куриця
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19.11.2021 01:36
+12
Денисова, а ты не хочешь вместо этого жирного борова заняться пленными в ордло или татарами в Крыму? Эта жирная свинья там не пропадёт, его грузины на зоне полечат
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19.11.2021 06:47
+10
А що - грузини розучилися манну кашу варить?
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19.11.2021 01:53
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Правильно, выдать Мишу Бацьке пусть покажет этом лохам, как переходить границу ))
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19.11.2021 01:36 Відповісти
Нафіг він комусь потрібен?займайся своїми прямими обов'язками кацапська куриця
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19.11.2021 01:36 Відповісти
за прямі обов*язки так не платят как за мишу....
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19.11.2021 06:35 Відповісти
В ЦКБ Кремлівську лікарню в Москві. Після реабілітації, в окремі апартаменти в Ростові. Там вже проживає один легітивний з України. Ньому в теніс нема з ким грати.
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19.11.2021 01:44 Відповісти
РФія забере Карлсона у свою лікарню ... на органи.
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19.11.2021 10:12 Відповісти
Денисова ,мов та зозуля,хоче підкинути Карлсона в чуже гніздо.Боюсь,що знову в наше.Не треба нам такого "щастя",в України немає зайвих грошей годувати те кабанисько.Нехай в Грузії сидить
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19.11.2021 01:49 Відповісти
так. нам досить своїх горлопаністих шизофреників. .
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19.11.2021 04:08 Відповісти
А що - грузини розучилися манну кашу варить?
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19.11.2021 01:53 Відповісти
справжній джигит голодуе м'ясом...
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19.11.2021 02:09 Відповісти
Взагалі-то мені розказував шеф-кухар (грузин) що перша "дієтична страва" грузинської кухні - "хінкалі" Ними годували поранених в бою грузинських воїнів
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19.11.2021 08:00 Відповісти
так сталося, перша вечеря на прибуття в роту були ґрузини на кухні - було смачно.
вони всі були дембеля і за неділю їх вже не було..
турмени - тут без язви ніяк.....
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19.11.2021 08:12 Відповісти
Невмілі азіати-кухарі часто замінюють свою недолугість великою кількістю спецій!
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19.11.2021 08:15 Відповісти
навіть не в цьому діло, але коли ти в ротному казані виварюешь свое хб, а потім з того же немитоґо казана мене годуешь? - були бійкі по зле
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19.11.2021 08:27 Відповісти
Анекдот не чув про однорукого кухаря? "Приходить у ресторан чоловік Замовив собі салат рубану котлету і сто грам горілки Принесли Випив та почав їсти Починає відпльовуваться і витягує з рота кучеряву волосину Викликає метрдотеля Приходить Клієнт показує йому волосину і питає як це зрозуміть? Той починає виправдовуваться:
- Розумієте - у нас кращий кухар у місті Однак він - однорукий! Тому змушений котлети на грудях скачувать!
- Ну це ж неподобство!
- І не кажіть! Ви ще не бачили як він перець фарширує!"
А я колись бачив як туркменка тісто розкачувала для коржів - на голій ляжці! Задерла плаття виклала на ляжці шмат тіста і коржа розкачує (хлопці з метеослужби заради сміху мені показали - у них приміщення у будівлі КДП було і стояв невеликий телескоп - для спостережень за хмарами Далеко все видно було!)
Так що про "чистоплотність" туркменів мені розказувать не треба!
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19.11.2021 08:42 Відповісти
уповноважена і уважена повно це одне і те саме? ))
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19.11.2021 02:35 Відповісти
закликаю моніку застрочіти відосік де він і елдак не повинні в зраді.
на підтверження цих слів - по три зуба з рота в кожного без наркозу незалежним стоматологом в прямому ефірі...
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19.11.2021 03:54 Відповісти
московія з радістю прийме його і будуть воно сидіти поряд з Навальним . . . Денісова - давай - розішли всім країнам запроси - тільки щоб легітимна Грузинська влада надала своє погодження. Ти тупа - ти знаєш. Ти більше зробила для Саакашвілішпілівілі ані для наших увязнених в Московії.
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19.11.2021 04:06 Відповісти
тебе дійсно турбуе кацапське наваляно? )))
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19.11.2021 04:25 Відповісти
запитайте леворюціонера чі хоче він на кацапську больничку
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19.11.2021 08:39 Відповісти
Ага, в третій країні Карлсон вилікується на другий день.
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19.11.2021 04:39 Відповісти
і тиск у нормі буде і 4х поліціянтів той, майже у труні, розкидае по кутках ))
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19.11.2021 05:28 Відповісти
1-хтось просив його пертися незаконно у Грузію підчас виборів ?
2-хтось просив його голодувати ?

У дурці - йому нададуть правильне професійне лікування +
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19.11.2021 04:49 Відповісти
кyмедія для охлоса - карсон не здохне.... - це стрибок з даху 2....
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19.11.2021 05:34 Відповісти
Тут я з Денисовою погоджусь, якщо Мішаню переведуть до психічної лікарні у третій країні. Бо тільки ідіот так міг приїхати до країни з порушенням закону та ще знаючи про те, що його там чекає судове переслідування.
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19.11.2021 05:41 Відповісти
міхо засуджений у Грузіі.
міхо, знаючі про свій срок, незаконно переткнув кордон Грузіі...
******** **********....
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19.11.2021 05:50 Відповісти
Так я ж про це і говорю...
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19.11.2021 05:51 Відповісти
все дело в уважении к собственной персоне.
***** для етого все время надо кого то убивать, шо бы с казлом вообще раговаривали.
луке - плясать под ***** - бо выбора нет.
михую, потерявшему все и страну и семью, нарушевшему все законы Украины и Грузии - ну тока хомячить соки и время от времени косить на больничку...
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19.11.2021 05:42 Відповісти
етот ваш міхо, орлiний нос - чуть мне всю таверну не разнес!
ах бандіт - етот ваш міхо, орліний нос....
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19.11.2021 06:27 Відповісти
Ця Денисова в черговий раз привертає до себе увагу - не більше!
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19.11.2021 06:28 Відповісти
зеУБЛЮДКИ послали ее в командировку "дурачку валять" , приблизительно , как безумную возглавить коммисию
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19.11.2021 08:43 Відповісти
Я знал! Только Шарите спасёт гиганта мысли и отца грузинской демократии.

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19.11.2021 06:39 Відповісти
На вулицю "червоних ліхтарів" в Амстердам. Там висококваліфіковані "медсестри" і мертвого на ноги поставлять.
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19.11.2021 06:53 Відповісти
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19.11.2021 07:04 Відповісти
Денисова, а ты не хочешь вместо этого жирного борова заняться пленными в ордло или татарами в Крыму? Эта жирная свинья там не пропадёт, его грузины на зоне полечат
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19.11.2021 06:47 Відповісти
Цирк на дроті, носяться з ним як курка з яйцем. Досить новин про нього, в нас своїх проблем вистачає.
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19.11.2021 06:49 Відповісти
А він що також фізіологічно відрізняється від інших голодуючих вязнів? Ті ж теж можуть вимагати лікування в третіх країнах. Гляди так і працівники тюремних установ безробітними стануть.
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19.11.2021 06:50 Відповісти
сплила вже сплила вже дівочість, і міха тут поручь як хочте,
він може він може він так - (тре калібр головной на позіціі),
міха буде товстим...!
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19.11.2021 06:55 Відповісти
Ну ці кловуни вже достали. Дома Осел з Єрмаком в Грузії Мишко Карлсон.
Коли це вже закінчиться, вумний нарід?
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19.11.2021 07:13 Відповісти
Коли вже ця заклопотана Денисова займеться своїми обов'язками в Украіні і перестане принижувати грузинську владу насамперед тим , що вони не взмозі надати кваліфіковану медичну допомогу сааку?😠
Скільки їй заплатили , що вона так печеться за громадянина іншоі держави , а про наших хлопців , геть забула , ботоксна к@ ва 🙁
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19.11.2021 07:23 Відповісти
Бенябот , закрий пельку і не смерди лаптями 😡
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19.11.2021 07:54 Відповісти
Бот это ты причем голубой
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19.11.2021 08:11 Відповісти
Всех задержанных, арестованных, осужденных в Грузии то такому принципу нужно отправить в третьи страны в случае проблем со здоровьем или объявлением ими голодовки. Все люди равны.. топ персон в таких случаях не существует. Закон один для всех.
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19.11.2021 08:06 Відповісти
Михо шикарный политик,реформатор....нужно бороться всем миром за гео свободу....рогулям гавногетьмана цього не зрозумити
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19.11.2021 08:10 Відповісти
Що цей "український політик" робив в Грузії і чому він нелегально туди потрапив???
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19.11.2021 08:30 Відповісти
Ошень шекарнай, как и твай тикст
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19.11.2021 08:46 Відповісти
И вручить банку варенья
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19.11.2021 08:26 Відповісти
Так ось навіщо ми утримуємо цих про#******** за шалені гроші.... Щоб ти так за Наших полонених дбала, за українських татар, як за міхуіла... Ти у нас в країні займись своїми прямими обовязками!!!😡 Ми бачили наше криво- суддя на прикладі Рифа, Юліі та Дугарь, ми бачимо справуПавловського, ми бачили заказні справи проти інших воїнів ...В тебе тут роботи не початий край, а ти шляєшся по Грузії!
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19.11.2021 08:29 Відповісти
Ага а где гарантии что после лечения он вернется досиживать срок, это же все равно что отпустить.
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19.11.2021 08:33 Відповісти
Сейчас, они шнурки погладят и послушают денисову
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19.11.2021 08:47 Відповісти
Йой, спасение рядового Райана зебила Карлсона
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19.11.2021 08:48 Відповісти
Хренасе!!!
А номер-люкс в Монте-Карло для Сааки не снять?
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19.11.2021 09:12 Відповісти
ну под такие заявы оно еще пару-тройку раз будет сознание терять и ногами врачей его откачивающих и лечить собравшихся... отбрыкивать...
артистизм будет оттачиваться пока не посадят в карцер на хлеб и воду...
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19.11.2021 09:25 Відповісти
Неужели в россии?...
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19.11.2021 09:31 Відповісти
Лучше бы так пеклись об украинских пленных.
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19.11.2021 10:03 Відповісти
На Багами чи Мальдіви? Якщо переводити, то тільки до путіна. Кремлівський садист швидко організує Карлсону дитяче харчування з рєпи, тайський масаж гумовими палицями, та душ Шарко на морозі. Тільки Міша про це довідається, тої ж миті одужає, ще й добавку у вигляді строку у грузинській тюрмі буде вимагати.
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19.11.2021 10:10 Відповісти
Ты бы лучше беспокоилась об условиях содержания наших заключённых. Популистка долбанная.
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19.11.2021 11:50 Відповісти
правильно.
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19.11.2021 14:44 Відповісти
Займись своими прямыми обязанностями. И подумай о украинцах плененных на России и ордло.
По поводу Саакашвили, там ему место
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19.11.2021 14:56 Відповісти
 
 