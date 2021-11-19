Закликаю владу Грузії перевезти Саакашвілі до лікарні у третій країні, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала владу Грузії дозволити переведення експрезидента країни, голову Виконавчого комітету реформ України Михеіла Саакашвілі до лікарні у третій країні, яка зможе забезпечити реабілітацію політика після голодування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Денісова сказала на брифінгу 18 листопада, який транслювали у Facebook української омбудсменки.

"Закликаю грузинську владу дослухатися до висновків спеціалізованої комісії лікарів та негайно забезпечити переведення громадянина України Михайла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій комісії", – сказала Денісова.



Омбудсменка України також закликала інші країни та міжнародні правозахисні організації "підтримати позицію щодо необхідності відтермінування виконання судових вироків щодо Саакашвілі до його реабілітації після голодування", а також "переведення його для такої реабілітації до медичної установи, яка має ресурси та досвід виведення з тривалого голодування та відновлення функцій організму у третій країні".

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.