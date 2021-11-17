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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1418) Денісова (874) омбудсмен (388) Саакашвілі Міхеіл (2104)

До Саакашвілі не допускають його особистого лікаря Кіпшидзе, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Саакашвілі не допускають його особистого лікаря Кіпшидзе, - Денісова

До громадянина України Міхеіла Саакашвілі не допускають особистого лікаря Ніку Кіпшидзе.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора під час нашої зустрічі лікар повідомив, що його не допускають до Міхеіла. Інколи він змушений очікувати по 5-7 годин біля входу до в’язниці N 18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі. Під час останнього відвідування стало відомо, що в аналізах Міхеіла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи", - зазначає Денісова. 

Також вона акцентує увагу, що стабілізувати стан його здоров’я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря, Міхеіл відмовився їх приймати.

"Лікар зазначив, що Міхеіл готовий виконати рішення ЄСПЛ та припинити голодування, якщо його буде поміщено до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації після голодування", - пише Денісова.

"Ніка Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та Народного захисника Грузії, що у медзакладі в’язниці N 18 не може бути забезпечено проведення усіх необхідних заходів для виведення Міхеіла із голодування. Більш того, у Грузії, на його думку, відсутні спеціалісти-лікарі, які мають відповідний досвід та фах", - додає омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова зустрілася з матір’ю Саакашвілі. ФОТО

"Після завершення зустрічі о 23:00, Ніка повернувся до в’язниці чекати на можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі. Проте двогодинне очікування не дало результатів - дозвіл на відвідування так і не був наданий. Сьогодні Ніка Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Міхеіла", - резюмувала Денісова. 

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Денисова, как там наши пленные ?
Врачей, родителей допускают ?
П.С. Других проблем у неё нет....
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17.11.2021 10:46
+13
Посміємось?

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17.11.2021 10:42
+13
Денисова, у наших пленных уже у всех личный врач побывал, там уже все хорошо, осталась только проблема Михуила?
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17.11.2021 10:44
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Я плачу...
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17.11.2021 10:41 Відповісти
Посміємось?

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17.11.2021 10:42 Відповісти
Excellent!!!!!! 😂😂😂😂😂
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17.11.2021 11:17 Відповісти
драгдилера не пустили.. пичалька!
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17.11.2021 10:44 Відповісти
Денисова, у наших пленных уже у всех личный врач побывал, там уже все хорошо, осталась только проблема Михуила?
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17.11.2021 10:44 Відповісти
Мені подобається Саакашвілі...Вважаю,що саме зараз,коли владі потрібна жорстокість хірурга він багато б зробив на посаді прем"єра чи навіть преза...Але я не хочу бігати в стаді,яке спочатку ганяло його по дахам і випирало з країни,а тепер хором завиває на його захист...
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17.11.2021 10:45 Відповісти
Бурмей, ты перепутал стада. Тебе в какое?
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17.11.2021 11:00 Відповісти
А ты с какого стада? Не нравится Миха, значит любишь х**ло.
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17.11.2021 11:21 Відповісти
Ух ты логика какая! Флаг немецкий-значит грузин?
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17.11.2021 11:22 Відповісти
А що поганого для ***** зробив Саакашвілі?
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
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17.11.2021 11:53 Відповісти
Денисова, как там наши пленные ?
Врачей, родителей допускают ?
П.С. Других проблем у неё нет....
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17.11.2021 10:46 Відповісти
Не задавайте глупых вопросов, на "нищебродах"( так они считают), политического рейтинга не подымешь и не сделаешь.
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17.11.2021 12:04 Відповісти
Михуил--личные доктора,проститутки,дизайнеры,сомелье,повара и прочие элементы сладкой жизни до конца отсидки срока не должны появляться
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17.11.2021 10:53 Відповісти
P.S.денисова--займись делом наконец
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17.11.2021 10:57 Відповісти
пустіть до нього особистого механіка,пропєллєр змазати.
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17.11.2021 10:57 Відповісти
Да, да, с пропеллером проблемы, воздух не гоняет...
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17.11.2021 11:02 Відповісти
интересно денисова на зарплате у карлсона?
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17.11.2021 11:01 Відповісти
злі усі якісь...
А за Сракашвілю, перейматись нічого, бо таке не тоне як і то нещастя, що "керує" з під дЄрмака.
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17.11.2021 11:19 Відповісти
А личного массажиста и личную проститутку тоже должны пускать?
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17.11.2021 11:21 Відповісти
, в Украине законом разрешено иметь два гражданства ? Да , у какламоя , как он заявлял 3 ! Почему с гражданином 2-х стран , носится Денисова , как дурень со ступой ! Его Родина о нем позаботится !
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Какой цинизм !Патриоты Украины в тюрьмах гниют , а Зеублюдки дурачку валяют
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17.11.2021 12:20 Відповісти
Гадаю, тут настільки важкий випадок, що вийти з голодування допоможе лише медичний кокаїн.
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17.11.2021 11:54 Відповісти
Или шашлык с грибами
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17.11.2021 14:21 Відповісти
Я так понимаю она уже прописалась в Грузии, другой работы кроме сомнительного гражданина Саакашвили у нее нет.
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17.11.2021 11:55 Відповісти
Об одном клоуне каждый день больше беспокойства чем за всех наших пленных
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17.11.2021 11:56 Відповісти
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Дядя Адольф.
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Ну, дядя то был другой. Дядя Йська. Но в остальном всё верно.
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17.11.2021 12:57 Відповісти
Какой личный врач в тюрьме? Все должны быть равны.
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17.11.2021 12:04 Відповісти
а ясько? она еще там или вернулась на работу...
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17.11.2021 12:07 Відповісти
И кто теперь моторное масло для пропеллера доставит?
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17.11.2021 12:27 Відповісти
Есть предложение отправить группу поддержки Саакашвили,которая будет находится в соседних камерах до окончания Михуеного срока заключения.
Костяк группу должны составить
Лиза Ясько,
Лиза Богуцкая,
Надя Савченко,
Людмила Денисова

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17.11.2021 12:52 Відповісти
Пуштуна с Ягорием Хорькеовым-******** и СерЛеща забыли.
А Сёма не сможет, он уже того, там же где и Михуил.
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17.11.2021 12:56 Відповісти
Не знаю как в Грузии у нас только одна болезнь ковид остальных нет и скорая не приезжает.
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17.11.2021 12:52 Відповісти
Сакартвело, скажите, у вас, в СИЗО и ИТК у каждого сидельца и подследственного есть личный врач?
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17.11.2021 12:55 Відповісти
Доктор Айболитзэ Шолыкидзе Хванчкарович Сацивидзе
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17.11.2021 13:08 Відповісти
 
 