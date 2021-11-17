До Саакашвілі не допускають його особистого лікаря Кіпшидзе, - Денісова

До громадянина України Міхеіла Саакашвілі не допускають особистого лікаря Ніку Кіпшидзе.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора під час нашої зустрічі лікар повідомив, що його не допускають до Міхеіла. Інколи він змушений очікувати по 5-7 годин біля входу до в’язниці N 18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі. Під час останнього відвідування стало відомо, що в аналізах Міхеіла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи", - зазначає Денісова.

Також вона акцентує увагу, що стабілізувати стан його здоров’я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря, Міхеіл відмовився їх приймати.

"Лікар зазначив, що Міхеіл готовий виконати рішення ЄСПЛ та припинити голодування, якщо його буде поміщено до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації після голодування", - пише Денісова.

"Ніка Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та Народного захисника Грузії, що у медзакладі в’язниці N 18 не може бути забезпечено проведення усіх необхідних заходів для виведення Міхеіла із голодування. Більш того, у Грузії, на його думку, відсутні спеціалісти-лікарі, які мають відповідний досвід та фах", - додає омбудсмен.

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"Після завершення зустрічі о 23:00, Ніка повернувся до в’язниці чекати на можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі. Проте двогодинне очікування не дало результатів - дозвіл на відвідування так і не був наданий. Сьогодні Ніка Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Міхеіла", - резюмувала Денісова.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.