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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) Денисова (994) омбудсмен (577) Саакашвили (3303)

К Саакашвили не допускают его личного врача Кипшидзе, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К Саакашвили не допускают его личного врача Кипшидзе, - Денисова

К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму N 18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили. Во время последнего посещения стало известно, что в анализах Михеила был выявлен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы", – отмечает Денисова.

Также она акцентирует внимание, что стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать.

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"Врач отметил, что Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки", - пишет Денисова.

"Ника Кипшидзе подтвердил заключения медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выведению Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты - врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - добавляет омбудсмен.

"По завершении встречи в 23:00, Ника вернулся в тюрьму ждать возможности допуска к Михеилу Саакашвили. Однако двухчасовое ожидание не дало результатов - разрешение на посещение так и не было предоставлено. Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила", - резюмировала Денисова.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Денисова, как там наши пленные ?
Врачей, родителей допускают ?
П.С. Других проблем у неё нет....
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17.11.2021 10:46
+13
Посміємось?

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17.11.2021 10:42
+13
Денисова, у наших пленных уже у всех личный врач побывал, там уже все хорошо, осталась только проблема Михуила?
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17.11.2021 10:44
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Я плачу...
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17.11.2021 10:41 Ответить
Посміємось?

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17.11.2021 10:42 Ответить
Excellent!!!!!! 😂😂😂😂😂
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17.11.2021 11:17 Ответить
драгдилера не пустили.. пичалька!
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17.11.2021 10:44 Ответить
Денисова, у наших пленных уже у всех личный врач побывал, там уже все хорошо, осталась только проблема Михуила?
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17.11.2021 10:44 Ответить
Мені подобається Саакашвілі...Вважаю,що саме зараз,коли владі потрібна жорстокість хірурга він багато б зробив на посаді прем"єра чи навіть преза...Але я не хочу бігати в стаді,яке спочатку ганяло його по дахам і випирало з країни,а тепер хором завиває на його захист...
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17.11.2021 10:45 Ответить
Бурмей, ты перепутал стада. Тебе в какое?
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17.11.2021 11:00 Ответить
А ты с какого стада? Не нравится Миха, значит любишь х**ло.
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17.11.2021 11:21 Ответить
Ух ты логика какая! Флаг немецкий-значит грузин?
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17.11.2021 11:22 Ответить
А що поганого для ***** зробив Саакашвілі?
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
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17.11.2021 11:53 Ответить
Денисова, как там наши пленные ?
Врачей, родителей допускают ?
П.С. Других проблем у неё нет....
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17.11.2021 10:46 Ответить
Не задавайте глупых вопросов, на "нищебродах"( так они считают), политического рейтинга не подымешь и не сделаешь.
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17.11.2021 12:04 Ответить
Михуил--личные доктора,проститутки,дизайнеры,сомелье,повара и прочие элементы сладкой жизни до конца отсидки срока не должны появляться
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17.11.2021 10:53 Ответить
P.S.денисова--займись делом наконец
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17.11.2021 10:57 Ответить
пустіть до нього особистого механіка,пропєллєр змазати.
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17.11.2021 10:57 Ответить
Да, да, с пропеллером проблемы, воздух не гоняет...
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17.11.2021 11:02 Ответить
интересно денисова на зарплате у карлсона?
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17.11.2021 11:01 Ответить
злі усі якісь...
А за Сракашвілю, перейматись нічого, бо таке не тоне як і то нещастя, що "керує" з під дЄрмака.
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17.11.2021 11:19 Ответить
А личного массажиста и личную проститутку тоже должны пускать?
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17.11.2021 11:21 Ответить
, в Украине законом разрешено иметь два гражданства ? Да , у какламоя , как он заявлял 3 ! Почему с гражданином 2-х стран , носится Денисова , как дурень со ступой ! Его Родина о нем позаботится !
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17.11.2021 11:58 Ответить
Какой цинизм !Патриоты Украины в тюрьмах гниют , а Зеублюдки дурачку валяют
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17.11.2021 12:20 Ответить
Гадаю, тут настільки важкий випадок, що вийти з голодування допоможе лише медичний кокаїн.
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17.11.2021 11:54 Ответить
Или шашлык с грибами
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17.11.2021 14:21 Ответить
Я так понимаю она уже прописалась в Грузии, другой работы кроме сомнительного гражданина Саакашвили у нее нет.
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17.11.2021 11:55 Ответить
Об одном клоуне каждый день больше беспокойства чем за всех наших пленных
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17.11.2021 11:56 Ответить
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Дядя Адольф.
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17.11.2021 11:58 Ответить
Ну, дядя то был другой. Дядя Йська. Но в остальном всё верно.
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17.11.2021 12:57 Ответить
Какой личный врач в тюрьме? Все должны быть равны.
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17.11.2021 12:04 Ответить
а ясько? она еще там или вернулась на работу...
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17.11.2021 12:07 Ответить
И кто теперь моторное масло для пропеллера доставит?
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17.11.2021 12:27 Ответить
Есть предложение отправить группу поддержки Саакашвили,которая будет находится в соседних камерах до окончания Михуеного срока заключения.
Костяк группу должны составить
Лиза Ясько,
Лиза Богуцкая,
Надя Савченко,
Людмила Денисова

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17.11.2021 12:52 Ответить
Пуштуна с Ягорием Хорькеовым-******** и СерЛеща забыли.
А Сёма не сможет, он уже того, там же где и Михуил.
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17.11.2021 12:56 Ответить
Не знаю как в Грузии у нас только одна болезнь ковид остальных нет и скорая не приезжает.
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17.11.2021 12:52 Ответить
Сакартвело, скажите, у вас, в СИЗО и ИТК у каждого сидельца и подследственного есть личный врач?
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17.11.2021 12:55 Ответить
Доктор Айболитзэ Шолыкидзе Хванчкарович Сацивидзе
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17.11.2021 13:08 Ответить
 
 