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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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голодовка (827) Грузия (4339) Саакашвили (3303)

Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач

Состояние здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили стабильное, все жизненные показатели сейчас в пределах нормы.

Об этом журналистам сказала врач-реаниматолог, которая осмотрела его в тюремной больнице после короткого обморока, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас сложно поставить диагноз, необходимо сделать много анализов, после чего мы сообщим причину потери сознания Михеила Саакашвили", - сказала врач.

То, что благодаря своевременной медпомощи Саакашвили находится в нормальном состоянии, и он контактен, позже подтвердил адвокат Ника Гварамия, по его словам, находившийся в палате реанимации.

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"Даже если в тюремной больнице есть реанимация, но если бы Саакашвили ударился головой во время падения или у него был бы инсульт, чем смогли бы помочь в этой больнице? Выход один – перевести его в другую клинику, где он прекратит голодовку", – сказал Гварамия.

Он назвал "полным бредом" заявления представителей власти, что якобы кто-то хочет похитить Саакашвили из гражданской клиники.

"Мы должны вывести из тюремной больницы этого человека (Саакашвили) живым, пусть не в Грузии, в любое другое место", - сказал адвокат.

Ранее в четверг сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Топ комментарии
+12
щас все бросим и будем спасать

его кто в Грузию посылал ?
ото ж !
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18.11.2021 19:13
+10
Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
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18.11.2021 19:27
+9
Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
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18.11.2021 19:32
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То і добре.
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18.11.2021 19:04 Ответить
слава Богу!
будет жить 8 лет.... если еще не накинут
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18.11.2021 19:12 Ответить
Вийде через 4 з чистою совістю і вилікуваним від наркоманії.
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18.11.2021 19:50 Ответить
Грузины молодцы не подвели!
А я уже думал что этого дурака никто не посадит...
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18.11.2021 22:23 Ответить
лечение "Влупидолом" часто оказывает положительный терапевтический эффект!
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18.11.2021 23:24 Ответить
Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
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18.11.2021 19:32 Ответить
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18.11.2021 19:47 Ответить
Короче---есть ещё порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах!
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18.11.2021 19:07 Ответить
Саакашвили доканают в грузинской буцигарне , чтобьі угодить Путину. Михо нужно срочно спасать !
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18.11.2021 19:07 Ответить
щас все бросим и будем спасать

его кто в Грузию посылал ?
ото ж !
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18.11.2021 19:13 Ответить
😂😂😂😂😂
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18.11.2021 19:16 Ответить
Впєрьод, сорчній спасітєль Сашка Івашін!)))
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18.11.2021 19:18 Ответить
Так необхідно висадити десант блазнів біля Батумі.
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18.11.2021 19:22 Ответить
Так! І Алєксашку Іванішіна разом із Ніколкай Бугровим, котрий лайканув його висєр,перекинути через стіну на грузинську зону!
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18.11.2021 19:27 Ответить
Там ще один, вже три рятівники є! Боюся місця в бочці з кисляком на всіх бажаючих не вистачить.
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18.11.2021 19:40 Ответить
Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
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18.11.2021 19:27 Ответить
Чутки щодо ***** недостовірні. Грузини, насамперед, дуже догодять українцям ізолювавши ідіота від нас.
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18.11.2021 19:46 Ответить
пошел ты на, урод
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18.11.2021 21:54 Ответить
Сранно. А брехунцы на ЗП у Сааки врут, что у него падучая.
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18.11.2021 19:09 Ответить
а если любой из заключенных ударится головой?или инсульт отхватит?
или адвокату пофиг остальные,за них не платят
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18.11.2021 19:12 Ответить
Дивний збіг обставин, навернув ще два ящики сбалансованого дитячогу харчування і здійснилось чудо : "Друг спас жизнь друга!". Пам'ятаєте у мультику про Мішу Карлсона: "Неужели у тебя нет трехлитровой банки варенья, чтобы спасти жизнь друга?". Ніколи не думав, що через 50 років буду сміятись з цього лохотрону. Тільки зараз українська влада виступає у іпостасі Малиша. Міша, уперед, не здавайся, тебе вже давно чекає стіл патологоанатома.

:
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18.11.2021 19:13 Ответить
Шо ж его так колбасит?
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18.11.2021 19:15 Ответить
Всі життєві показники в нормі!

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18.11.2021 19:19 Ответить
"Навіть якщо в тюремній лікарні є реанімація, але якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння або в нього був би інсульт, чим змогли б допомогти в цій лікарні? Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3300337. Це стосується усіх арештантів цієї тюрми? Висновок: дати Карлсону запасний пропелер та надувну Ясько, щоб було на що падати. Слухайте, а, не дай бог, він обісреться, що тоді робити?!!!
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18.11.2021 19:19 Ответить
Дома навіть тюремні стіни допомагають.
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18.11.2021 19:23 Ответить
тонко ! )))
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18.11.2021 21:55 Ответить
и что характерно - сожительница наконец-то заткнулась
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18.11.2021 19:23 Ответить
Подвезли препараты , и Михо стабилиздировал
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18.11.2021 19:24 Ответить
Что , уже нюхнул ?😀
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18.11.2021 19:29 Ответить
Возможно подвезли препараты, изменяющие реальность. Хотя я этого не понимаю .по мне- лучше 150- 200гр. Кошерного алкоголя.
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18.11.2021 21:31 Ответить
Дохтор Хайдер снова начал есть!!!!
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18.11.2021 19:29 Ответить
Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3300337
Хтось може пояснити,чого Мішико грає в "голу дівку"?Хоче в Шаріте?Так для того нелегалом сидячи в сметані треба було пертися в грузинську тюрму?Купив би білет на літак,і вйо.Просте рішення.Чи виріщив на шару трохи на дієті посидіти.а потім в приватній клініці сало обрізати та ботокс вколоти під виглядом "боротьби" не зрозуміло за що
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18.11.2021 19:30 Ответить
"якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння"

Да он и ударился, давно уже, когда рождался....

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18.11.2021 19:33 Ответить
Про Мішаню найбільш актуальний зараз ось цей сюжет:

https://www.youtube.com/watch?v=WnZz4p2Nz8o
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18.11.2021 19:34 Ответить
Я не медик , але Якби він вдарився головою то в нього б стався інсульт мене рознесла на шмаття!
А якби він не народився то ви б ***** різну не писали це по-перше.
Коли людина втрачає свідомість, для вас дебілів пишу, як приклад навіть поранений в голову то чомусь так складається тілобудова, що спочатку ноги згибаються в колінах і вже потім йде падіння на плече і вже потім голова....
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18.11.2021 19:42 Ответить
Пацієнт скоріш живий-аніж мертвий...
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18.11.2021 19:56 Ответить
Лікарі тюремної лікарні хоч отримують доплату за "особливі умови роботи" з таким пацієнтом?
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18.11.2021 20:08 Ответить
Угу... *********** з плантацій Абхазії...
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18.11.2021 20:12 Ответить
В випадку Міхо "єнот" буде з пропєллєром. Чекаємо.
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18.11.2021 20:11 Ответить
Пропеллєр змастив жиром і в порядку знову.
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18.11.2021 20:39 Ответить
#ЖріМіша
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18.11.2021 20:41 Ответить
шось дуже бистро, косить 100 пудово ******.
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18.11.2021 21:04 Ответить
Дідько його не візьме. Навіжений краваткожер то не абиякий клоун, пройдисвіт і сволота, не дарма за нього зе служки всіх рангів вписуються. Думаю, був би зараз Бендукідзе - він тепер би того сракашвілі власноруч задушив.
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18.11.2021 21:05 Ответить
кровавый понос стабилизировался, после порции меда... урод губастый специализирующийся на шатании и переворотах, за бабки курвченко
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18.11.2021 21:52 Ответить
Короче цирк продолжается, главная цель вывести его в гражданскую клинику где можно легко его отбить.
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18.11.2021 21:52 Ответить
а еще лучше (там такой намек тоже прозвучал) ваще закордон ...на лечение...типа...
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18.11.2021 21:59 Ответить
не знаю . лично мне больше интересно состояние пола на которое уронилось это тело . выдержала ли плитка ? или шо там
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18.11.2021 21:54 Ответить
Так уже в нормі? А мізки? 🤔
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18.11.2021 21:55 Ответить
за то что он тут намутил, кер ему а не сочуствие. правильно сделал порох что его турнул, но зе все обосрал назад...
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18.11.2021 21:56 Ответить
досвиданья наш кровоточащий мишка, прямо в банку с вареньем капает кровь...
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18.11.2021 21:57 Ответить
Как он задолбал уже, носятся с ним, смирительная рубашка и шланг в желудок. И все припадки как рукой снимет.
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18.11.2021 21:58 Ответить
клизму с ромашкой ему, может попустит
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18.11.2021 21:59 Ответить
Полтора месяца кипиша, но так никто и не сказал:
Чем он болеет?!!
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18.11.2021 22:00 Ответить
Хитрожопостью 2 степени.
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18.11.2021 22:02 Ответить
чем больше будет внимания и освещения этого шоу в СМИ - тем больше будет оттачиваться артистизм и умение падать не ударяясь головой (ибо больно)))) у этого самородка...
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18.11.2021 22:01 Ответить
ну вот
наконец то денисова сможет отправиться домой заниматься своими прямыми обязанностями
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18.11.2021 22:07 Ответить
Претендует на звание --главный больной страны,как и на прима-новость..в стране
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18.11.2021 22:08 Ответить
Пассионарий же...
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18.11.2021 22:19 Ответить
Пуп земли он что столько информации о нем каждый день
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18.11.2021 22:20 Ответить
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18.11.2021 23:39 Ответить
пуйлошвайники расхрюкались . круто их колбасит.
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19.11.2021 00:27 Ответить
прочитал: "после чего мы сообщим причину смерти Михеила Саакашвили"
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20.11.2021 01:11 Ответить
 
 