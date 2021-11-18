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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Стан здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі стабільний, усі життєві показники зараз в межах норми.

Про це журналістам сказала лікарка-реаніматолог, яка оглянула його в тюремній лікарні після короткої непритомності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі складно поставити діагноз, необхідно зробити багато аналізів, після чого ми повідомимо причини втрати свідомості Міхеілом Саакашвілі", - сказала лікарка.

Те, що завдяки своєчасній меддопомозі Саакашвілі перебуває в нормальному стані, і він контактний, пізніше підтвердив адвокат Ніка Гварамія, який, за його словами, перебував у палаті реанімації.

Читайте: Саакашвілі впав у кімнаті для побачень, і його виносили на ношах, - адвокат

"Навіть якщо в тюремній лікарні є реанімація, але якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння або в нього був би інсульт, чим змогли б допомогти в цій лікарні? Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія.

Він назвав "цілковитою маячнею" заяви представників влади, що нібито хтось хоче викрасти Саакашвілі з цивільної клініки.

"Ми маємо вивести з тюремної лікарні цю людину (Саакашвілі) живою, нехай не в Грузії, в будь-яке інше місце", - сказав адвокат.

Раніше в четвер повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
щас все бросим и будем спасать

его кто в Грузию посылал ?
ото ж !
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18.11.2021 19:13
+10
Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
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18.11.2021 19:27
+9
Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
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18.11.2021 19:32
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То і добре.
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18.11.2021 19:04 Відповісти
слава Богу!
будет жить 8 лет.... если еще не накинут
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18.11.2021 19:12 Відповісти
Вийде через 4 з чистою совістю і вилікуваним від наркоманії.
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18.11.2021 19:50 Відповісти
Грузины молодцы не подвели!
А я уже думал что этого дурака никто не посадит...
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18.11.2021 22:23 Відповісти
лечение "Влупидолом" часто оказывает положительный терапевтический эффект!
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18.11.2021 23:24 Відповісти
Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
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18.11.2021 19:32 Відповісти
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18.11.2021 19:47 Відповісти
Короче---есть ещё порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах!
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18.11.2021 19:07 Відповісти
Саакашвили доканают в грузинской буцигарне , чтобьі угодить Путину. Михо нужно срочно спасать !
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18.11.2021 19:07 Відповісти
щас все бросим и будем спасать

его кто в Грузию посылал ?
ото ж !
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18.11.2021 19:13 Відповісти
😂😂😂😂😂
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18.11.2021 19:16 Відповісти
Впєрьод, сорчній спасітєль Сашка Івашін!)))
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18.11.2021 19:18 Відповісти
Так необхідно висадити десант блазнів біля Батумі.
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18.11.2021 19:22 Відповісти
Так! І Алєксашку Іванішіна разом із Ніколкай Бугровим, котрий лайканув його висєр,перекинути через стіну на грузинську зону!
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18.11.2021 19:27 Відповісти
Там ще один, вже три рятівники є! Боюся місця в бочці з кисляком на всіх бажаючих не вистачить.
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18.11.2021 19:40 Відповісти
Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
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18.11.2021 19:27 Відповісти
Чутки щодо ***** недостовірні. Грузини, насамперед, дуже догодять українцям ізолювавши ідіота від нас.
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18.11.2021 19:46 Відповісти
пошел ты на, урод
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18.11.2021 21:54 Відповісти
Сранно. А брехунцы на ЗП у Сааки врут, что у него падучая.
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18.11.2021 19:09 Відповісти
а если любой из заключенных ударится головой?или инсульт отхватит?
или адвокату пофиг остальные,за них не платят
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18.11.2021 19:12 Відповісти
Дивний збіг обставин, навернув ще два ящики сбалансованого дитячогу харчування і здійснилось чудо : "Друг спас жизнь друга!". Пам'ятаєте у мультику про Мішу Карлсона: "Неужели у тебя нет трехлитровой банки варенья, чтобы спасти жизнь друга?". Ніколи не думав, що через 50 років буду сміятись з цього лохотрону. Тільки зараз українська влада виступає у іпостасі Малиша. Міша, уперед, не здавайся, тебе вже давно чекає стіл патологоанатома.

:
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18.11.2021 19:13 Відповісти
Шо ж его так колбасит?
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18.11.2021 19:15 Відповісти
Всі життєві показники в нормі!

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18.11.2021 19:19 Відповісти
"Навіть якщо в тюремній лікарні є реанімація, але якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння або в нього був би інсульт, чим змогли б допомогти в цій лікарні? Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3300337. Це стосується усіх арештантів цієї тюрми? Висновок: дати Карлсону запасний пропелер та надувну Ясько, щоб було на що падати. Слухайте, а, не дай бог, він обісреться, що тоді робити?!!!
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18.11.2021 19:19 Відповісти
Дома навіть тюремні стіни допомагають.
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18.11.2021 19:23 Відповісти
тонко ! )))
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18.11.2021 21:55 Відповісти
и что характерно - сожительница наконец-то заткнулась
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18.11.2021 19:23 Відповісти
Подвезли препараты , и Михо стабилиздировал
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18.11.2021 19:24 Відповісти
Что , уже нюхнул ?😀
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18.11.2021 19:29 Відповісти
Возможно подвезли препараты, изменяющие реальность. Хотя я этого не понимаю .по мне- лучше 150- 200гр. Кошерного алкоголя.
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18.11.2021 21:31 Відповісти
Дохтор Хайдер снова начал есть!!!!
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18.11.2021 19:29 Відповісти
Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3300337
Хтось може пояснити,чого Мішико грає в "голу дівку"?Хоче в Шаріте?Так для того нелегалом сидячи в сметані треба було пертися в грузинську тюрму?Купив би білет на літак,і вйо.Просте рішення.Чи виріщив на шару трохи на дієті посидіти.а потім в приватній клініці сало обрізати та ботокс вколоти під виглядом "боротьби" не зрозуміло за що
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18.11.2021 19:30 Відповісти
"якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння"

Да он и ударился, давно уже, когда рождался....

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18.11.2021 19:33 Відповісти
Про Мішаню найбільш актуальний зараз ось цей сюжет:

https://www.youtube.com/watch?v=WnZz4p2Nz8o
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18.11.2021 19:34 Відповісти
Я не медик , але Якби він вдарився головою то в нього б стався інсульт мене рознесла на шмаття!
А якби він не народився то ви б ***** різну не писали це по-перше.
Коли людина втрачає свідомість, для вас дебілів пишу, як приклад навіть поранений в голову то чомусь так складається тілобудова, що спочатку ноги згибаються в колінах і вже потім йде падіння на плече і вже потім голова....
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18.11.2021 19:42 Відповісти
Пацієнт скоріш живий-аніж мертвий...
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18.11.2021 19:56 Відповісти
Лікарі тюремної лікарні хоч отримують доплату за "особливі умови роботи" з таким пацієнтом?
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18.11.2021 20:08 Відповісти
Угу... *********** з плантацій Абхазії...
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18.11.2021 20:12 Відповісти
В випадку Міхо "єнот" буде з пропєллєром. Чекаємо.
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18.11.2021 20:11 Відповісти
Пропеллєр змастив жиром і в порядку знову.
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18.11.2021 20:39 Відповісти
#ЖріМіша
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18.11.2021 20:41 Відповісти
шось дуже бистро, косить 100 пудово ******.
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18.11.2021 21:04 Відповісти
Дідько його не візьме. Навіжений краваткожер то не абиякий клоун, пройдисвіт і сволота, не дарма за нього зе служки всіх рангів вписуються. Думаю, був би зараз Бендукідзе - він тепер би того сракашвілі власноруч задушив.
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18.11.2021 21:05 Відповісти
кровавый понос стабилизировался, после порции меда... урод губастый специализирующийся на шатании и переворотах, за бабки курвченко
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18.11.2021 21:52 Відповісти
Короче цирк продолжается, главная цель вывести его в гражданскую клинику где можно легко его отбить.
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18.11.2021 21:52 Відповісти
а еще лучше (там такой намек тоже прозвучал) ваще закордон ...на лечение...типа...
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18.11.2021 21:59 Відповісти
не знаю . лично мне больше интересно состояние пола на которое уронилось это тело . выдержала ли плитка ? или шо там
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18.11.2021 21:54 Відповісти
Так уже в нормі? А мізки? 🤔
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18.11.2021 21:55 Відповісти
за то что он тут намутил, кер ему а не сочуствие. правильно сделал порох что его турнул, но зе все обосрал назад...
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18.11.2021 21:56 Відповісти
досвиданья наш кровоточащий мишка, прямо в банку с вареньем капает кровь...
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18.11.2021 21:57 Відповісти
Как он задолбал уже, носятся с ним, смирительная рубашка и шланг в желудок. И все припадки как рукой снимет.
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18.11.2021 21:58 Відповісти
клизму с ромашкой ему, может попустит
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18.11.2021 21:59 Відповісти
Полтора месяца кипиша, но так никто и не сказал:
Чем он болеет?!!
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18.11.2021 22:00 Відповісти
Хитрожопостью 2 степени.
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18.11.2021 22:02 Відповісти
чем больше будет внимания и освещения этого шоу в СМИ - тем больше будет оттачиваться артистизм и умение падать не ударяясь головой (ибо больно)))) у этого самородка...
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18.11.2021 22:01 Відповісти
ну вот
наконец то денисова сможет отправиться домой заниматься своими прямыми обязанностями
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18.11.2021 22:07 Відповісти
Претендует на звание --главный больной страны,как и на прима-новость..в стране
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18.11.2021 22:08 Відповісти
Пассионарий же...
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18.11.2021 22:19 Відповісти
Пуп земли он что столько информации о нем каждый день
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18.11.2021 22:20 Відповісти
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18.11.2021 23:39 Відповісти
пуйлошвайники расхрюкались . круто их колбасит.
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19.11.2021 00:27 Відповісти
прочитал: "после чего мы сообщим причину смерти Михеила Саакашвили"
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20.11.2021 01:11 Відповісти
 
 