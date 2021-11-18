Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Стан здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі стабільний, усі життєві показники зараз в межах норми.

Про це журналістам сказала лікарка-реаніматолог, яка оглянула його в тюремній лікарні після короткої непритомності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі складно поставити діагноз, необхідно зробити багато аналізів, після чого ми повідомимо причини втрати свідомості Міхеілом Саакашвілі", - сказала лікарка.

Те, що завдяки своєчасній меддопомозі Саакашвілі перебуває в нормальному стані, і він контактний, пізніше підтвердив адвокат Ніка Гварамія, який, за його словами, перебував у палаті реанімації.

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"Навіть якщо в тюремній лікарні є реанімація, але якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння або в нього був би інсульт, чим змогли б допомогти в цій лікарні? Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія.

Він назвав "цілковитою маячнею" заяви представників влади, що нібито хтось хоче викрасти Саакашвілі з цивільної клініки.

"Ми маємо вивести з тюремної лікарні цю людину (Саакашвілі) живою, нехай не в Грузії, в будь-яке інше місце", - сказав адвокат.

Раніше в четвер повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.