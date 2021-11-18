Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому, - врачи
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Независимые врачи посетили Михеила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси и заявили, что состояние здоровья экс-президента является критическим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Вечером 16 ноября группа врачей от имени Народного защитника навестила Саакашвили в тюремной больнице. Они обследовали экс-президента, который голодает уже 48-й день подряд, а также осмотрели оснащение тюремной больницы. В обнародованном спустя менее суток заключении сказано, что Саакашвили действительно голодает 48 дней и к этому времени находится в критическом состоянии.
Саакашвили были поставлены следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.
Также отмечается, что состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома.
Что касается самой больницы при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, то, по мнению побывавших на месте врачей, учреждение находится на стадии формирования, в больнице функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.
"В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей не достаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии", - сказано в заключении.
Специалисты также выяснили, что если состояние Саакашвили ухудшится, дежурящая на месте реанимационная бригада не сможет оказать необходимую помощь и пациента придется перевозить в другую клинику.
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Ну и кто ему доктор?
Одни печатают непроверенную информацию, другие их цитируют и создаётся имитация истины.
Свободу Михо !!!
Сільський голова колгоспу проводить збори та й каже , а зараз про
сумне - вбили Луїса Корвалана 🙁
А бабця із гальорки питає , кого , кого вбили ?
Голова колгоспу відповідає- Луїса Корвалана
Бабця знову питає , кого, кого ?
Голова колгспу розлючений відповідає:
кого треба , того й вбили 😀
"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана ,
Где б найти такую &лядь , чтоб на Брежнева сменять ?!"
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
Недавно Ольга Скабеева выдала в эфир новое видео с Михаилом Саакашвили, где политика за руки и за ноги забросили в палату.
"Все, конечно, обратили внимание. Миша же худеет, ну как худеет, голодает, Миша военный преступник, я имею в виду. Где те самые сброшенные 20 кг?! Живот вон огромный висит. То есть Саакашвили опять всем наврал", - с характерными интонациями прокомментировала пропагандистка.
уже месяц впадает стабильно к пятнице
Ну так дайте формулировку, с которой Михо можно будет лечить принудительно.
а чем мы можем ему помочь конкретно? Может лекарства какие выслать ?
черножахроамэрыканцив?
Давайте ще аналізи будемо розбирати, Портнікова запросимо дати критичну оцінку рівня гемоглобіну Міхо, ітд
По ху й.
Не хочет кушать - значит не голоден...
по 3-4 упаковки детского питания и соков за день - это голодовка !!!???
-энцефалопатия Вернике - это острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса в результате дефицита тиамина в организме человека, который возникает при хроническом употреблении алкогольных напитков.
-гипокалиемия-просто недостаток калия --дайте ему витаминку))
-талассемия-это группа врожденных гемолитических анемий,больные умирают в детстве или молодом возрасте, редко доживают до тридцати лет. При малой бессимптомной форме продолжительность и качество жизни не страдают. Заболевание не оказывает негативных последствий на организм.
В итоге: ничего серьезного от слова ВООБЩЕ)))