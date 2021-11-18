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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому, - врачи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому, - врачи

Независимые врачи посетили Михеила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси и заявили, что состояние здоровья экс-президента является критическим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вечером 16 ноября группа врачей от имени Народного защитника навестила Саакашвили в тюремной больнице. Они обследовали экс-президента, который голодает уже 48-й день подряд, а также осмотрели оснащение тюремной больницы. В обнародованном спустя менее суток заключении сказано, что Саакашвили действительно голодает 48 дней и к этому времени находится в критическом состоянии.

Саакашвили были поставлены следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Также отмечается, что состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома.

Также читайте: Экспертная группа грузинских врачей посетила Саакашвили: Пациенту нужна интенсивная терапия

Что касается самой больницы при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, то, по мнению побывавших на месте врачей, учреждение находится на стадии формирования, в больнице функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.

"В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей не достаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии", - сказано в заключении.

Специалисты также выяснили, что если состояние Саакашвили ухудшится, дежурящая на месте реанимационная бригада не сможет оказать необходимую помощь и пациента придется перевозить в другую клинику.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Та добийте вже його, щоб не страждав.
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18.11.2021 10:32
+11
Та й пес с ним.
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
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18.11.2021 10:44
+9
с рЫволюцией облажался.. уже и в кому впасть толком не может..
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18.11.2021 10:33
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Та добийте вже його, щоб не страждав.
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18.11.2021 10:32 Ответить
Назло маме отморожу уши.
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18.11.2021 11:23 Ответить
юлька голодувала, обмороки голодні падала,каблучками двері вибивала- а ХАРЯ вдвічі побільшала і не здохла.чорти й сракашвілі не візьмуть
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18.11.2021 11:45 Ответить
Ясько пошліть на порятунок
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18.11.2021 10:32 Ответить
Срочно дайте Карлсону варенья, чтоб моторчик не заклинило.
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18.11.2021 10:32 Ответить
с рЫволюцией облажался.. уже и в кому впасть толком не может..
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18.11.2021 10:33 Ответить
Клізьму ставьте
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18.11.2021 10:36 Ответить
Дайте ужо Михуилу немножко кокса - ломка жеж у человека!
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18.11.2021 10:36 Ответить
Помрет, так и не придя в сознание.
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18.11.2021 10:37 Ответить
А так мріяв Пороха посадити .... Повчальний приклад для зеленої плісняви
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18.11.2021 11:25 Ответить
Мріяв не тільки посадити Пороха , а і сісти на його місце , тварюка тупа 😠
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18.11.2021 12:36 Ответить
"Також наголошується, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу."

Ну и кто ему доктор?
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18.11.2021 10:37 Ответить
А вчера было сообщение что у него все анализы и показания в норме. У нас не только "закон как дышло", у нас и медицина как дышло".. Что судьи что медики могут на одно дело ( диагноз) сказать прямо противоположное.. Ну така сэ ля ви. ( Кто платит, тот и заказывает музыку, диагноз, судебное решение)
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18.11.2021 10:39 Ответить
Я думаю, что у нас ПРЕССА , как дышло.
Одни печатают непроверенную информацию, другие их цитируют и создаётся имитация истины.
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18.11.2021 10:41 Ответить
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18.11.2021 10:39 Ответить
Как же корежит путинских портянок и примкнувших порохоботов от одного имени Саакашвили !
Свободу Михо !!!
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18.11.2021 10:39 Ответить
свободу Луису Коралану...!
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18.11.2021 11:10 Ответить
Анектод із цього приводу :
Сільський голова колгоспу проводить збори та й каже , а зараз про
сумне - вбили Луїса Корвалана 🙁
А бабця із гальорки питає , кого , кого вбили ?
Голова колгоспу відповідає- Луїса Корвалана
Бабця знову питає , кого, кого ?

Голова колгспу розлючений відповідає:
кого треба , того й вбили 😀
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18.11.2021 12:43 Ответить
Убили президента Чили Сальвадора Альенде , а главу компартии Корвалана посадили. Позже СССР его обменял на диссидента Буковского.
"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана ,
Где б найти такую &лядь , чтоб на Брежнева сменять ?!"
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18.11.2021 19:03 Ответить
Порохоботы его отправили незаконно пересекать государственную границу Грузии при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора? Заметьте - не обвинения, а ПРИГОВОРА. А Грузинское правосудие, кстати, им же и реформированное, - это вам не Порошенко, который его просто выдворил за все фокусы, там с ним нянькаться не стали. Ну как бы...... за что боролся, на то и напоролся.
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18.11.2021 17:40 Ответить
Та , да ! Помню про "приговор" судьи Гарри Поттера (Киреева) по сфабрикованному делу Тимошенко - 7 лет ни за что ! Вернее , за газовьій контракт , которьій впервьіе отделял российский газ от доминирующего влияния на украинскую политику . И которьій впоследствии принес Украине 5 млрд. долл. в виде штрафньіх санкций с Газпрома. Я бьі присвоил Юлии звание Героя Украиньі , за конкретньій вклад в построение независимого украинского государства . Саакашвили также заслуживает вьісшей наградьі Грузии , имхо
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18.11.2021 18:59 Ответить
Ломка?
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18.11.2021 10:41 Ответить
хрен с ним. с этим кокаиновым бабуином
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18.11.2021 10:42 Ответить
Та й пес с ним.
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
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18.11.2021 10:44 Ответить
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18.11.2021 10:50 Ответить
кацапня радіє.
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18.11.2021 10:46 Ответить
Хаха, он уже месяц в критическом состоянии но судя по видео не скинул ни килограмма.))
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18.11.2021 10:46 Ответить
Точно, это я уже где-то слышал

Недавно Ольга Скабеева выдала в эфир новое видео с Михаилом Саакашвили, где политика за руки и за ноги забросили в палату.
"Все, конечно, обратили внимание. Миша же худеет, ну как худеет, голодает, Миша военный преступник, я имею в виду. Где те самые сброшенные 20 кг?! Живот вон огромный висит. То есть Саакашвили опять всем наврал", - с характерными интонациями прокомментировала пропагандистка.
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18.11.2021 10:49 Ответить
Да пох на Скабееву но я верю своим глазам, то что на видео на помирающего от голода никак не похоже.
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18.11.2021 11:15 Ответить
А Вы видели помирающих от голода?
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18.11.2021 15:15 Ответить
Що ж Міха такий кволий? Бігати дахами здоров'я дозволяє, а тихо і спокійно відпочивати на нарах тут здоров'я вже ламается...)))
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18.11.2021 10:48 Ответить
Не вижу проблемы. По закону в случае угрозы жизни в результате голодовки применяется принудительное кормление.
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18.11.2021 10:48 Ответить
цензор иногда перекармливает: то целыми днями перепечатывает умничания авакова то сводками здоровья об саакашвили... Зачем так часто ?
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18.11.2021 10:49 Ответить
Пропаганда, сэр.
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18.11.2021 11:45 Ответить
как то впадение в кому затянулось
уже месяц впадает стабильно к пятнице
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18.11.2021 10:50 Ответить
Рекомендую клізму з милом.
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18.11.2021 10:52 Ответить
Он прекрасно знал, что его там ждет.
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18.11.2021 10:53 Ответить
кто то усиленно пытается поднять хайп в Украине вокруг бывшего грузинского президента. Но когда у нас ежедневно умирают по 800 чел изза недоработки власти, болезнь саакашвили как то не волнует.... Тем более что вьехал он в Грузию вполне в здоровом состоянии (насчет умственного - не уверен)
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18.11.2021 10:56 Ответить
Михо отказывается от лечения. "Независимые врачи" негодуют.

Ну так дайте формулировку, с которой Михо можно будет лечить принудительно.
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18.11.2021 10:57 Ответить
Вот думаю, почему комменты как под копирку со словами **********? Ааа, он же в свое время ПАПика абидил
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18.11.2021 11:02 Ответить
Мало ли людей сейчас болеет.
а чем мы можем ему помочь конкретно? Может лекарства какие выслать ?
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18.11.2021 11:10 Ответить
Да то кацап під проксі- у них в конторі нова фішка виставляти всіх кому насрати на Сааку кацапами)))
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18.11.2021 11:44 Ответить
Зачем? А что нужно обязательно злорадствовать как хробаковский?
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18.11.2021 12:48 Ответить
Кацап, ви там всі в своїй конторі такі тупорилі? З чого ти взяв, що українці повинні вболівати за Саакашвілі? Що такого він зробив для України?
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18.11.2021 11:42 Ответить
Это кто тут вякает, гарлемский холуй чернож ахроамэрыканцив?
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18.11.2021 12:45 Ответить
Нет человека-нет проблемы для Гарибашвили, Путина и Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".-Собак в таких случаях усыпляют , - заявил Коломойский.
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18.11.2021 11:04 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме и крапка
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18.11.2021 11:05 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме и крапка .-К сожалению, дальше общих призывов дело не идёт. Знающие сколько реально и конкретно наворовал Саакашвили на службе воровской мафии Коломойского, молчат.
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18.11.2021 11:58 Ответить
48 дней голодовки, да это же мировой рекорд!! Саакашивили БЕССМЕРТНЫЙ
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18.11.2021 11:13 Ответить
Сенцов 140 дней голодал.
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18.11.2021 11:16 Ответить
" О заливает."
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18.11.2021 11:49 Ответить
Не много ли о нем новостей ?
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18.11.2021 11:17 Ответить
*****, та нам ***** на нього - скільки ще можна публікувати стан його справ?
Давайте ще аналізи будемо розбирати, Портнікова запросимо дати критичну оцінку рівня гемоглобіну Міхо, ітд
По ху й.
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18.11.2021 11:19 Ответить
Десь, в якійсь медіа конторі припустили, що українці будуть вболівати за долю цього афериста. Цей штучний контент виключно для українців чомусь не працює.
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18.11.2021 11:46 Ответить
Давайте всем миром ему поможем....будем его уговаривать съесть ложечку кашки за папу, за деток, за первую жену, за гражданскую жену, за любовниц...и т.д.
Не хочет кушать - значит не голоден...
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18.11.2021 11:22 Ответить
порошенко астанавісь!!! Шо ти робиш з мішкою!!!
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18.11.2021 11:24 Ответить
Даже диета иногда приводит к смерти. Вполне может быть.
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18.11.2021 11:27 Ответить
ШАШЛЫКома
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18.11.2021 11:49 Ответить
Можливо, сісти в тюрму і влаштовувати медійні істерики чітко розрахований план. Саака засцав нападу кацапів зимою на Україну. Їхати в Європу і сидіти там в екзилі не дуже працює в плані політичної реклами і коштує грошей ось він і вирішив і здатися грузинам. Тут один політичний проліт для нього. Ніхто не вмирає, панове українці-у Міхо далекоглядні плани.
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18.11.2021 11:50 Ответить
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18.11.2021 12:17 Ответить
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18.11.2021 12:18 Ответить
и это после 35 дней голодовки??? да он брыкался как кабан - 6 человек не могли перетащить...
по 3-4 упаковки детского питания и соков за день - это голодовка !!!???

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18.11.2021 14:36 Ответить
Интересные диагнозы эти "врачи" для сявкошвили нашли:
-энцефалопатия Вернике - это острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса в результате дефицита тиамина в организме человека, который возникает при хроническом употреблении алкогольных напитков.
-гипокалиемия-просто недостаток калия --дайте ему витаминку))

-талассемия-это группа врожденных гемолитических анемий,больные умирают в детстве или молодом возрасте, редко доживают до тридцати лет. При малой бессимптомной форме продолжительность и качество жизни не страдают. Заболевание не оказывает негативных последствий на организм.

В итоге: ничего серьезного от слова ВООБЩЕ)))
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19.11.2021 01:09 Ответить
 
 