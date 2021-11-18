Саакашвілі перебуває в критичному стані та може впасти в кому, - лікарі

Незалежні лікарі відвідали Міхеіла Саакашвілі в тюремній лікарні в Тбілісі та заявили, що стан здоров'я експрезидента є критичним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа".

Ввечері 16 листопада група лікарів від імені Народного захисника відвідала Саакашвілі у тюремній лікарні. Вони обстежили експрезидента, який голодує вже 48 день поспіль, а також оглянули оснащення тюремної лікарні. В оприлюдненому менш ніж за добу висновку зазначається, що Саакашвілі дійсно голодує 48 днів і до цього часу перебуває в критичному стані.

Саакашвілі були поставлені такі діагнози: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія та ймовірність шлункової кровотечі.

Також наголошується, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу. Лікарі вважають, що найближчим часом усі виявлені діагнози можуть закінчитися загостренням - епілептичним статусом або комою, шлунковою кровотечею, летальною аритмією, нирковою недостатністю, рабдоміолізом, пульмональним емболізмом та серцевою недостатністю. Крім того, зазначають фахівці, у разі припинення голодування є більша ймовірність розвитку рефідинг-синдрому.

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Що стосується самої лікарні при в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі, то, на думку лікарів, установа знаходиться на стадії формування, в лікарні функціонує лише частина медичної апаратури, а на місці немає необхідних фахівців.

"У разі погіршення стану пацієнта це створить проблеми, оскільки групи лікарів, яка постійно перебуває на місці, не достатньо. Енцефалопатія Верніке не була діагностована через відсутність невролога, не досліджено ймовірність шлункової кровотечі, не розглянуто необхідність постійної кардіологічної телеметрії на тлі гіпокаліємії", - йдеться у висновку.

Фахівці також з'ясували, що якщо стан Саакашвілі погіршиться, реанімаційна бригада, що чергує на місці, не зможе надати необхідну допомогу і пацієнта доведеться перевозити до іншої клініки.

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