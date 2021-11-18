Саакашвілі перебуває в критичному стані та може впасти в кому, - лікарі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Незалежні лікарі відвідали Міхеіла Саакашвілі в тюремній лікарні в Тбілісі та заявили, що стан здоров'я експрезидента є критичним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа".
Ввечері 16 листопада група лікарів від імені Народного захисника відвідала Саакашвілі у тюремній лікарні. Вони обстежили експрезидента, який голодує вже 48 день поспіль, а також оглянули оснащення тюремної лікарні. В оприлюдненому менш ніж за добу висновку зазначається, що Саакашвілі дійсно голодує 48 днів і до цього часу перебуває в критичному стані.
Саакашвілі були поставлені такі діагнози: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія та ймовірність шлункової кровотечі.
Також наголошується, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу. Лікарі вважають, що найближчим часом усі виявлені діагнози можуть закінчитися загостренням - епілептичним статусом або комою, шлунковою кровотечею, летальною аритмією, нирковою недостатністю, рабдоміолізом, пульмональним емболізмом та серцевою недостатністю. Крім того, зазначають фахівці, у разі припинення голодування є більша ймовірність розвитку рефідинг-синдрому.
Що стосується самої лікарні при в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі, то, на думку лікарів, установа знаходиться на стадії формування, в лікарні функціонує лише частина медичної апаратури, а на місці немає необхідних фахівців.
"У разі погіршення стану пацієнта це створить проблеми, оскільки групи лікарів, яка постійно перебуває на місці, не достатньо. Енцефалопатія Верніке не була діагностована через відсутність невролога, не досліджено ймовірність шлункової кровотечі, не розглянуто необхідність постійної кардіологічної телеметрії на тлі гіпокаліємії", - йдеться у висновку.
Фахівці також з'ясували, що якщо стан Саакашвілі погіршиться, реанімаційна бригада, що чергує на місці, не зможе надати необхідну допомогу і пацієнта доведеться перевозити до іншої клініки.
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Ну и кто ему доктор?
Одни печатают непроверенную информацию, другие их цитируют и создаётся имитация истины.
Свободу Михо !!!
Сільський голова колгоспу проводить збори та й каже , а зараз про
сумне - вбили Луїса Корвалана 🙁
А бабця із гальорки питає , кого , кого вбили ?
Голова колгоспу відповідає- Луїса Корвалана
Бабця знову питає , кого, кого ?
Голова колгспу розлючений відповідає:
кого треба , того й вбили 😀
"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана ,
Где б найти такую &лядь , чтоб на Брежнева сменять ?!"
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
Недавно Ольга Скабеева выдала в эфир новое видео с Михаилом Саакашвили, где политика за руки и за ноги забросили в палату.
"Все, конечно, обратили внимание. Миша же худеет, ну как худеет, голодает, Миша военный преступник, я имею в виду. Где те самые сброшенные 20 кг?! Живот вон огромный висит. То есть Саакашвили опять всем наврал", - с характерными интонациями прокомментировала пропагандистка.
уже месяц впадает стабильно к пятнице
Ну так дайте формулировку, с которой Михо можно будет лечить принудительно.
а чем мы можем ему помочь конкретно? Может лекарства какие выслать ?
черножахроамэрыканцив?
Давайте ще аналізи будемо розбирати, Портнікова запросимо дати критичну оцінку рівня гемоглобіну Міхо, ітд
По ху й.
Не хочет кушать - значит не голоден...
по 3-4 упаковки детского питания и соков за день - это голодовка !!!???
-энцефалопатия Вернике - это острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса в результате дефицита тиамина в организме человека, который возникает при хроническом употреблении алкогольных напитков.
-гипокалиемия-просто недостаток калия --дайте ему витаминку))
-талассемия-это группа врожденных гемолитических анемий,больные умирают в детстве или молодом возрасте, редко доживают до тридцати лет. При малой бессимптомной форме продолжительность и качество жизни не страдают. Заболевание не оказывает негативных последствий на организм.
В итоге: ничего серьезного от слова ВООБЩЕ)))