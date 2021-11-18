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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі перебуває в критичному стані та може впасти в кому, - лікарі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі перебуває в критичному стані та може впасти в кому, - лікарі

Незалежні лікарі відвідали Міхеіла Саакашвілі в тюремній лікарні в Тбілісі та заявили, що стан здоров'я експрезидента є критичним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа".

Ввечері 16 листопада група лікарів від імені Народного захисника відвідала Саакашвілі у тюремній лікарні. Вони обстежили експрезидента, який голодує вже 48 день поспіль, а також оглянули оснащення тюремної лікарні. В оприлюдненому менш ніж за добу висновку зазначається, що Саакашвілі дійсно голодує 48 днів і до цього часу перебуває в критичному стані.

Саакашвілі були поставлені такі діагнози: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія та ймовірність шлункової кровотечі.

Також наголошується, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу. Лікарі вважають, що найближчим часом усі виявлені діагнози можуть закінчитися загостренням - епілептичним статусом або комою, шлунковою кровотечею, летальною аритмією, нирковою недостатністю, рабдоміолізом, пульмональним емболізмом та серцевою недостатністю. Крім того, зазначають фахівці, у разі припинення голодування є більша ймовірність розвитку рефідинг-синдрому.

Також читайте: Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Що стосується самої лікарні при в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі, то, на думку лікарів, установа знаходиться на стадії формування, в лікарні функціонує лише частина медичної апаратури, а на місці немає необхідних фахівців.

"У разі погіршення стану пацієнта це створить проблеми, оскільки групи лікарів, яка постійно перебуває на місці, не достатньо. Енцефалопатія Верніке не була діагностована через відсутність невролога, не досліджено ймовірність шлункової кровотечі, не розглянуто необхідність постійної кардіологічної телеметрії на тлі гіпокаліємії", - йдеться у висновку.

Фахівці також з'ясували, що якщо стан Саакашвілі погіршиться, реанімаційна бригада, що чергує на місці, не зможе надати необхідну допомогу і пацієнта доведеться перевозити до іншої клініки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стан здоров'я Саакашвілі стабільний, загрози життю немає, всі показники в нормі, - представник пенітенціарної системи Грузії Матішвілі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Та добийте вже його, щоб не страждав.
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18.11.2021 10:32
+11
Та й пес с ним.
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
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18.11.2021 10:44
+9
с рЫволюцией облажался.. уже и в кому впасть толком не может..
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18.11.2021 10:33
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Та добийте вже його, щоб не страждав.
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18.11.2021 10:32 Відповісти
Назло маме отморожу уши.
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18.11.2021 11:23 Відповісти
юлька голодувала, обмороки голодні падала,каблучками двері вибивала- а ХАРЯ вдвічі побільшала і не здохла.чорти й сракашвілі не візьмуть
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18.11.2021 11:45 Відповісти
Ясько пошліть на порятунок
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18.11.2021 10:32 Відповісти
Срочно дайте Карлсону варенья, чтоб моторчик не заклинило.
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18.11.2021 10:32 Відповісти
с рЫволюцией облажался.. уже и в кому впасть толком не может..
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18.11.2021 10:33 Відповісти
Клізьму ставьте
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18.11.2021 10:36 Відповісти
Дайте ужо Михуилу немножко кокса - ломка жеж у человека!
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18.11.2021 10:36 Відповісти
Помрет, так и не придя в сознание.
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18.11.2021 10:37 Відповісти
А так мріяв Пороха посадити .... Повчальний приклад для зеленої плісняви
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18.11.2021 11:25 Відповісти
Мріяв не тільки посадити Пороха , а і сісти на його місце , тварюка тупа 😠
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18.11.2021 12:36 Відповісти
"Також наголошується, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу."

Ну и кто ему доктор?
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18.11.2021 10:37 Відповісти
А вчера было сообщение что у него все анализы и показания в норме. У нас не только "закон как дышло", у нас и медицина как дышло".. Что судьи что медики могут на одно дело ( диагноз) сказать прямо противоположное.. Ну така сэ ля ви. ( Кто платит, тот и заказывает музыку, диагноз, судебное решение)
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18.11.2021 10:39 Відповісти
Я думаю, что у нас ПРЕССА , как дышло.
Одни печатают непроверенную информацию, другие их цитируют и создаётся имитация истины.
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18.11.2021 10:41 Відповісти
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18.11.2021 10:39 Відповісти
Как же корежит путинских портянок и примкнувших порохоботов от одного имени Саакашвили !
Свободу Михо !!!
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18.11.2021 10:39 Відповісти
свободу Луису Коралану...!
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18.11.2021 11:10 Відповісти
Анектод із цього приводу :
Сільський голова колгоспу проводить збори та й каже , а зараз про
сумне - вбили Луїса Корвалана 🙁
А бабця із гальорки питає , кого , кого вбили ?
Голова колгоспу відповідає- Луїса Корвалана
Бабця знову питає , кого, кого ?

Голова колгспу розлючений відповідає:
кого треба , того й вбили 😀
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18.11.2021 12:43 Відповісти
Убили президента Чили Сальвадора Альенде , а главу компартии Корвалана посадили. Позже СССР его обменял на диссидента Буковского.
"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана ,
Где б найти такую &лядь , чтоб на Брежнева сменять ?!"
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18.11.2021 19:03 Відповісти
Порохоботы его отправили незаконно пересекать государственную границу Грузии при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора? Заметьте - не обвинения, а ПРИГОВОРА. А Грузинское правосудие, кстати, им же и реформированное, - это вам не Порошенко, который его просто выдворил за все фокусы, там с ним нянькаться не стали. Ну как бы...... за что боролся, на то и напоролся.
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Та , да ! Помню про "приговор" судьи Гарри Поттера (Киреева) по сфабрикованному делу Тимошенко - 7 лет ни за что ! Вернее , за газовьій контракт , которьій впервьіе отделял российский газ от доминирующего влияния на украинскую политику . И которьій впоследствии принес Украине 5 млрд. долл. в виде штрафньіх санкций с Газпрома. Я бьі присвоил Юлии звание Героя Украиньі , за конкретньій вклад в построение независимого украинского государства . Саакашвили также заслуживает вьісшей наградьі Грузии , имхо
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18.11.2021 18:59 Відповісти
Ломка?
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18.11.2021 10:41 Відповісти
хрен с ним. с этим кокаиновым бабуином
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18.11.2021 10:42 Відповісти
Та й пес с ним.
Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
Знал, что его посадят? Знал.
Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
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18.11.2021 10:44 Відповісти
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18.11.2021 10:50 Відповісти
кацапня радіє.
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18.11.2021 10:46 Відповісти
Хаха, он уже месяц в критическом состоянии но судя по видео не скинул ни килограмма.))
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18.11.2021 10:46 Відповісти
Точно, это я уже где-то слышал

Недавно Ольга Скабеева выдала в эфир новое видео с Михаилом Саакашвили, где политика за руки и за ноги забросили в палату.
"Все, конечно, обратили внимание. Миша же худеет, ну как худеет, голодает, Миша военный преступник, я имею в виду. Где те самые сброшенные 20 кг?! Живот вон огромный висит. То есть Саакашвили опять всем наврал", - с характерными интонациями прокомментировала пропагандистка.
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18.11.2021 10:49 Відповісти
Да пох на Скабееву но я верю своим глазам, то что на видео на помирающего от голода никак не похоже.
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18.11.2021 11:15 Відповісти
А Вы видели помирающих от голода?
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18.11.2021 15:15 Відповісти
Що ж Міха такий кволий? Бігати дахами здоров'я дозволяє, а тихо і спокійно відпочивати на нарах тут здоров'я вже ламается...)))
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18.11.2021 10:48 Відповісти
Не вижу проблемы. По закону в случае угрозы жизни в результате голодовки применяется принудительное кормление.
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18.11.2021 10:48 Відповісти
цензор иногда перекармливает: то целыми днями перепечатывает умничания авакова то сводками здоровья об саакашвили... Зачем так часто ?
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18.11.2021 10:49 Відповісти
Пропаганда, сэр.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
как то впадение в кому затянулось
уже месяц впадает стабильно к пятнице
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18.11.2021 10:50 Відповісти
Рекомендую клізму з милом.
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18.11.2021 10:52 Відповісти
Он прекрасно знал, что его там ждет.
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18.11.2021 10:53 Відповісти
кто то усиленно пытается поднять хайп в Украине вокруг бывшего грузинского президента. Но когда у нас ежедневно умирают по 800 чел изза недоработки власти, болезнь саакашвили как то не волнует.... Тем более что вьехал он в Грузию вполне в здоровом состоянии (насчет умственного - не уверен)
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18.11.2021 10:56 Відповісти
Михо отказывается от лечения. "Независимые врачи" негодуют.

Ну так дайте формулировку, с которой Михо можно будет лечить принудительно.
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18.11.2021 10:57 Відповісти
Вот думаю, почему комменты как под копирку со словами **********? Ааа, он же в свое время ПАПика абидил
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18.11.2021 11:02 Відповісти
Мало ли людей сейчас болеет.
а чем мы можем ему помочь конкретно? Может лекарства какие выслать ?
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18.11.2021 11:10 Відповісти
Да то кацап під проксі- у них в конторі нова фішка виставляти всіх кому насрати на Сааку кацапами)))
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18.11.2021 11:44 Відповісти
Зачем? А что нужно обязательно злорадствовать как хробаковский?
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18.11.2021 12:48 Відповісти
Кацап, ви там всі в своїй конторі такі тупорилі? З чого ти взяв, що українці повинні вболівати за Саакашвілі? Що такого він зробив для України?
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18.11.2021 11:42 Відповісти
Это кто тут вякает, гарлемский холуй чернож ахроамэрыканцив?
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18.11.2021 12:45 Відповісти
Нет человека-нет проблемы для Гарибашвили, Путина и Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".-Собак в таких случаях усыпляют , - заявил Коломойский.
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18.11.2021 11:04 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме и крапка
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18.11.2021 11:05 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме и крапка .-К сожалению, дальше общих призывов дело не идёт. Знающие сколько реально и конкретно наворовал Саакашвили на службе воровской мафии Коломойского, молчат.
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18.11.2021 11:58 Відповісти
48 дней голодовки, да это же мировой рекорд!! Саакашивили БЕССМЕРТНЫЙ
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18.11.2021 11:13 Відповісти
Сенцов 140 дней голодал.
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18.11.2021 11:16 Відповісти
" О заливает."
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18.11.2021 11:49 Відповісти
Не много ли о нем новостей ?
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18.11.2021 11:17 Відповісти
*****, та нам ***** на нього - скільки ще можна публікувати стан його справ?
Давайте ще аналізи будемо розбирати, Портнікова запросимо дати критичну оцінку рівня гемоглобіну Міхо, ітд
По ху й.
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18.11.2021 11:19 Відповісти
Десь, в якійсь медіа конторі припустили, що українці будуть вболівати за долю цього афериста. Цей штучний контент виключно для українців чомусь не працює.
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18.11.2021 11:46 Відповісти
Давайте всем миром ему поможем....будем его уговаривать съесть ложечку кашки за папу, за деток, за первую жену, за гражданскую жену, за любовниц...и т.д.
Не хочет кушать - значит не голоден...
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18.11.2021 11:22 Відповісти
порошенко астанавісь!!! Шо ти робиш з мішкою!!!
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18.11.2021 11:24 Відповісти
Даже диета иногда приводит к смерти. Вполне может быть.
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18.11.2021 11:27 Відповісти
ШАШЛЫКома
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18.11.2021 11:49 Відповісти
Можливо, сісти в тюрму і влаштовувати медійні істерики чітко розрахований план. Саака засцав нападу кацапів зимою на Україну. Їхати в Європу і сидіти там в екзилі не дуже працює в плані політичної реклами і коштує грошей ось він і вирішив і здатися грузинам. Тут один політичний проліт для нього. Ніхто не вмирає, панове українці-у Міхо далекоглядні плани.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
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18.11.2021 12:17 Відповісти
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18.11.2021 12:18 Відповісти
и это после 35 дней голодовки??? да он брыкался как кабан - 6 человек не могли перетащить...
по 3-4 упаковки детского питания и соков за день - это голодовка !!!???

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18.11.2021 14:36 Відповісти
Интересные диагнозы эти "врачи" для сявкошвили нашли:
-энцефалопатия Вернике - это острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса в результате дефицита тиамина в организме человека, который возникает при хроническом употреблении алкогольных напитков.
-гипокалиемия-просто недостаток калия --дайте ему витаминку))

-талассемия-это группа врожденных гемолитических анемий,больные умирают в детстве или молодом возрасте, редко доживают до тридцати лет. При малой бессимптомной форме продолжительность и качество жизни не страдают. Заболевание не оказывает негативных последствий на организм.

В итоге: ничего серьезного от слова ВООБЩЕ)))
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19.11.2021 01:09 Відповісти
 
 