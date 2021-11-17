Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Багатопрофільна група медичних експертів, створена Народним захисником (омбудсменом) для перевірки адекватності медичного обслуговування Міхеіла Саакашвілі, пізно ввечері 16 листопада оглянула лікарню, що діє у в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі, а також відвідала експрезидента.
Як пише Новини-Грузія, за словами омбудсмена Ніно Ломджарія, найближчим часом, швидше за все вже під вечір 17 листопада, група експертів виробить загальний висновок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
До цього про свої враження журналістам розповів представник групи експертів, анестезіолог-реаніматолог, голова департаменту анестезії та інтенсивної терапії у клініці "Відкрите серце" Георгій Григолія. Він вважає, що проводити процедуру виходу з тривалого голодування у тюремній клініці недоцільно.
"Якщо двома словами, то Саакашвілі насправді голодує, це визнають у лікарні всі. Не можу сказати, що Саакашвілі у дуже тяжкому стані, але дуже близький до того, що через кілька днів становище стане важким, тому що в його аналізах вже є такі зміни, які потребують інтенсивної терапії та інтенсивного лікування", – сказав він.
Говорячи про інфраструктуру лікарні, Григолія зауважив, що її було створено два тижні тому.
"Там є палата інтенсивної терапії, вона оснащена досить непогано. Персонал туди перевели з Республіканської лікарні, там ліцензовані лікарі. Там щодня чергують анестезіолог-реаніматолог та другий лікар. Однак погано те, що ця лікарня не має досвіду інтенсивної терапії, там ніколи не було такого пацієнта, яким сьогодні є Саакашвілі, йому поки що не потрібна реанімація, йому потрібна інтенсивна терапія", - зазначив Григолія.
На його думку, у цій установі лікування такого пацієнта є недоцільним.
Спеціаліст також вважає, що Саакашвілі не зможе почати їсти самостійно і відразу, тому цей процес має відбуватися під наглядом мультипрофільної медичної групи.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Так какого вам еще надо? Условия ничем не хуже городской больницы.
Они уже забыли, что в 2008 году ты первым отдал приказ бомбить российские танки у Панкисского ущелья. Ты был первым, кто вступил в войну с х**лом. Держись!
Это как палатка, которую он установил, когда достраивал дорогу Одесса - Рени.
Хай одужує, такі люди потрібні.