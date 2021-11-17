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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104) госпіталізація (176)

Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Багатопрофільна група медичних експертів, створена Народним захисником (омбудсменом) для перевірки адекватності медичного обслуговування Міхеіла Саакашвілі, пізно ввечері 16 листопада оглянула лікарню, що діє у в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі, а також відвідала експрезидента.

Як пише Новини-Грузія, за словами омбудсмена Ніно Ломджарія, найближчим часом, швидше за все вже під вечір 17 листопада, група експертів виробить загальний висновок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

До цього про свої враження журналістам розповів представник групи експертів, анестезіолог-реаніматолог, голова департаменту анестезії та інтенсивної терапії у клініці "Відкрите серце" Георгій Григолія. Він вважає, що проводити процедуру виходу з тривалого голодування у тюремній клініці недоцільно.

"Якщо двома словами, то Саакашвілі насправді голодує, це визнають у лікарні всі. Не можу сказати, що Саакашвілі у дуже тяжкому стані, але дуже близький до того, що через кілька днів становище стане важким, тому що в його аналізах вже є такі зміни, які потребують інтенсивної терапії та інтенсивного лікування", – сказав він.

Говорячи про інфраструктуру лікарні, Григолія зауважив, що її було створено два тижні тому.

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"Там є палата інтенсивної терапії, вона оснащена досить непогано. Персонал туди перевели з Республіканської лікарні, там ліцензовані лікарі. Там щодня чергують анестезіолог-реаніматолог та другий лікар. Однак погано те, що ця лікарня не має досвіду інтенсивної терапії, там ніколи не було такого пацієнта, яким сьогодні є Саакашвілі, йому поки що не потрібна реанімація, йому потрібна інтенсивна терапія", - зазначив Григолія.

На його думку, у цій установі лікування такого пацієнта є недоцільним.

Спеціаліст також вважає, що Саакашвілі не зможе почати їсти самостійно і відразу, тому цей процес має відбуватися під наглядом мультипрофільної медичної групи.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Поставьте ему клизму
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17.11.2021 12:55
+6
Вино, виски, фуагра, шашлыки.....ясько!
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17.11.2021 12:45
+4
Пюрешки в баночках привезли?
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17.11.2021 12:42
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Пюрешки в баночках привезли?
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17.11.2021 12:42 Відповісти
Вино, виски, фуагра, шашлыки.....ясько!
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17.11.2021 12:45 Відповісти
можно просто ясько))
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17.11.2021 13:25 Відповісти
То есть мет уже не справляется, надо переводить пациента на более тяжелую артиллерию?
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17.11.2021 12:52 Відповісти
Поставьте ему клизму
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17.11.2021 12:55 Відповісти
Не заважайте пацієнту, він добровільно вибрал стратегію поведінки. Я б ще й дитячого харчування його позбавив, хоче ласти завернути - не заважайте! Пора б Карлсону на 47 день голодування відправитись у "щасливу путь", може тоді, нарешті, Україна розслабиться. Міша, тримайся, продовжуй голодувати, може здійсняться мрії більшості українців.
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17.11.2021 12:58 Відповісти
Терапевтируйте. Интенсивно. 4 раза подряд.
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17.11.2021 13:02 Відповісти
Задолбали, сами же говорят что завезли оборудование и врачей, так что единственный повод перевода а городскую больницу это попытка его отбить. Другой причины почему так на этом настаивают я не вижу.
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17.11.2021 13:03 Відповісти
Яка нах... реанімація, - кружку Есмарха йому в поміч, тобто в пору... та так літрів зо п'ять... скіпідару гарячого зі жменею птифонних голок,- і зразу ,- як бабка відшептала, - і оченятка відкриються і перельстатика відновиться ( в кишечках забулькає)😅😂🤣 Лопату в руки та гнати ледацюгу на земляні роботи, - трудотерапія найкращий засіб вибивати всю "дурь" з "бестолковки" 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.11.2021 13:03 Відповісти
Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач. Источник: https://censor.net/ru/n3299976


Так какого вам еще надо? Условия ничем не хуже городской больницы.
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17.11.2021 13:06 Відповісти
Только в Шарите!
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17.11.2021 13:17 Відповісти
Вся ця істерія розрахована виключно на українців. Я дуже сумніваюсь, що в самій Грузії хтось сильно переймається долею цього афериста. Від всієї історії просто тхне фальшивістю. Режисери не врахували, що українці навчені історією з Савченко.
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17.11.2021 13:18 Відповісти
…і знову ж таки, із чого режисери цього дійства впевнені, що українці повинні перейматись його долею!? Тільки тому, що він був «реформатором» в Грузії це було давно (якщо було, що не факт) і знову ж таки - в Грузії! Що він зробив для України, щоб українці переживали за нього!? Подумайте про це на Цензорі.
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17.11.2021 13:23 Відповісти
Баба Юля хвалилася, що її в тюрмі білим порошком талієм лікували. Допомогло. Зараз бігає кроси 10 км так, що ледве бодігарди на велосипедах встигають. Може і Міхо варто спробувати. Нехай баба Юля з ним білим порошком поділиться, якщо в неї ще залишився.
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17.11.2021 13:22 Відповісти
А до ковдри і каблуків обов'язково, для повноти комплекта, додайте крісло на коліщатках, - сто відсотково допоможе, зуб даю... Рудьковського
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17.11.2021 18:25 Відповісти
картату ковдру йому видайте. перевірено в Україні - лікує мертвого.
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17.11.2021 13:22 Відповісти
И сапоги на высоких каблуках: Юле помогли на ноги встать.
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17.11.2021 14:53 Відповісти
Скажіть, що будуте кидати його у "прес-хату" і він буде здоров, як дитина.
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17.11.2021 14:29 Відповісти
Миша, здоровья тебе и силы! А кто сейчас смеется над тобой и оскорбляет, это просто недоумки.
Они уже забыли, что в 2008 году ты первым отдал приказ бомбить российские танки у Панкисского ущелья. Ты был первым, кто вступил в войну с х**лом. Держись!
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17.11.2021 15:08 Відповісти
кацапы в восторге.
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17.11.2021 15:10 Відповісти
Вот так вот. Там не было палаты интенсивной терапии и специалистов не было, и оборудования не было. А теперь будет и врачей обучат. Даже в этой ситуации присутствие Саакашвили помогло улучшить уровень больницы и персонала.

Это как палатка, которую он установил, когда достраивал дорогу Одесса - Рени.

Хай одужує, такі люди потрібні.
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17.11.2021 17:09 Відповісти
Интересно, как это Сенцов выходил из НАСТОЯЩЕЙ голодовки без всяких интенсивных терапий, консилиумов , без личного врача, в общей камере в вонючей заштатной кацапской тюрьме????
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17.11.2021 23:17 Відповісти
 
 