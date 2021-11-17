Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Багатопрофільна група медичних експертів, створена Народним захисником (омбудсменом) для перевірки адекватності медичного обслуговування Міхеіла Саакашвілі, пізно ввечері 16 листопада оглянула лікарню, що діє у в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі, а також відвідала експрезидента.

Як пише Новини-Грузія, за словами омбудсмена Ніно Ломджарія, найближчим часом, швидше за все вже під вечір 17 листопада, група експертів виробить загальний висновок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

До цього про свої враження журналістам розповів представник групи експертів, анестезіолог-реаніматолог, голова департаменту анестезії та інтенсивної терапії у клініці "Відкрите серце" Георгій Григолія. Він вважає, що проводити процедуру виходу з тривалого голодування у тюремній клініці недоцільно.

"Якщо двома словами, то Саакашвілі насправді голодує, це визнають у лікарні всі. Не можу сказати, що Саакашвілі у дуже тяжкому стані, але дуже близький до того, що через кілька днів становище стане важким, тому що в його аналізах вже є такі зміни, які потребують інтенсивної терапії та інтенсивного лікування", – сказав він.

Говорячи про інфраструктуру лікарні, Григолія зауважив, що її було створено два тижні тому.

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"Там є палата інтенсивної терапії, вона оснащена досить непогано. Персонал туди перевели з Республіканської лікарні, там ліцензовані лікарі. Там щодня чергують анестезіолог-реаніматолог та другий лікар. Однак погано те, що ця лікарня не має досвіду інтенсивної терапії, там ніколи не було такого пацієнта, яким сьогодні є Саакашвілі, йому поки що не потрібна реанімація, йому потрібна інтенсивна терапія", - зазначив Григолія.

На його думку, у цій установі лікування такого пацієнта є недоцільним.

Спеціаліст також вважає, що Саакашвілі не зможе почати їсти самостійно і відразу, тому цей процес має відбуватися під наглядом мультипрофільної медичної групи.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.