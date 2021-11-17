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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Экспертная группа грузинских врачей посетила Саакашвили: Пациенту нужна интенсивная терапия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экспертная группа грузинских врачей посетила Саакашвили: Пациенту нужна интенсивная терапия

Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником (омбудсменом) для проверки адекватности медицинского обслуживания Михеила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела больницу, действующую в тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси, а также посетила экспрезидента.

Как пишет Новости-Грузия, по словам омбудсмена Нино Ломджария, в ближайшее время, скорее всего, уже под вечер 17 ноября, группа экспертов выработает общее заключение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

До этого о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике "Открытое сердце" Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.

"Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все. Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения", – сказал он.

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Говоря об инфраструктуре больницы, Григолия заметил, что она была создана две недели назад.

"Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач. Однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия", - отметил Григолия.

По его мнению, в этом учреждении лечение такого пациента нецелесообразно.

Специалист также считает, что Саакашвили не сможет начать есть самостоятельно и сразу, поэтому этот процесс должен проходить под наблюдением мультипрофильной медицинской группы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Поставьте ему клизму
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17.11.2021 12:55
+6
Вино, виски, фуагра, шашлыки.....ясько!
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17.11.2021 12:45
+4
Пюрешки в баночках привезли?
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17.11.2021 12:42
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Пюрешки в баночках привезли?
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17.11.2021 12:42 Ответить
Вино, виски, фуагра, шашлыки.....ясько!
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17.11.2021 12:45 Ответить
можно просто ясько))
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17.11.2021 13:25 Ответить
То есть мет уже не справляется, надо переводить пациента на более тяжелую артиллерию?
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17.11.2021 12:52 Ответить
Поставьте ему клизму
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17.11.2021 12:55 Ответить
Не заважайте пацієнту, він добровільно вибрал стратегію поведінки. Я б ще й дитячого харчування його позбавив, хоче ласти завернути - не заважайте! Пора б Карлсону на 47 день голодування відправитись у "щасливу путь", може тоді, нарешті, Україна розслабиться. Міша, тримайся, продовжуй голодувати, може здійсняться мрії більшості українців.
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17.11.2021 12:58 Ответить
Терапевтируйте. Интенсивно. 4 раза подряд.
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17.11.2021 13:02 Ответить
Задолбали, сами же говорят что завезли оборудование и врачей, так что единственный повод перевода а городскую больницу это попытка его отбить. Другой причины почему так на этом настаивают я не вижу.
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17.11.2021 13:03 Ответить
Яка нах... реанімація, - кружку Есмарха йому в поміч, тобто в пору... та так літрів зо п'ять... скіпідару гарячого зі жменею птифонних голок,- і зразу ,- як бабка відшептала, - і оченятка відкриються і перельстатика відновиться ( в кишечках забулькає)😅😂🤣 Лопату в руки та гнати ледацюгу на земляні роботи, - трудотерапія найкращий засіб вибивати всю "дурь" з "бестолковки" 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.11.2021 13:03 Ответить
Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач. Источник: https://censor.net/ru/n3299976


Так какого вам еще надо? Условия ничем не хуже городской больницы.
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17.11.2021 13:06 Ответить
Только в Шарите!
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17.11.2021 13:17 Ответить
Вся ця істерія розрахована виключно на українців. Я дуже сумніваюсь, що в самій Грузії хтось сильно переймається долею цього афериста. Від всієї історії просто тхне фальшивістю. Режисери не врахували, що українці навчені історією з Савченко.
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17.11.2021 13:18 Ответить
…і знову ж таки, із чого режисери цього дійства впевнені, що українці повинні перейматись його долею!? Тільки тому, що він був «реформатором» в Грузії це було давно (якщо було, що не факт) і знову ж таки - в Грузії! Що він зробив для України, щоб українці переживали за нього!? Подумайте про це на Цензорі.
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17.11.2021 13:23 Ответить
Баба Юля хвалилася, що її в тюрмі білим порошком талієм лікували. Допомогло. Зараз бігає кроси 10 км так, що ледве бодігарди на велосипедах встигають. Може і Міхо варто спробувати. Нехай баба Юля з ним білим порошком поділиться, якщо в неї ще залишився.
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17.11.2021 13:22 Ответить
А до ковдри і каблуків обов'язково, для повноти комплекта, додайте крісло на коліщатках, - сто відсотково допоможе, зуб даю... Рудьковського
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17.11.2021 18:25 Ответить
картату ковдру йому видайте. перевірено в Україні - лікує мертвого.
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17.11.2021 13:22 Ответить
И сапоги на высоких каблуках: Юле помогли на ноги встать.
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17.11.2021 14:53 Ответить
Скажіть, що будуте кидати його у "прес-хату" і він буде здоров, як дитина.
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17.11.2021 14:29 Ответить
Миша, здоровья тебе и силы! А кто сейчас смеется над тобой и оскорбляет, это просто недоумки.
Они уже забыли, что в 2008 году ты первым отдал приказ бомбить российские танки у Панкисского ущелья. Ты был первым, кто вступил в войну с х**лом. Держись!
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17.11.2021 15:08 Ответить
кацапы в восторге.
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17.11.2021 15:10 Ответить
Вот так вот. Там не было палаты интенсивной терапии и специалистов не было, и оборудования не было. А теперь будет и врачей обучат. Даже в этой ситуации присутствие Саакашвили помогло улучшить уровень больницы и персонала.

Это как палатка, которую он установил, когда достраивал дорогу Одесса - Рени.

Хай одужує, такі люди потрібні.
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17.11.2021 17:09 Ответить
Интересно, как это Сенцов выходил из НАСТОЯЩЕЙ голодовки без всяких интенсивных терапий, консилиумов , без личного врача, в общей камере в вонючей заштатной кацапской тюрьме????
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17.11.2021 23:17 Ответить
 
 