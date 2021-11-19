Україна поновлює звернення до грузинської влади забезпечити Саакашвілі належною медичною опікою, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який утримується в лікарні пенітенціарного закладу № 18 м. Глдані в Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Українська сторона поновлює звернення до грузинської влади забезпечити Міхеіла Саакашвілі належною медичною опікою, зокрема перевести його в багатопрофільний медичний заклад для надання невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дипломати Посольства України в Грузії очікують на погодження їхнього запиту, аби сьогодні відвідати Міхеіла Саакашвілі, взаємодіють із адвокатами і правозахисниками, підтримують регулярний зв'язок із родичами.

"Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав українського громадянина Міхеіла Саакашвілі та поверненню його до України", - додали в міністерстві.

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Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

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