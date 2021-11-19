Возможно, это была точка невозвращения, – адвокат о состоянии Саакашвили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Для начала судебного процесса власти Грузии специально дождались ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в интервью телеканалу "Дом" заявил Бека Басилая, адвокат Саакашвили.
Он подчеркнул, что состояние здоровья политика критическое. Несмотря на просьбу поместить Саакашвили в гражданскую больницу, его перевезли в военный госпиталь.
"Вчера была очень тяжелая картина. Мы с Мишкой встретились [в тюрьме], и он прямо на наших глазах потерял сознание и упал. И это был настоящий шок. Возможно, это была даже точка невозвращения. Но господь нам всем помог, и сейчас его состояние стабильное", - рассказал Басилая.
Адвокат считает, что власти Грузии намеренно затягивали судебный процесс по Саакашвили, чтобы дождаться упадка сил политика.
"За эти полтора месяца они могли провести судебное заседание, они могли допросить свидетелей по делу Михеила и тому подобное. Но они всего этого не сделали. Они дождались того обстоятельства, когда у Михеила уже сейчас нет сил. И сейчас нужно начинать его реабилитацию", — сказал защитник.
Басилая уверен, что Саакашвили поправится и продолжит борьбу в Грузии.
"Все эти полтора месяца вы видели, что Михеил Саакашвили — это не только политзаключенный. Вы видели, как власть с ним обращается, и что его права как права человека для власти ничего не значат. Поэтому для Михеила Саакашвили в Грузии справедливого правосудия просто не может быть, потому что все эти недели мы видели политический шантаж, что с ним обращаются негуманно, и я не ожидаю, что в ближайшее время грузинские судьи будут использовать закон и пользоваться Конституцией, они все еще будут использовать только те позиции, которые будут у власти, и сделают все так, как надо [местному олигарху] Иванишвили, и как будет удобно пропутинскому правительству Грузии", - резюмировал Басилая.
Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Міхуілу , як і кремлівським упирям , перешкоджав це зробити Порох , тому він і волав на всю Украіну - бариГа ! 😡
Не вірю цьому аферисту і маніпулятору , якого цікавлять тільки гроші і влада 😠
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
тут своих проблем за гланды
це про нього...
если таскать умирающего (по вашим словам) и отбиваясь от врачей, показывать что ему хреново только с одной целью вывезти за пределы тюрьмы (и о чудо! ему тогда хватит сил добежать до
канадскогокордона (с)....?)