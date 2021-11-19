РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11581 посетитель онлайн
Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
8 053 45
голодовка (827) Саакашвили (3303)

Возможно, это была точка невозвращения, – адвокат о состоянии Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Возможно, это была точка невозвращения, – адвокат о состоянии Саакашвили

Для начала судебного процесса власти Грузии специально дождались ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в интервью телеканалу "Дом" заявил Бека Басилая, адвокат Саакашвили.

Он подчеркнул, что состояние здоровья политика критическое. Несмотря на просьбу поместить Саакашвили в гражданскую больницу, его перевезли в военный госпиталь.

"Вчера была очень тяжелая картина. Мы с Мишкой встретились [в тюрьме], и он прямо на наших глазах потерял сознание и упал. И это был настоящий шок. Возможно, это была даже точка невозвращения. Но господь нам всем помог, и сейчас его состояние стабильное", - рассказал Басилая.

Адвокат считает, что власти Грузии намеренно затягивали судебный процесс по Саакашвили, чтобы дождаться упадка сил политика.

Читайте также: Саакашвили собираются этапировать из тюремной больницы, - грузинские СМИ

"За эти полтора месяца они могли провести судебное заседание, они могли допросить свидетелей по делу Михеила и тому подобное. Но они всего этого не сделали. Они дождались того обстоятельства, когда у Михеила уже сейчас нет сил. И сейчас нужно начинать его реабилитацию", — сказал защитник.

Басилая уверен, что Саакашвили поправится и продолжит борьбу в Грузии.

"Все эти полтора месяца вы видели, что Михеил Саакашвили — это не только политзаключенный. Вы видели, как власть с ним обращается, и что его права как права человека для власти ничего не значат. Поэтому для Михеила Саакашвили в Грузии справедливого правосудия просто не может быть, потому что все эти недели мы видели политический шантаж, что с ним обращаются негуманно, и я не ожидаю, что в ближайшее время грузинские судьи будут использовать закон и пользоваться Конституцией, они все еще будут использовать только те позиции, которые будут у власти, и сделают все так, как надо [местному олигарху] Иванишвили, и как будет удобно пропутинскому правительству Грузии", - резюмировал Басилая.

Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
Точка невозврата была , когда карлсон залез в фуру с кефиром.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:15
+28
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін !

Міхуілу , як і кремлівським упирям , перешкоджав це зробити Порох , тому він і волав на всю Украіну - бариГа ! 😡
Не вірю цьому аферисту і маніпулятору , якого цікавлять тільки гроші і влада 😠
показать весь комментарий
19.11.2021 23:37
+15
ваще похрену на сулугуни
тут своих проблем за гланды
показать весь комментарий
19.11.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точка невозврата была , когда карлсон залез в фуру с кефиром.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:15 Ответить
Каждый имеет право на добровольный уход из жизни. Миша сам так решил.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:52 Ответить
точка невозврата была, когда карлсон видерся на кришу і ноль прижка...
показать весь комментарий
20.11.2021 04:32 Ответить
Уявляю реакцію людей, які побачили, що він там ще і нагадив.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:51 Ответить
Саакашвілі їздив за кордон і там розказував яка в Україні корупція і олігархи. Це допомогло Україні вступити в НАТО і ЄС.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:22 Ответить
Карслон не розрахував достатньо палива для свого прожорливого вітряка?
показать весь комментарий
19.11.2021 23:29 Ответить
Буде точка повернення. Через 5 років, відсидить своє і здрасте, Мишко.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:37 Ответить
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін !

Міхуілу , як і кремлівським упирям , перешкоджав це зробити Порох , тому він і волав на всю Украіну - бариГа ! 😡
Не вірю цьому аферисту і маніпулятору , якого цікавлять тільки гроші і влада 😠
показать весь комментарий
19.11.2021 23:37 Ответить
Буде знати, як нашого баригу Баригою називати.
показать весь комментарий
19.11.2021 23:48 Ответить
Ваш барыга сейчас сидит на Банковой)
показать весь комментарий
20.11.2021 09:43 Ответить
ти сам бачивяк вин отримував гроши?
показать весь комментарий
20.11.2021 01:12 Ответить
не,ну я понимаю,когда рускавые бабы на западают на горного карлсона....но когда мужики....
показать весь комментарий
20.11.2021 08:55 Ответить
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
показать весь комментарий
20.11.2021 08:31 Ответить
Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін ! / До купы. за сдачу частей Грузии,типа Абхазия и Ю.Осетия Саака получил нехилое бабло от Путлера 01.10.2021 19:32

показать весь комментарий
20.11.2021 10:12 Ответить
К заявлениям "отримував гроші із росіі від Курченка" , "Саака получил нехилое бабло от Путлера" ещё факты-и цены им бы не было.
показать весь комментарий
20.11.2021 10:55 Ответить
ваще похрену на сулугуни
тут своих проблем за гланды
показать весь комментарий
19.11.2021 23:55 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 23:56 Ответить
Одни боты буйствуют в комментах. Саакашвили в список Форбс не вернулся и дома в Лондоне не покупает.
показать весь комментарий
20.11.2021 02:34 Ответить
С его то привычкой засирать место обитания) Он способен только профукать чужие деньги)
показать весь комментарий
20.11.2021 09:45 Ответить
а можливо і ні - не точка...
показать весь комментарий
20.11.2021 04:31 Ответить
не хочешь срать? - не мучай жопу...
це про нього...
показать весь комментарий
20.11.2021 04:36 Ответить
он?
показать весь комментарий
20.11.2021 05:42 Ответить
Енто Лука через пару лет.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:48 Ответить
Карлсон полетів але обіцяв повернутися.
показать весь комментарий
20.11.2021 06:15 Ответить
Якщо вірити адвокату, то спікірував.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:49 Ответить
Цензор, досить.... Це якесь витончене катування? #до дупи Сракашвілю, Зе!Беню теж...
показать весь комментарий
20.11.2021 06:31 Ответить
надо отдать должное *****! он умело превратил Украину из страны надежд в страну безнадёгу, правда лукашенкой стать не смог как ни старался, всплыло новое зедерьмо, но наш герой уверен если добавить ещё дерьма то он обязательно всплывёт на вершину! ведь должно же пуйло оценить его старания, да и конфетки у него вкусные
показать весь комментарий
20.11.2021 09:04 Ответить
Ты зачем на свой выбор то гонишь?)
показать весь комментарий
20.11.2021 09:49 Ответить
не нагнетайте - лечите... или что?
если таскать умирающего (по вашим словам) и отбиваясь от врачей, показывать что ему хреново только с одной целью вывезти за пределы тюрьмы (и о чудо! ему тогда хватит сил добежать до канадского кордона (с)....?)
показать весь комментарий
20.11.2021 07:12 Ответить
а Юлька свою коляску выбросила или еще в гараже хранит на всякий случай
показать весь комментарий
20.11.2021 08:11 Ответить
к навальному отправить
показать весь комментарий
20.11.2021 08:15 Ответить
Пороховата негодует...вам ваше и прилетит.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:35 Ответить
порох не дает карлсону пожрать?или принять лекарство?у вас шось с мозгами,их надо проветрить.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:53 Ответить
Нет, просто у них от Порошенко истерика начинается и они бегут штаны менять. Даже сейчас, когда он на форуме в Галифаксе занят большой политикой, в отличие от Нелоха, который обделанный по самые уши, сидит на Банковой. При этом последняя история - это уже действительно точка невозврата.
показать весь комментарий
20.11.2021 11:00 Ответить
Та, блін, вже прилетіло в 2019 році і не тільки пороховаті!
показать весь комментарий
20.11.2021 08:54 Ответить
сейчас вы увидите лучшее в мире привидение с мотором.малыш, у тебя варенье есть?
показать весь комментарий
20.11.2021 08:45 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 08:47 Ответить
ну раз неповернення,значит в Украину не вернется .дас ист гут
показать весь комментарий
20.11.2021 08:51 Ответить
а нах сюди повертатися. нехай буде їм
показать весь комментарий
20.11.2021 20:23 Ответить
 
 