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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі буде переведено до військового шпиталю в Горі, - Мін'юст Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі буде переведено до військового шпиталю в Горі, - Мін'юст Грузії

Міхеіла Саакашвілі буде переведено з тюремної лікарні до військового госпіталю міста Горі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

"Ми пропонуємо госпіталізувати ув'язненого Саакашвілі до військового госпіталю міста Горі. Це місце, де його здоров'я та безпека будуть максимально захищені державою. Цим рішенням ми захищаємо не лише здоров'я та життя Міхеіла Саакашвілі, а й багатьох інших людей", - заявив міністр.

Він зазначив, що після завершення курсу лікування Саакашвілі буде переведено до Руставської в'язниці.

"Ми хочемо чітко заявити, що у разі будь-яких провокацій із боку опонентів, які можуть перешкодити перевезенню ув'язненого і потім роботі медичного персоналу, Саакашвілі буде повернуто до тюремної лікарні й будь-який правопорушник суворо відповість перед законом", - додав Брегадзе.

Також читайте: Україна поновлює звернення до грузинської влади забезпечити Саакашвілі належною медичною опікою, - МЗС

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Читайте: Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Да всем пофиг на этого симулянта
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19.11.2021 14:32
+7
Як добре,що не забули про Міхо, сьогодні вже четверта новична, але ні в одній з них не написали - покакав Міхо чи ні?
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19.11.2021 14:34
+5
У кожному військовому госпіталі в часи СРСР існували так звані "бокси" - ізольовані палати для "вищих чинів" Поставлять на вікно грати і варту - під дверима І хай "лікується"
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19.11.2021 15:04
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организует побег из Шоушенка?
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19.11.2021 14:29 Відповісти
селедку съешь... достал уже своим умняком
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19.11.2021 14:50 Відповісти
12 км до парашних позицій.
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19.11.2021 15:00 Відповісти
Да что там. Рашка даже в голову карлсону залезла, чтобы он в Грузию поехал...
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19.11.2021 15:12 Відповісти
Коли нас цікавили грузинські новини.
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19.11.2021 14:30 Відповісти
Да ти шо? І шо ми зробили? Підготувались до війни? Ні. Ми остаточно вивели військові частини з Луганської і Донецької області і продовжували підтанцьовувати росіянам в Криму. Так що твої саакашвілі це проблеми саакашвілі. Це нікому в Україні не цікаво.
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19.11.2021 15:39 Відповісти
Гори, Шарите... какая разница.
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19.11.2021 14:30 Відповісти
Да всем пофиг на этого симулянта
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19.11.2021 14:32 Відповісти
Як добре,що не забули про Міхо, сьогодні вже четверта новична, але ні в одній з них не написали - покакав Міхо чи ні?
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19.11.2021 14:34 Відповісти
Та що ви з ним носитесь як дурень з писанкою. Відправте Карлсона на зону, бо там зеки вже зачекались.
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19.11.2021 14:35 Відповісти
У кожному військовому госпіталі в часи СРСР існували так звані "бокси" - ізольовані палати для "вищих чинів" Поставлять на вікно грати і варту - під дверима І хай "лікується"
показати весь коментар
19.11.2021 15:04 Відповісти
 
 