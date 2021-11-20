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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили начал принимать пищу, его состояние улучшилось, - врач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Саакашвили начал принимать пищу, его состояние улучшилось, - врач

Врачи созданного министерством юстиции Грузии консилиума, которые осмотрели в субботу бывшего президента Михеила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори, заявляют, что его состояние стабильное, он начал употреблять пищу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. Сейчас его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительного голодания, который согласован с врачами. Относительно неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается положительная динамика, хотя определенные изменения остаются", - сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.

Он отметил, что пока что о состоянии здоровья Саакашвили сняты не все проблемы.

Читайте также: Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Саакашвили в ночь на субботу был перевезен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори с выдвинутым властями условием, что он прекратит голодовку и начнет восстановительное лечение.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла решение о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

Читайте также: Украинских правозащитников Ястребову и Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку Саакашвили, депортировали из Грузии. ВИДЕО

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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Топ комментарии
+20
выяснилось, что Саакашвили требовал "голу дівку", а вместо этого его, грузынохфашизды не кормили его полтора месяца..
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20.11.2021 19:18
+11
та якось *****... наступне буде на кшталт "чим посрав сабакашвілі..."
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20.11.2021 19:18
+11
Оно🤢💩 НАМ НАДО ?
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20.11.2021 19:52
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А Міша вийдєт?
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20.11.2021 19:15 Ответить
Оно🤢💩 НАМ НАДО ?
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20.11.2021 19:52 Ответить
Не, ну хоть мяч выкинет?!
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20.11.2021 20:29 Ответить
а ясько оно надо уже? что-то заткнулась...
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20.11.2021 19:57 Ответить
Ясько по выманиваю Михо из Украины своё задание выполнила!
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20.11.2021 20:33 Ответить
Хай подавиться...
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20.11.2021 19:16 Ответить
...а їстівні запаси шпиталю тануть на очах...
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20.11.2021 19:18 Ответить
Для кого карлсон та сотоваріщі грають цю виставу?
Кому воно взагалі цікаво?
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20.11.2021 19:19 Ответить
та якось *****... наступне буде на кшталт "чим посрав сабакашвілі..."
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20.11.2021 19:18 Ответить
выяснилось, что Саакашвили требовал "голу дівку", а вместо этого его, грузынохфашизды не кормили его полтора месяца..
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20.11.2021 19:18 Ответить

Грузия во времена Михаила Саакашвили
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20.11.2021 20:29 Ответить
ну так - ну так ....після 58 днів то "голодування" - ще не написали як у нього " стул"....- в Україні проблем більше немае ....
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20.11.2021 19:18 Ответить
Не волнуйтесь , Миша кушает и на горшок начал ходить... это трешак.
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20.11.2021 19:19 Ответить
його стан покращився
...а стакан наповнився...
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20.11.2021 19:23 Ответить
Як про ленина ,поспав на очко сходив,морковного чайку дерболизнув,і крупську поімєл.
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20.11.2021 19:24 Ответить
тре його одружити на савченко
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20.11.2021 19:35 Ответить
Наркоту подвезли, вот и состояние улучшилось, может ясько дала....
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20.11.2021 19:38 Ответить
Но радостная весть заставила нас петь - доктор Хайдер, доктор Хайдер снова начал есть (с) Федор Чистяков
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20.11.2021 19:39 Ответить
Опередил, не заметил коммента сразу.
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20.11.2021 19:51 Ответить
Яка там їжа - рідкий бульйончик на виварених курячих кістках, якщо жити хоче ! Цікаво, скільки ж Міхо скинув за півтора місяця? Адвокат щось мовчить!
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20.11.2021 19:39 Ответить
Мдє, навіть здохнути красиво не зміг - оціня кушать хоціцца. Аферист і засранець. Дайте йому смачну краватку
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20.11.2021 19:42 Ответить
Мені просто цікаво, а хоч хто-небудь із політичних діячів 21 століття довів голодовку до логічного кінця, чи завжди знаходилася "об'єктивна" причина для її припинення?
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20.11.2021 19:43 Ответить
Ну якщо стан покращився і їсти почав, значить Ясько пускають.
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20.11.2021 19:44 Ответить
Так стан у нього і раніше був непоганий, судячи по тому, скільки упаковок дитячого харчування він міг за один раз захом'ячити, а потім скількох охоронців він міг розкидати. Добре йому стало і слава яйцям. Тільки благаю, не відпускайте його в Україну, у мене тут діти та онуки. Слухайте, курди кажуть, що у Німеччині так класно! Може Карлсона прийме Анжела? Він же, паразит, поруйнував усі дахи у Києві, коли займався своїми реформами з Ясько. Їй богу, Віталік так і сказав: "Піймаю засранця на зруйнованому даху ********!".
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20.11.2021 19:50 Ответить
Доктор Хайдер снова начал есть!©
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20.11.2021 19:50 Ответить
Только 2 дня назад читал что у него болезнь мозга и он умирает, не знал что такие болезни лечатся тарелкой супа.
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20.11.2021 19:51 Ответить
Ну и шутки у тебя дурацкие...
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20.11.2021 20:03 Ответить
Лучше этой новости будет только одна: зеледент перестал курить и нюхать и ушел нахрен с поста Президента и Верховного главнокомандующего.
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20.11.2021 19:54 Ответить
Он решил отсидеть полный срок + добавка за разбитое оборудование и незаконный переход границы. Ну и правильно. Пущай посидит. Для ума.
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20.11.2021 19:54 Ответить
Та понятно
если начать кушать то детокс идет быстрее.
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20.11.2021 19:56 Ответить
сбить пруху шоколадкой. делов-то
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20.11.2021 20:00 Ответить
ему надо просто дать бухла
саакашвили ещё тот алкаш.. на Порошенко наговаривал вместе с зеленским, а сам даже при задержании от вина не мог оторваться
алкаш
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20.11.2021 20:01 Ответить
По себе судишь?
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20.11.2021 20:06 Ответить
дурко, посмотри видео задержания))
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20.11.2021 20:17 Ответить
да плевать на этого симулянта, зачем про него вообще в новостях говорить, ну поехал себе на родину и фиг бы с ним, пусть сидит там
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20.11.2021 20:01 Ответить
А что дальше, ну покормят его недельку в больнице а потом то опять в тюрьму а там он снова что-ли голодать начнет. И так по кругу.))
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20.11.2021 20:02 Ответить
Вся новость в одной картинке
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20.11.2021 20:05 Ответить
Да кому он нужен,єтот сбитый самими грузинами льотчик? Нашли темарь ни о чем и ни о ком...заберите у него лучше голландский паспорт...,гражданин ЕС блин нашелся ..жену с сыном бросил в Голландии...а теперь кичится заслугами Кахи Бендукидзе...Чвырло блин... рехВОРматор...
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20.11.2021 20:08 Ответить
Курочка-гриль,винишко, шашлычок..Миша быстро придет в форму.)
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20.11.2021 20:20 Ответить
Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!"...
Подумала - и стала кушать.
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20.11.2021 20:26 Ответить
Бідний Міхо так охляв (виснажився) від голоду, що чотирьох поліцейських в палаті порозкидав і техніку потрощив.
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20.11.2021 20:27 Ответить
и это ж он при смерти был... в критическом состоянии.... а если б в здравии?? )))
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20.11.2021 20:59 Ответить
Chto dajot povod dumatj, chto jesli nachal kushat, to skoro objavit denisova, chto jevo otkormljivajet pered tem kak zabitj, nu kak bekona, ili skazhet chto portit jovo serdce sposobom ozhirenija tela.
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20.11.2021 22:12 Ответить
Ну и годится---пусть кушает---маму слушает! Теперь скорее всего, по сценарию одной девки с вертолёта что, ожидаем возврата с выходом босиком с трапа на родную украинскую землю! И слёзы умиления у девок что вокруг! Вернулся Че Гевара! И заскучал Федя Костров.
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20.11.2021 20:36 Ответить
сала нада відправить
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20.11.2021 20:39 Ответить
не хватило у михо духу сдохнуть по человеческий))) пусть срок мотает как зек
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20.11.2021 20:43 Ответить
Верить мошеннику - себя не уважать!
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20.11.2021 20:47 Ответить
Так Карлсону просто надо было начать жрать? А не жрал он потому, что сам так решил?

Какие блин претензии к пенетенциарной службе Грузии?
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20.11.2021 20:58 Ответить
Помнится надюха сявченко тоже в масковском остроге голодувала до нимагу, до черты невозврата....а приехала в Украину, так рожа в объектив не влазила. Такая вот голодовка.
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20.11.2021 21:42 Ответить
Миша сел всерьёз и на долго, писать про него нет смысла. ХуNло здохнет тогда выпустят его и небутербродного. Лет через 25...
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20.11.2021 22:58 Ответить
Мише на зоне обязательно к просмотру кино "За двома зайцями" про Голохвастова. Крутите без остановки
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20.11.2021 23:06 Ответить
Когда Миша пересёк границу с Грузией в багажнике автомобиля, я выдохнул. Я был уверен что он сделает это как афганцы уцепившись за крыло или залезши на шасси самолёта.

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20.11.2021 23:19 Ответить
Михо поддался на провокацию, потому что сварили борщ...
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21.11.2021 06:03 Ответить
Гут

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21.11.2021 06:53 Ответить
Злізли з Ківи, сіли на Саакашвілі. Вони обидва комусь потрібні і цікаві?
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21.11.2021 13:56 Ответить
 
 