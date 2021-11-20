Саакашвили начал принимать пищу, его состояние улучшилось, - врач
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Врачи созданного министерством юстиции Грузии консилиума, которые осмотрели в субботу бывшего президента Михеила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори, заявляют, что его состояние стабильное, он начал употреблять пищу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
"Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. Сейчас его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительного голодания, который согласован с врачами. Относительно неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается положительная динамика, хотя определенные изменения остаются", - сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.
Он отметил, что пока что о состоянии здоровья Саакашвили сняты не все проблемы.
Саакашвили в ночь на субботу был перевезен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори с выдвинутым властями условием, что он прекратит голодовку и начнет восстановительное лечение.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла решение о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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...а стакан наповнився...
https://tsn.ua/ru/politika/v-saakashvili-obnaruzhili-sereznoe-zabolevanie-mozga-ego-perevodyat-v-*******-gospital-1913398.html
если начать кушать то детокс идет быстрее.
саакашвили ещё тот алкаш.. на Порошенко наговаривал вместе с зеленским, а сам даже при задержании от вина не мог оторваться
алкаш
Но втайне думает она
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!"...
Подумала - и стала кушать.
Какие блин претензии к пенетенциарной службе Грузии?