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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося, - соратник експрезидента Грузії Вашадзе

Здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося, - соратник експрезидента Грузії Вашадзе

Депутат парламенту Грузії Грігол Вашадзе заявив, що здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, серйозно підірвано, і йому необхідна кваліфікована медична допомога.

Про це він сказав в понеділок журналістам після відвідування Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Радикальна різниця в стані здоров'я Міхеіла Саакашвілі, коли в жовтні я вперше зустрівся з ним у Руставській в'язниці, й сьогодні. Цілком очевидні серйозні проблеми в його здоров'ї, і ці проблеми лікарям необхідно терміново кваліфіковано вирішувати, щоб його стан іще більше не погіршився", - сказав Вашадзе. 

Вашадзе обіймав посаду міністра закордонних справ Грузії в уряді Саакашвілі, до грудня 2020 року був головою партії "Єдиний національний рух" (ЄНР), але вийшов із неї через розбіжності з однопартійцями.

Депутати від ЄНР мають намір клопотати в парламенті про створення тимчасової слідчої комісії з вивчення фактів "тортур і нелюдського ставлення" до Саакашвілі. Правляча партія "Грузинська мрія" вважає цю ініціативу опозиції абсурдною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Саакашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1853) здоров’я (446) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+15
Якось пох
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07.02.2022 17:06 Відповісти
+13
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07.02.2022 17:00 Відповісти
+10
Чтобы здоровье не погиршилось перво-наперво нужно ДУМАТЬ. Помните, зебобики, что такое ДУМАТЬ? Были еще такие плакаты и билборды года три назад. Ну такие большие, с Порохом и словом ДУМАТЬ. Вот, так это первое. И за второе тоже сойдет. И на третье с десертом. А там, глядишь, и со здоровьем будет все в порядке. Да и в других вопросах тоже. Все просто.
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07.02.2022 16:58 Відповісти
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Знову це чмо з'явилося в новинах!
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07.02.2022 16:58 Відповісти
....трухин, трухин...
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07.02.2022 18:44 Відповісти
Чтобы здоровье не погиршилось перво-наперво нужно ДУМАТЬ. Помните, зебобики, что такое ДУМАТЬ? Были еще такие плакаты и билборды года три назад. Ну такие большие, с Порохом и словом ДУМАТЬ. Вот, так это первое. И за второе тоже сойдет. И на третье с десертом. А там, глядишь, и со здоровьем будет все в порядке. Да и в других вопросах тоже. Все просто.
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07.02.2022 16:58 Відповісти
Шановний, я вас підтримую... Але ж скільки на вішай плакат перед баранами з написом "Думай", вони все одно більше думати не стануть! Бо вони ж - барани! ))
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07.02.2022 17:33 Відповісти
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07.02.2022 17:00 Відповісти
Депутати від ЄНР мають намір клопотати в парламенті про створення тимчасової слідчої комісії з вивчення фактів "тортур і нелюдського ставлення" до Саакашвілі

мабуть побратими наших кончених " слуг "
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07.02.2022 17:02 Відповісти
Якось пох
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07.02.2022 17:06 Відповісти
Саак Кум сиволапого..
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07.02.2022 17:17 Відповісти
Думка кацапні дуже важлива для нас
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07.02.2022 17:29 Відповісти
Лапоть вже скурив, пацак?
😁
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07.02.2022 17:34 Відповісти
Рослинність на ногах Ющенка посивіла ? Інтрига,що спонукає до роздумів
Чи ви про Ніко Гварамію ? (Але теж надзвичайно цікаво).
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07.02.2022 17:32 Відповісти
это авитаминоз... забейте! (в смысле не Михуила))) а на жалобы))))))))
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07.02.2022 17:17 Відповісти
Или гипервиаминоз.Отберите у него банку с мёдом.
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07.02.2022 17:26 Відповісти
Гипервитаминоз.Очепятка.))
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07.02.2022 17:28 Відповісти
Да оно судя по новостям там каждый день серьёзно ухудшалось. Шоб было правдой, то он бы уже давно в гробу в белых тапках красовался.
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07.02.2022 17:19 Відповісти
слинять с тюряги по крышам хочет, кто на это поведется...
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07.02.2022 17:21 Відповісти
Щось бабулю колясочницю подругу бені забули. Як там у Юлі здоров"я ? Пора б вже і на пенсію досить мудрий нарід дурить
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07.02.2022 17:21 Відповісти
Мда, невчасно він віришив провернути цей трюк - всім зараз на нього пох - інші проблеми є.
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07.02.2022 17:28 Відповісти
;...его неврологическое состояние ;
Дах поїхав, грубо кажучи.
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07.02.2022 17:34 Відповісти
Причому тихенько нехай іде в ліс.
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07.02.2022 19:02 Відповісти
Да шо б он уже издох!
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07.02.2022 17:39 Відповісти
Вже думав,що гірше нікуди ...Живучий,гад.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/11/7310032/ Стан здоров'я Саакашвілі: прихильники у Грузії вимагають звільнення політика 11 ЖОВТНЯ 2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/779386.html 12.11.2021 Стан здоров'я Саакашвілі дуже поганий
https://suspilne.media/194471-saakasvili-u-tazkomu-stani-ta-prakticno-ne-moze-vzivati-izu-advokat/ Саакашвілі у тяжкому стані та практично не може вживати їжу - адвокат Максим Свєженцев · 1 січня,2022
https://novyny.live/abroad/sostoianie-zdorovia-saakashvili-znachitelno-ukhudshilos-mat-trebuet-dopustit-v-tiurmu-inostrannykh-vrachei-33956.html Стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився: мати вимагає допустити у в'язницю закордонних лікарів 11 січня 2022
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07.02.2022 17:40 Відповісти
Что-то долго мучается, бедняга!
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07.02.2022 17:41 Відповісти
Не долго мучился Саака-
В высоковольтных проводах!
Его обугленная тушка
Три дня Ясько внушала страх!
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07.02.2022 17:47 Відповісти
Знову ломка
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07.02.2022 17:48 Відповісти
Помирає, просить скумбрії по 8 грн. за 1 кг.
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07.02.2022 19:08 Відповісти
знов завоняло сракоюшвілі. . . самодура і прийобнутого політикана - ******* саакашвілі
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07.02.2022 17:58 Відповісти
Це зараз дуже актуально. А шо там ясько, на роботу ходить? Заробітну плату з наших податків вчасно отримує?! І пам'ятайте!Кокаїн шкодить вашому здоров'ю!

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07.02.2022 18:07 Відповісти
І не тільки зарплату, а і доплату в конвертах. Дєтішкам на молочішко. Не здивуюся що Сааці до цього часу зарплата "капає"на "підігрів".
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07.02.2022 19:06 Відповісти
03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Дружбан верный Михрютку из кичи вытащит. Зеленский-вор: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза.
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07.02.2022 18:57 Відповісти
Та ні, це просто "я буду долго гнать велосипед..", тобто "нести пургу".
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07.02.2022 19:11 Відповісти
У простих людей на думку влади і після 15 років відсидки нормальне здоров"я, а тут нещастя таке.
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07.02.2022 19:50 Відповісти
Навіщо нам цій Карлсон? Звідки прилетів, туди й повернувся. М'якої посадки.
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07.02.2022 20:58 Відповісти
А Вовину тищу не отриммав?Хай купе ліків!
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07.02.2022 22:34 Відповісти
кацапня у захваті.
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07.02.2022 23:37 Відповісти
Да и хер с ним!
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08.02.2022 01:09 Відповісти
Цей істерик вже нарешті усвідомив, що накоїв ? Чи й надалі у відриві від реальності перебуває ?

Куди ж поділися фанати Мішутки, які два роки горлали про Мішку-прІзІдЄнта ?!
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08.02.2022 01:42 Відповісти
 
 