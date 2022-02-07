Здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося, - соратник експрезидента Грузії Вашадзе

Депутат парламенту Грузії Грігол Вашадзе заявив, що здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, серйозно підірвано, і йому необхідна кваліфікована медична допомога.

Про це він сказав в понеділок журналістам після відвідування Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Радикальна різниця в стані здоров'я Міхеіла Саакашвілі, коли в жовтні я вперше зустрівся з ним у Руставській в'язниці, й сьогодні. Цілком очевидні серйозні проблеми в його здоров'ї, і ці проблеми лікарям необхідно терміново кваліфіковано вирішувати, щоб його стан іще більше не погіршився", - сказав Вашадзе.

Вашадзе обіймав посаду міністра закордонних справ Грузії в уряді Саакашвілі, до грудня 2020 року був головою партії "Єдиний національний рух" (ЄНР), але вийшов із неї через розбіжності з однопартійцями.

Депутати від ЄНР мають намір клопотати в парламенті про створення тимчасової слідчої комісії з вивчення фактів "тортур і нелюдського ставлення" до Саакашвілі. Правляча партія "Грузинська мрія" вважає цю ініціативу опозиції абсурдною.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.