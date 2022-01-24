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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Саакашвілі

Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Саакашвілі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні під час телефонної розмови із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується, – Денісова

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1851) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
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24.01.2022 17:20
+12
Пусть сидит. С него толку как с козла молока.
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24.01.2022 17:35
+11
он занят - лечит гордона
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24.01.2022 17:29
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Михо не должен стать "яблоком раздора". Сейчас у на с сакартвело общий враг.
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24.01.2022 17:20 Відповісти
Пусть сидит. С него толку как с козла молока.
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24.01.2022 17:35 Відповісти
Хотя бы не ссориться из-за него.
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24.01.2022 17:46 Відповісти
Ты реально дебил !!!!
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24.01.2022 18:03 Відповісти
Ему там спокойней!! Кулеба!!
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24.01.2022 17:20 Відповісти
и полезнее - режим дня, медики, литература в конце концов...ну и свежий воздух )))
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24.01.2022 17:47 Відповісти
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24.01.2022 17:20 Відповісти
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24.01.2022 17:24 Відповісти
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24.01.2022 17:24 Відповісти
Мабуть підійде лікарь Комаровський.Нє...
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24.01.2022 17:24 Відповісти
он занят - лечит гордона
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24.01.2022 17:29 Відповісти
та андон сам кого хочешь залечит ))) пирамидками)))
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24.01.2022 17:48 Відповісти
не - о теперь политик, риєлтер и друг Комаровского, но а по совместительству - лох
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24.01.2022 17:53 Відповісти
ну лохи оба ))))
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24.01.2022 18:06 Відповісти
Мішаня сала попросив?
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24.01.2022 17:29 Відповісти
Нє , коксу
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Це повний зЕздець. Сама нагальна проблема для пліснявого міністра, саака.
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24.01.2022 17:29 Відповісти
а тобі ніхто не доповів, що Міхеіл, громадянин України?
ніхто не сказав що можна вимагати екстадиції на батьківщину?
чи, накиздів про 37 мільярдів баксів,
сиди, паскуда.
так?
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24.01.2022 17:33 Відповісти
Занятся нечем, бараны зеленые?
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24.01.2022 17:34 Відповісти
Видео выступления Порошенко сегодня на заседании.....есть, что послушать..

https://twitter.com/i/status/1485566703601922050
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24.01.2022 17:37 Відповісти
Ну раз ****** призвал, то обязательно допустят.
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24.01.2022 17:46 Відповісти
Що у нас більше в країні проблем нема?Тим більше що Саака не громадянин України.Так би про українців турбувались.
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24.01.2022 18:11 Відповісти
P.S.Як тільки у нас із Грузією налажуються відносини так певні сили україни впихують між Україною і Грузією Саакашвілі знаючи що у нас різні погляди на арешт Сааки.Де ці ,,благодії,,були вчора,тиждень і місяць тому?Тоді їм на Сааку було насрати.
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24.01.2022 18:17 Відповісти
якщо туди пошлють спеца по всім хворобам Комаровського-то пізєц Міхі...
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24.01.2022 18:11 Відповісти
Кулеба, у тебя посольства Австрии, Японии, США(частично) начали евакуироваться, а у тебя большей проблемьі нет, чем забота о етом торчке карлсоне?
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24.01.2022 18:15 Відповісти
Комаровський, негайно виїзджай до *******! І гондона з пірамідкамі та бацманшою прихопи! У тєбя получіцца! Ми в тебе віремо!
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24.01.2022 18:28 Відповісти
Я задам вам вопрос,
Что, что возник у меня, -
Но зачем? НАХЕРА?
Наши врачи для такого чмыря?
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24.01.2022 18:50 Відповісти
Кулёба, оставь его в покое
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24.01.2022 19:42 Відповісти
У Миши несколько своих персональных врачей, а также ему наш омбудсмен организовала целый консилиум из врачей-мишистов, которые наперебой говорят о его тяжелом психологическом состоянии, стрессах и т.д.
Каждый день его посещают несколько грузинских адвокатов + есть еще 1-2 украинских (и вроде еще и американский). Теперь ему не хватает украинского врача. После они все хором потребуют его перевоз в Баден-Баден, так как в Грузии ему не могут оказать полноценной реабилитации (кстати, такие призывы о лечении в Европе уже были).
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24.01.2022 19:42 Відповісти
ааа-карлсон-хинкальщик-какоинщик-галстук-ниновижу-ыыыы.
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25.01.2022 00:41 Відповісти
 
 