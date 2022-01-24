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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Кулеба призвал грузинские власти допустить украинского врача к Саакашвили

Кулеба призвал грузинские власти допустить украинского врача к Саакашвили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня во время телефонного разговора с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4503) Саакашвили Михеил (3307) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
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24.01.2022 17:20
+12
Пусть сидит. С него толку как с козла молока.
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24.01.2022 17:35
+11
он занят - лечит гордона
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24.01.2022 17:29
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Михо не должен стать "яблоком раздора". Сейчас у на с сакартвело общий враг.
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24.01.2022 17:20 Ответить
Пусть сидит. С него толку как с козла молока.
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24.01.2022 17:35 Ответить
Хотя бы не ссориться из-за него.
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24.01.2022 17:46 Ответить
Ты реально дебил !!!!
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24.01.2022 18:03 Ответить
Ему там спокойней!! Кулеба!!
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24.01.2022 17:20 Ответить
и полезнее - режим дня, медики, литература в конце концов...ну и свежий воздух )))
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24.01.2022 17:47 Ответить
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24.01.2022 17:20 Ответить
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24.01.2022 17:24 Ответить
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24.01.2022 17:24 Ответить
Мабуть підійде лікарь Комаровський.Нє...
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24.01.2022 17:24 Ответить
он занят - лечит гордона
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24.01.2022 17:29 Ответить
та андон сам кого хочешь залечит ))) пирамидками)))
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24.01.2022 17:48 Ответить
не - о теперь политик, риєлтер и друг Комаровского, но а по совместительству - лох
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24.01.2022 17:53 Ответить
ну лохи оба ))))
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24.01.2022 18:06 Ответить
Мішаня сала попросив?
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24.01.2022 17:29 Ответить
Нє , коксу
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24.01.2022 17:45 Ответить
Це повний зЕздець. Сама нагальна проблема для пліснявого міністра, саака.
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24.01.2022 17:29 Ответить
а тобі ніхто не доповів, що Міхеіл, громадянин України?
ніхто не сказав що можна вимагати екстадиції на батьківщину?
чи, накиздів про 37 мільярдів баксів,
сиди, паскуда.
так?
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24.01.2022 17:33 Ответить
Занятся нечем, бараны зеленые?
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24.01.2022 17:34 Ответить
Видео выступления Порошенко сегодня на заседании.....есть, что послушать..

https://twitter.com/i/status/1485566703601922050
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24.01.2022 17:37 Ответить
Ну раз ****** призвал, то обязательно допустят.
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24.01.2022 17:46 Ответить
Що у нас більше в країні проблем нема?Тим більше що Саака не громадянин України.Так би про українців турбувались.
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24.01.2022 18:11 Ответить
P.S.Як тільки у нас із Грузією налажуються відносини так певні сили україни впихують між Україною і Грузією Саакашвілі знаючи що у нас різні погляди на арешт Сааки.Де ці ,,благодії,,були вчора,тиждень і місяць тому?Тоді їм на Сааку було насрати.
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24.01.2022 18:17 Ответить
якщо туди пошлють спеца по всім хворобам Комаровського-то пізєц Міхі...
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24.01.2022 18:11 Ответить
Кулеба, у тебя посольства Австрии, Японии, США(частично) начали евакуироваться, а у тебя большей проблемьі нет, чем забота о етом торчке карлсоне?
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24.01.2022 18:15 Ответить
Комаровський, негайно виїзджай до *******! І гондона з пірамідкамі та бацманшою прихопи! У тєбя получіцца! Ми в тебе віремо!
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24.01.2022 18:28 Ответить
Я задам вам вопрос,
Что, что возник у меня, -
Но зачем? НАХЕРА?
Наши врачи для такого чмыря?
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24.01.2022 18:50 Ответить
Кулёба, оставь его в покое
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24.01.2022 19:42 Ответить
У Миши несколько своих персональных врачей, а также ему наш омбудсмен организовала целый консилиум из врачей-мишистов, которые наперебой говорят о его тяжелом психологическом состоянии, стрессах и т.д.
Каждый день его посещают несколько грузинских адвокатов + есть еще 1-2 украинских (и вроде еще и американский). Теперь ему не хватает украинского врача. После они все хором потребуют его перевоз в Баден-Баден, так как в Грузии ему не могут оказать полноценной реабилитации (кстати, такие призывы о лечении в Европе уже были).
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24.01.2022 19:42 Ответить
ааа-карлсон-хинкальщик-какоинщик-галстук-ниновижу-ыыыы.
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25.01.2022 00:41 Ответить
 
 