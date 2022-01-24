Кулеба призвал грузинские власти допустить украинского врача к Саакашвили
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня во время телефонного разговора с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как отмечается, министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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ніхто не сказав що можна вимагати екстадиції на батьківщину?
чи, накиздів про 37 мільярдів баксів,
сиди, паскуда.
так?
https://twitter.com/i/status/1485566703601922050
Что, что возник у меня, -
Но зачем? НАХЕРА?
Наши врачи для такого чмыря?
Каждый день его посещают несколько грузинских адвокатов + есть еще 1-2 украинских (и вроде еще и американский). Теперь ему не хватает украинского врача. После они все хором потребуют его перевоз в Баден-Баден, так как в Грузии ему не могут оказать полноценной реабилитации (кстати, такие призывы о лечении в Европе уже были).