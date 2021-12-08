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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили возобновил лечение после разрешения включать телевизор, - адвокат Садзаглишвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили возобновил лечение после разрешения включать телевизор, - адвокат Садзаглишвили

Находившийся в военном госпитале в Гори бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил объявленную накануне вечером акцию протеста и возобновил лечение.

Об этом сообщил в среду журналистам адвокат Димитрий Садзаглишвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Протест Михеила Саакашвили был обусловлен тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь на него накладывается дисциплинарное взыскание в госпитале в Гори, и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", – сказал адвокат.

Он считает, что действия Министерства юстиции и пенитенциарной службы в отношении Саакашвили можно расценить, "как продолжение бесчеловечного отношения к нему".

Читайте также: Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Саакашвили впервые после задержания доставили в Тбилисский городской суд. До этого он не участвовал в заседаниях даже дистанционно, а адвокаты заявляли о плохом состоянии здоровья политика.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

Читайте также: Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Повернув незаконно. Та й взагалі, все що Зеленський начудив в наркотичному тумані- ще доведеться переглядати.
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08.12.2021 12:26
+8
..и перестал какать в штаны после разрешения переключать каналы...
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08.12.2021 11:49
+8
А у нього забрали українське громадянство. Після того як стало відомо що отримав він його шляхом обману.
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08.12.2021 12:08
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..и перестал какать в штаны после разрешения переключать каналы...
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08.12.2021 11:49 Ответить
А наша Галя балувана
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08.12.2021 11:50 Ответить
Ну он же не "Сваты" смотрит, а пытается найти новости о международных протестах в его защиту. Хотя, по-правильному, на арест гражданина Украины государство должно реагировать.
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08.12.2021 11:56 Ответить
а чо ты так уверен,шо не сваты?
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08.12.2021 12:05 Ответить
Та может и Сваты. Хотя, я думаю, он очень тщеславен и мировая реакция на его арест его больше интересует.
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08.12.2021 12:25 Ответить
Кто ему гражданство вернул? Иль забыл?
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08.12.2021 12:07 Ответить
Вернул Зеленский в мае 2019г.
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08.12.2021 12:22 Ответить
А у нього забрали українське громадянство. Після того як стало відомо що отримав він його шляхом обману.
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08.12.2021 12:08 Ответить
Вернул Зеленский в мае 2019г. Или опять забрали?
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08.12.2021 12:23 Ответить
Повернув незаконно. Та й взагалі, все що Зеленський начудив в наркотичному тумані- ще доведеться переглядати.
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08.12.2021 12:26 Ответить
Згода. Але ж громадянство не забрали.
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08.12.2021 12:36 Ответить
Вот пускай твой клоун за вентилятора и вступится. А заодно пусть СБУ, ГПУ расследует, как Саака из Украины выехал.
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08.12.2021 12:32 Ответить
Клоун не мой, Боже упаси такую собственность. СБУ и ГПУ пусть расследуют, для того их и наняли. А гражданина Украины, каким бы он не был, страна не может игнорировать. Хоть Зеленский, хоть Коломойский, хоть Саакашвили, хоть Ермак с Татаровым, Портновым и Трухиным - судить в стране, гражданами которой они являются.
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08.12.2021 12:42 Ответить
какой-то лютый поц этот саакашвили.
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08.12.2021 11:50 Ответить
Вот это по пацански. Я тоже, когда учился в школе, бороться за право смотреть телевизор сколько хочу.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Я б йому увімкнув би телевізор без антені і 24 години на добу показував балет "Лебедине озеро". Пацюк з шоу зелених.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Михо любит мультики про Карлсона
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08.12.2021 12:06 Ответить
Заїбав!!!!!!
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08.12.2021 11:55 Ответить
Да дайте ему четвертак строгача и пусть кукует, клоун.
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08.12.2021 11:57 Ответить
тю...та он не только от порошков зависимый,а еще и от телявизера .
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08.12.2021 12:04 Ответить
Дайте вентилятору краски
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08.12.2021 12:12 Ответить
06 сентября, 2015.Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Коломойский предлагает выслать Саакашвили в Грузию . Конфликт между Саакашвили и Коломойским начался после того, как Саакашвили был назначен в Одессу после увольнения соратника Коломойского Игоря Палицы. По обращению Саакашвили был отстранен от должности подконтрольный Коломойскому глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, произошел конфликт между Саакашвили и соратниками Коломойского депутатом Игорем Филатовым и Геннадием Корбаном. Саакашвили обвинил Коломойского в контрабанде в Одесской области.
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08.12.2021 12:08 Ответить
Помню эту историю , а сейчас они друзяки 😃
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08.12.2021 12:41 Ответить
Как он уже всех задолбал.
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08.12.2021 12:10 Ответить
"Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил
Вон он, змей, в окне маячит
За спиною штепсель прячет
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода
И что ж, нам осталось уколоться
И упасть на дно колодца
И там пропасть, на дне колодца
Как в Бермудах, навсегда"

В.Высоцкий "На Канатчиковой даче"

https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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08.12.2021 12:17 Ответить
А попкорн?

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08.12.2021 12:17 Ответить
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08.12.2021 12:18 Ответить
Это точно , пусть книжки читает про членина в октябре
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08.12.2021 12:18 Ответить
Сидоров, не впечатляет , не пиши больше
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08.12.2021 12:21 Ответить
Сидоров, не впечатляет , не пиши больше.-Обиделся за Коломойского верноподданный путинской проститутки по вызову. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Коломойский-вор: Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка
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08.12.2021 12:49 Ответить
Причём смесь Коломойский Игорь Валерьевич, . Мы вообще-то Саакашвили обсуждаем . А границу Украины при Порашенко ,он по Украинским законам пересекал, . И вообще ,Петрович, где вы ,а где патриоты Украины
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08.12.2021 13:09 Ответить
И вообще ,Петрович, где вы ,а где патриоты Украины.-См. выше.
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08.12.2021 13:13 Ответить
Когда-то человек возглавил Революцию и повел Грузию против рашки. А теперь все над ним насмехаются, даже в Украине.
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08.12.2021 13:09 Ответить
И и про Биби ,может быть он и ездил к ***** , но на то есть свои причины , в москве живёт большая община . Но при этом Израиль ,случайно , , повторяю случайно мочил кацапские самолёты
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08.12.2021 13:13 Ответить
"ето мєлочно, Хоботов" (с)
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08.12.2021 13:15 Ответить
Та дайте вже йому димідрол з пургеном і нехай собі спокійно лежить.
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08.12.2021 14:06 Ответить
А шо там? Порнуху показывают??
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08.12.2021 15:57 Ответить
 
 