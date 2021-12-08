Саакашвили возобновил лечение после разрешения включать телевизор, - адвокат Садзаглишвили
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Находившийся в военном госпитале в Гори бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил объявленную накануне вечером акцию протеста и возобновил лечение.
Об этом сообщил в среду журналистам адвокат Димитрий Садзаглишвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Протест Михеила Саакашвили был обусловлен тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь на него накладывается дисциплинарное взыскание в госпитале в Гори, и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", – сказал адвокат.
Он считает, что действия Министерства юстиции и пенитенциарной службы в отношении Саакашвили можно расценить, "как продолжение бесчеловечного отношения к нему".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Саакашвили впервые после задержания доставили в Тбилисский городской суд. До этого он не участвовал в заседаниях даже дистанционно, а адвокаты заявляли о плохом состоянии здоровья политика.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Даже кто безумен был
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил
Вон он, змей, в окне маячит
За спиною штепсель прячет
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода
И что ж, нам осталось уколоться
И упасть на дно колодца
И там пропасть, на дне колодца
Как в Бермудах, навсегда"
В.Высоцкий "На Канатчиковой даче"
https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9