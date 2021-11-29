Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в суд Тбилиси, где будет рассматриваться дело о разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Отмечается, что сегодня суд впервые рассмотрит дело в присутствии Саакашвили. До этого он не участвовал в заседаниях суда даже дистанционно, а его защитники заявляли о плохом состоянии здоровья политика.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

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8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.