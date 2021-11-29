Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в суд Тбилиси, где будет рассматриваться дело о разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.
Отмечается, что сегодня суд впервые рассмотрит дело в присутствии Саакашвили. До этого он не участвовал в заседаниях суда даже дистанционно, а его защитники заявляли о плохом состоянии здоровья политика.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Спокійно б жив собі чинбар та хліб жував би свій,
Але з ним рядом поселивсь пихатий багатій.
Новий сусід кричав-горлав: - Ти жити не даєш!
Брудними шкурами смердиш, повітря нам псуєш!
А час минув, багач затих і чинбаря спитав:
- Чому це смороду нема? Чинбарить перестав? -
Чинбар лукаво посміхнувсь.
- Який там,- каже,- біс?
Це ти до пахощів моїх пристосував свій ніс.
За документ - гугл им в помощь. Пусть хоть раз в жизни сами подумают где, что и почём.
Не пригадую воплів Саака про Зєлю-баригу.
Він заявляв, що подає в ЄСПЛ позов проти України за незаконну депортацію з України.
Яке рішення прийняв ЄСПЛ?
Зараз сцарь в нього хороший, винуваті виключно бояри, яких сцарь і призначив.
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В качестве аналога у нас есть Тимошенко.
Саакашвили хоть ненадолго смог отодвинуть мафию от корыта. За это время Грузия сделала рывок из мафиозного средневековья на несколько веков вперёд.
У нас такого периода не было. Ну разве что первое полугодие 2005. Тогда прогресс был огромный и выражался в реальных цифрах. Например удвоились бюджетные поступления и был ресурс для реформ. Но Ющенко испугался нового мира и сделал выбор в сторону стабильно деградирующего и привычного мафия-стейт.