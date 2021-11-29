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Новости За рубежом
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Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в суд Тбилиси, где будет рассматриваться дело о разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Отмечается, что сегодня суд впервые рассмотрит дело в присутствии Саакашвили. До этого он не участвовал в заседаниях суда даже дистанционно, а его защитники заявляли о плохом состоянии здоровья политика.

Также читайте: Консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и назначил стационарное лечение

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

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8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

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Топ комментарии
+12
Вмоляю, не згадуйте про якесь там голодування. На видео з його палати чітко видно як він хом'ячить дитяче харчування, ледь ложку не ковтає. Був аферистом, аферистом і помре. Карлсона за грати, в Україні буде меньше сморіду.
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29.11.2021 10:05
+7
Що на Одеській митниці при Зєлі і найвеличнішому реформаторі Сааку?
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29.11.2021 10:14
+7
не кизди - все что пытался сделать твой карлсон - переключить потоки на себя в Одессе... дали по зубам - поджал хвост и переметнулся в Киев гадить
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29.11.2021 10:30
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Адаптація

Спокійно б жив собі чинбар та хліб жував би свій,
Але з ним рядом поселивсь пихатий багатій.
Новий сусід кричав-горлав: - Ти жити не даєш!
Брудними шкурами смердиш, повітря нам псуєш!
А час минув, багач затих і чинбаря спитав:
- Чому це смороду нема? Чинбарить перестав? -
Чинбар лукаво посміхнувсь.
- Який там,- каже,- біс?
Це ти до пахощів моїх пристосував свій ніс.
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29.11.2021 09:50 Ответить
З одіялком клітчатим? Все як положено?
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29.11.2021 09:52 Ответить
Потрібно просто перестати звертати увагу на новини про недобитого карсона і ахінея відразу закінчиться
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29.11.2021 09:54 Ответить
Надеюсь теперь хорошо покормили сулугуни пожарным шлангом через попу?Не склеит ласты до суда?
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29.11.2021 09:54 Ответить
14 августа, 2014 .Грузия объявила Саакашвили в розыск./ несмотря на неоднократные обращения грузинской прокуратуры в Интерпол, он не был объявлен в международный розыск. /31 июля, 2015. У Саакашвили заявили о прекращении его розыска Интерполом. Такое решение принято Интерполом в связи с наличием явных признаков политического преследования.
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29.11.2021 09:59 Ответить
После того, как вам в заднем проходе пошурудят рукоятью веника и вы подадите на исполнителя с заказчиков в суд, вам ответят, что вы занимаетесь политическими преследованиями.
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29.11.2021 10:18 Ответить
После того, как вам в заднем проходе пошурудят рукоятью веника и вы подадите на исполнителя с заказчиков в суд, вам ответят, что вы занимаетесь политическими преследованиями.- Поэтично./он подписал с московитами документ по которому отдал им 20% вашей земли да ещё так подписал, что вы и притензий парашникам высавить теперь не можите 24.11.2021 09:06 .-Текст документа должен быть оглашён немедленно . Без поэзии и философии. Для вразумления защитников Саакашвили.
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29.11.2021 10:36 Ответить
Поэтичность зависит от того, с какого конца веника находится человек.
За документ - гугл им в помощь. Пусть хоть раз в жизни сами подумают где, что и почём.
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29.11.2021 12:47 Ответить
Після того, як Мішаня попер до Грузії, знаючи про вікриті кримінальні справи проти нього, я його сприймаю тільки у такій якості - Міша-самосад.
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29.11.2021 10:01 Ответить
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Обгавкувати Саакашвілі може тільки тупе,притітивне та безмозгле лайно.Саакашвілі не зробив нічого поганого і не продався за посаду,яку отримав від Порошенка і не став продовжувати всі кримінальні схеми,які крутили його попередники.Він припинив кримінальні гешефти на одеській митниці, за що і потрапив у опалу до тодішньої влади.Одеська митниці-це золоте дно для владних шахраїв всіх часів.
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29.11.2021 10:01 Ответить
Що на Одеській митниці при Зєлі і найвеличнішому реформаторі Сааку?
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29.11.2021 10:14 Ответить
Те,що і при Порошенку та його Степанову або Палиці.При Саакашвілі розмитнення товарів потікало аж на київську митницю.Поставив Порошенко Степанова і все повернулось в Одесу.
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29.11.2021 11:00 Ответить
Краще не стало?
Не пригадую воплів Саака про Зєлю-баригу.
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29.11.2021 11:05 Ответить
Зеленський повернув йому громадянство,якого незаконно його позбавив Порошенко і він сподівався,що Зеленський буде виконувати те,що обіцяв.Але оточення Зеленського відразу осідлало всі кримінальні схеми Порошенка і 4(чотири) рази закрили справу про порошенківську аферу з вРоттердам+,ну дуже вже ласий шматок-купували вугілля по 500 гривень по копанках у Лугандоні,потім самі впрягались замість паровозів і тягли ешелони до Роттердаму і назад і ціна відразу підвищувалась до 3000 гривень,які і закладали в тариф для українців.Кеш у 2 500 гривень "гетьман разом з Ахмєтовим і Мудачуком клали собі в кишеню.Просто "здорово".Це перше.А друге-саме Саакашвілі заявив,що оточення Зеленського краде з бюджету 37 мільярдів баксів у рік-це тобі про баригу Зеленського.
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29.11.2021 11:18 Ответить
Це ви вирішили, що громадянство в Саака забрали незаконно.
Він заявляв, що подає в ЄСПЛ позов проти України за незаконну депортацію з України.
Яке рішення прийняв ЄСПЛ?
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29.11.2021 11:28 Ответить
І при Порошенко Саак зі штанів вискакував, кричав про баригу Порошенка.
Зараз сцарь в нього хороший, винуваті виключно бояри, яких сцарь і призначив.
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29.11.2021 11:32 Ответить
не кизди - все что пытался сделать твой карлсон - переключить потоки на себя в Одессе... дали по зубам - поджал хвост и переметнулся в Киев гадить
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29.11.2021 10:30 Ответить
Васятко.Ти навіть не розумієш яку дурню написав.На яку трясцю йому щось було "переключати на себе",якщо у нього в руках і так все було."Губернатор"-це і так царь і бог на місцях.Ех ти,Вася.
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29.11.2021 10:58 Ответить
Як добре, що написали зранку про Саакашвілі, а то якось скрізь все так добре, так всього багато, що аж через верх пре. Залишилося тільки всім нам переживати за Міхо, який вирішив попіаритися і захопити в Грузії владу, але потрапив в капкан.
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29.11.2021 10:04 Ответить
Міхо - громадянин України, забув? А ЦН дуже багато про що пише, а не тільки про це!
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29.11.2021 10:09 Ответить
В Украине запрещено 2-войной гражданство ,как и двоеженство !
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29.11.2021 10:46 Ответить
Der Teufel soll das bueseriren!
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29.11.2021 11:15 Ответить
Ні, не забув, що Міхо громадянин України. Я не забув і того, що Міхо зробив для України під час війни, коли його назначили в Одесу і що він там творив. Не забув, що він творив в Жовтневому і палаточному містечку в місті Києві. Ніхто не забув, як Міхо проривав кордон і обвизав наших офіцерів-прикордонників. Ніхто і не забув, що Міхо мовчав в той час, коли якраз потрібно було щось сказати про цю владу. То краще говорити за дві сотні полонених, над якими знущається ворог, яких ми навіть і призвіщ не знаємо. А Міхо сидить в цивілізованній країні, яку сам реформував. То чого за нього так багато переживань?
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29.11.2021 14:07 Ответить
Вмоляю, не згадуйте про якесь там голодування. На видео з його палати чітко видно як він хом'ячить дитяче харчування, ледь ложку не ковтає. Був аферистом, аферистом і помре. Карлсона за грати, в Україні буде меньше сморіду.
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29.11.2021 10:05 Ответить
У нас "своїх" колишніх президентів забагато, яким є за що сидіти і від яких не "благовонія"розповсюджуються. Навіть останній наш рідненький смердить так , що терпіти неможливо!
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29.11.2021 10:13 Ответить
Судове майно не постраждає як апаратура в лікарні?
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29.11.2021 10:11 Ответить
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29.11.2021 10:14 Ответить
Саакашвили на старости лет будет что вспомнить-рассказать
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29.11.2021 10:22 Ответить
Жил мишаня куралесил,в Грузии,Украине гадил-это што б было о чем в старости вспомнить.Пришла старость.... и вместе с ней пришел склероз!Сидит михо и плачет....,не может вспомнить нахрена жил!!!!!
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29.11.2021 11:11 Ответить
А чем же простите он нам нагадил?
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29.11.2021 11:23 Ответить
Только за один прорыв кордона ,должен Уже лет 6 получить.За *барыгу*,которую 2.5 года доказать не могут 500% прокурор,карманные ДБР,Полиция, и т.д,за вранье и т.д.За нелегальное пересечение границы последний раз.Потому как ни одно Животное не гадит где живет!

.
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29.11.2021 11:35 Ответить
Ой рискуют, там сейчас уже начались столкновение, полиция применила слезоточивый газ.
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29.11.2021 10:27 Ответить
декабристка ясько с утра пела что он подвергался жесточайшим пыткам на киче а тут такая новость - жив и даже в суде присутствует...кому верить? фото карлсона из суда в студию
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29.11.2021 10:32 Ответить
Никакая власть не любит Михрютку. Ни грузинская. Ни российская. Ни украинская.
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29.11.2021 10:56 Ответить
Все перечисленные это мафия-стэйт. Основные методы мафии (запугивание и подкуп) не работают против таких как Саакашвили.

В качестве аналога у нас есть Тимошенко.

Саакашвили хоть ненадолго смог отодвинуть мафию от корыта. За это время Грузия сделала рывок из мафиозного средневековья на несколько веков вперёд.

У нас такого периода не было. Ну разве что первое полугодие 2005. Тогда прогресс был огромный и выражался в реальных цифрах. Например удвоились бюджетные поступления и был ресурс для реформ. Но Ющенко испугался нового мира и сделал выбор в сторону стабильно деградирующего и привычного мафия-стейт.
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29.11.2021 12:01 Ответить
Іванашвілі як людина Кремля хрін відпустить Саакашвілі, буде його виставляти на глум як тварину в зоопарці і надалі показувати всьому світі. На хвилинку - Саакашвілі це людина яка була президентом Грузії коли Кремль напав на Грузію, це точно не лох, на відміну від клоуна з Кривого Рогу
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29.11.2021 12:00 Ответить
А ковдрочку в клітинку у них там є? )
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29.11.2021 12:14 Ответить
Чем быстрее посадят этого псевдо реформатора Саакашвили, тем лучше будет и для Грузии и для Украины!!
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29.11.2021 12:43 Ответить
Господа БОТЫ не трогайте Мишу,он играл как умел. Нестреляйте в пианиста он играет как умеет. Но результат на лицо, в Грузии при нем Экономика была на бешенном подьеме.Похоже девизом жизни у него были слова Грузия все,остальное ничто.
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29.11.2021 13:27 Ответить
Слава Грузії.Слава Саакашвілі!
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29.11.2021 13:31 Ответить
 
 