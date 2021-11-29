Саакашвілі привезли до Тбіліського міського суду

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доправили в суд Тбілісі, де розглядатиметься справа про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії "Імеді".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо Кавказа.

Зазначається, що сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі. Досі він не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно, а його захисники заявляли про поганий стан здоров’я політика.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

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8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.