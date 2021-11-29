Саакашвілі привезли до Тбіліського міського суду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доправили в суд Тбілісі, де розглядатиметься справа про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії "Імеді".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо Кавказа.
Зазначається, що сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі. Досі він не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно, а його захисники заявляли про поганий стан здоров’я політика.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
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Спокійно б жив собі чинбар та хліб жував би свій,
Але з ним рядом поселивсь пихатий багатій.
Новий сусід кричав-горлав: - Ти жити не даєш!
Брудними шкурами смердиш, повітря нам псуєш!
А час минув, багач затих і чинбаря спитав:
- Чому це смороду нема? Чинбарить перестав? -
Чинбар лукаво посміхнувсь.
- Який там,- каже,- біс?
Це ти до пахощів моїх пристосував свій ніс.
За документ - гугл им в помощь. Пусть хоть раз в жизни сами подумают где, что и почём.
Не пригадую воплів Саака про Зєлю-баригу.
Він заявляв, що подає в ЄСПЛ позов проти України за незаконну депортацію з України.
Яке рішення прийняв ЄСПЛ?
Зараз сцарь в нього хороший, винуваті виключно бояри, яких сцарь і призначив.
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В качестве аналога у нас есть Тимошенко.
Саакашвили хоть ненадолго смог отодвинуть мафию от корыта. За это время Грузия сделала рывок из мафиозного средневековья на несколько веков вперёд.
У нас такого периода не было. Ну разве что первое полугодие 2005. Тогда прогресс был огромный и выражался в реальных цифрах. Например удвоились бюджетные поступления и был ресурс для реформ. Но Ющенко испугался нового мира и сделал выбор в сторону стабильно деградирующего и привычного мафия-стейт.