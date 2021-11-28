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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад і призначив стаціонарне лікування

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад і призначив стаціонарне лікування

Консиліум лікарів, які займаються лікуванням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після 50-денного голодування, діагностував у нього синдром посттравматичного стресового розладу.

Про це журналістам сказала керівник консиліуму лікарів, президент центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия Online.

"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація", - сказала Джишкаріані.

Водночас вона наголосила, що Саакашвілі не має такого психічного розладу, щоб він не зміг завтра з'явитися на судовий процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів

"Рішення про судовий процес він прийматиме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він прийматиме сам", - заявила Джишкаріані.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування

Також читайте: Стан Саакашвілі задовільний, він не потребує лікування за кордоном, - глава МОЗ Грузії Тікарадзе

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Да, отказ от кокса не проходит даром. Карлсон долетался в облаках своих грез.
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28.11.2021 21:32
+13
З життя божевільних. Виступ Саакашвілі у лютому 2018
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28.11.2021 21:34
+13
да хватит врать уже про 50ти дневное голодание!..
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28.11.2021 21:36
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а шо за травма?вроде с крыши зассал падать .може в дальнобое молочном о головку сыра расейского вдарился?
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28.11.2021 21:29 Відповісти
Психологічна травма...
Ку ку
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28.11.2021 21:31 Відповісти
З життя божевільних. Виступ Саакашвілі у лютому 2018
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28.11.2021 21:34 Відповісти
страшно те, в цю маячню повірили ЗЕбіли
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28.11.2021 21:35 Відповісти
И самое смешное, даже не смотря на всю мою нелюбовь к Гросе, у него в реальности есть высшее образование. Не скажу за его качество, но по бумажкам намного лучше Зелиного.
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28.11.2021 21:43 Відповісти
Ну вот! А Порошенко взял и не ушёл. Тоесть это он во всём виноват
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28.11.2021 23:29 Відповісти
Tak on KuKuu uzhe minimum 30 let a vozmozhno i s rozjdeniju
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28.11.2021 22:24 Відповісти
"стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація" Знаєш ЩО САМЕ ховається за таким "хитрим" формулюванням? Лікування від наслідків "абстиненції" !

АБСТИНEНЦІЯ, абстинентний синдром (лат. abstinentia - стримання, син.: синдром відбирання, позбавлення) - хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому речовин, які викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності.

Механізм А. зумовлений тим, що внаслідок систематичного вживання речовина залучається до біохімічних процесів, які відбуваються в організмі. У результаті метаболізм і функціонування тканин змінюються. До такого стану організм поступово адаптується, створюється новий, відмінний від звичайного метаболічний гомеостаз. У разі припинення надходження речовини рівновага біохімічних процесів порушується і виникає тяжкий стан А. - різноманітні, часто тяжкі соматичні порушення (можлива смерть), які усуваються лише при повторному введенні речовини.
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28.11.2021 21:47 Відповісти
Да, отказ от кокса не проходит даром. Карлсон долетался в облаках своих грез.
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28.11.2021 21:32 Відповісти
полеты в облаках вообще серьезная вещь...возможна потеря ориентации
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28.11.2021 21:39 Відповісти
И Лизу на все тело И шашлычок
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28.11.2021 21:34 Відповісти
и киндзмараули с чахохбили и сацебели с хинкали и хачапури с чурчхелой ))))
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28.11.2021 22:12 Відповісти
"Рішення про судовий процес він прийматиме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду.

Тобто, інший (інші) є.
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28.11.2021 21:34 Відповісти
То ти в Канаді мешкаеш чи в Україні?
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28.11.2021 21:36 Відповісти
Спроси у Иренки они львицы - подружки на форуме
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28.11.2021 22:12 Відповісти
Посттравматический стрессовый синдром . . .
Это типа обиделся или расстроился ?
Или сначала обиделся, а потом из-за этого расстроился ?
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28.11.2021 21:35 Відповісти
Это типа обдолбался...
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28.11.2021 22:54 Відповісти
Шо? С PTSD - стационарное лечение????
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28.11.2021 21:36 Відповісти
Читай уважно - "мультидисциплінарне лікуваня" - тобто повний контроль за вживанням всього що йому дають і виключення всього що йому протипоказане А як ти його "дисциплінуєш" коли організм Міхо "криком кричить" - "насипь белую "дорожку!!!"? Тільки утримання під повним контролем в умовах стаціонару!
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28.11.2021 23:47 Відповісти
да хватит врать уже про 50ти дневное голодание!..
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28.11.2021 21:36 Відповісти
Пля! ПТС у 90% хто був на війні та під обстрілами! І що тепер??? Ну 10% втрати працездатності, а так іди працюй, а в варіанті гризуна " потай строк"
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28.11.2021 21:41 Відповісти
Мотай
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28.11.2021 21:41 Відповісти
а шо там Ліза , сабачку вже прикупила
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28.11.2021 21:41 Відповісти
Да у нас скоро у всех будет этот "стресовий розлад".)
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28.11.2021 21:44 Відповісти
А Саакашвили вакцинирован ?
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28.11.2021 21:55 Відповісти
Україна 24 -шоу ВИСОКА НАПРУГА - дивитися з мінус 4,50 від онлайнчасу...Жодного слуги лише грузин-політолог від них, але Омелян, Буймістрова та Железняк - нищеня ЗЕвлади триває
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28.11.2021 21:57 Відповісти
Так эти российские сайты и гондон с Комаровским 2,5года были за зебобу
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28.11.2021 22:10 Відповісти
5-я колонна русни открыла на журналиста дело по статье "развязывание агрессивной войны" за фразу - "По оккупантам - огонь".
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28.11.2021 22:17 Відповісти
Ты, к примеру. И твой босс Дерьмак. Это для начала.
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28.11.2021 22:21 Відповісти
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
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28.11.2021 22:28 Відповісти
Ты можешь сколько угодно повторять визги Нелоха "пААчиму мы не в НАТО?". Скажи, почему разведкой у зеленой слизи заведует руснявая мразота, выпускник школы кгб? И нужен ли НАТО такой кадр?
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28.11.2021 22:33 Відповісти
Ты поддерживаешь назначение откровенной московитской агентуры на эту должность. Т.е., ты соучастник. Теперь расскажи мне, как ты хочешь в НАТО, полностью поддерживая присутствие своры московитскох агентов в окружении Моники. Ты самый натуральный диверсант.
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28.11.2021 22:43 Відповісти
Угу. Это гораздо хуже.
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28.11.2021 22:49 Відповісти
Бред. На Западе плевать на то кем себя кто считает. А вот НАТОвским военным далеко не плевать на то, шо они будут вынуждены делиться разведданными и секретной инфой с руснявыми крысами, которых ты так старательно облизываешь.
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28.11.2021 22:56 Відповісти
Ну то вже ти зовсім слабенько, схоже трошки обісрався.
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28.11.2021 23:07 Відповісти
И шо? Прям разведками этих страна русня руководит, как у зеленой слизи? Или в этих странах тоже руснявые Дерьмаки всем заправляют?
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28.11.2021 23:28 Відповісти
Я так понимаю человек сильно ударился головой и расстроился от этого.
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28.11.2021 21:57 Відповісти
отек мозга из-за голодовки?
что за фигня?
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28.11.2021 21:58 Відповісти
Сколько примерно по времени, длится визг свиньи на Цензоре?Засечем вместе?😂🌷×××
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28.11.2021 22:06 Відповісти
Цирк продолжается, в суд ему можно а на нары нет.
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28.11.2021 22:05 Відповісти
Ясно,Миха тупо сбрендил -было куда,оказывается
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28.11.2021 22:07 Відповісти
Все понятно, с голодовкой не прокатило и теперь будет косить под психа у которого от голода и зверских пыток помутился рассудок.
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28.11.2021 22:09 Відповісти
Причины ПТСР
Травма может быть вызвана, например:
..........
- странными и пугающими ощущениями, пережитыми в состоянии «бэд-трип» в результате приёма психоактивных веществ из группы психоделиков. Даже использование каннабиноидов может привести к возникновению ПТСР, особенно если эти наркотики применялись одновременно с алкоголем или если это первый опыт подобного рода для индивида[31];

Бэд-трип (англ. bad trip - «отчаянное путешествие»[1]) - сленговое выражение, описывающее негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта, обычно вызванного приёмом психоактивных веществ группы психоделиков, таких как ЛСД, ТГК (активное вещество марихуаны), сальвинорин А (активное вещество шалфея предсказателей), мескалин (активное вещество кактусов пейотль и Сан-Педро) или псилоцибин (активное вещество галлюциногенных грибов рода псилоцибе).

Вот и вся проблема!!!
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28.11.2021 22:11 Відповісти
Не побоялся фактом доказать Саакашвили-наркоман один Рабинович. Больше-никто. Рабинович обвинил губернатора Одесской области Саакашвили в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».
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28.11.2021 22:24 Відповісти
Рабинович сам на наркоте сидит. Это люди которые его в Харькове знают по тем временам когда он на Павловом поле возле Березки чеки ломал!
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28.11.2021 22:38 Відповісти
Рабинович сам на наркоте сидит. -Поэтому ему верить можно.
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28.11.2021 22:45 Відповісти
Кишені обшманали, всю дурь відібрали?

це не душевний розлад, а ломка…
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28.11.2021 22:24 Відповісти
От беда случилась... Банку варенья, трехлитровую перорально, три чурчхелы одновременно и анально. И вырастет пропеллер гормонально. Спасется Михуил от пыток и сможет спокойно галстуками дальше питаться.
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28.11.2021 22:25 Відповісти
так він же логодає. Там вже б мали бути проблеми з внутрішніми органами.
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28.11.2021 22:28 Відповісти
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28.11.2021 22:31 Відповісти
Запустите Ясько в бикини в палату, и лечить не надо.
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28.11.2021 23:34 Відповісти
І ще щоб станцювала еротичний танець "краба".
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29.11.2021 06:34 Відповісти
Думаю , что Саакашвили здоров как бык. Просто придумали как его забрать из тюремной камеры и успокоить общество .

Теперь посадят на успокоительные 😀😀😀
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28.11.2021 23:35 Відповісти
серед
Консиліуму лікарів є нарколог ???
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29.11.2021 00:58 Відповісти
Та і сексотравматолог потрібен.
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29.11.2021 06:32 Відповісти
Сказочник Саакашвили попал в свою сказочную страну Грузию и получит не сказочный срок лет 10 и всё очень быстро устаканися!!! Через месяц- два все и забудут про этого брехливого придурка- реформатора Саакашвили!!
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29.11.2021 12:55 Відповісти
 
 