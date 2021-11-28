Консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад і призначив стаціонарне лікування
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Консиліум лікарів, які займаються лікуванням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після 50-денного голодування, діагностував у нього синдром посттравматичного стресового розладу.
Про це журналістам сказала керівник консиліуму лікарів, президент центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия Online.
"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація", - сказала Джишкаріані.
Водночас вона наголосила, що Саакашвілі не має такого психічного розладу, щоб він не зміг завтра з'явитися на судовий процес.
"Рішення про судовий процес він прийматиме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він прийматиме сам", - заявила Джишкаріані.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
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Ку ку
АБСТИНEНЦІЯ, абстинентний синдром (лат. abstinentia - стримання, син.: синдром відбирання, позбавлення) - хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому речовин, які викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності.
Механізм А. зумовлений тим, що внаслідок систематичного вживання речовина залучається до біохімічних процесів, які відбуваються в організмі. У результаті метаболізм і функціонування тканин змінюються. До такого стану організм поступово адаптується, створюється новий, відмінний від звичайного метаболічний гомеостаз. У разі припинення надходження речовини рівновага біохімічних процесів порушується і виникає тяжкий стан А. - різноманітні, часто тяжкі соматичні порушення (можлива смерть), які усуваються лише при повторному введенні речовини.
Тобто, інший (інші) є.
Это типа обиделся или расстроился ?
Или сначала обиделся, а потом из-за этого расстроился ?
что за фигня?
Травма может быть вызвана, например:
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- странными и пугающими ощущениями, пережитыми в состоянии «бэд-трип» в результате приёма психоактивных веществ из группы психоделиков. Даже использование каннабиноидов может привести к возникновению ПТСР, особенно если эти наркотики применялись одновременно с алкоголем или если это первый опыт подобного рода для индивида[31];
Бэд-трип (англ. bad trip - «отчаянное путешествие»[1]) - сленговое выражение, описывающее негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта, обычно вызванного приёмом психоактивных веществ группы психоделиков, таких как ЛСД, ТГК (активное вещество марихуаны), сальвинорин А (активное вещество шалфея предсказателей), мескалин (активное вещество кактусов пейотль и Сан-Педро) или псилоцибин (активное вещество галлюциногенных грибов рода псилоцибе).
Вот и вся проблема!!!
це не душевний розлад, а ломка…
Теперь посадят на успокоительные 😀😀😀
Консиліуму лікарів є нарколог ???