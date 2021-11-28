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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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голодовка (827) Грузия (4339) Саакашвили (3303)

Консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и назначил стационарное лечение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и назначил стационарное лечение

Консилиум врачей, занимающихся лечением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили после 50-дневного голодания, диагностировал у него синдром посттравматического стрессового расстройства.

Об этом журналистам сказала руководитель консилиума врачей, президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация", - сказала Джишкариани.

В то же время она подчеркнула, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.

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"Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам", - сказала Джишкариани.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку

Читайте также: Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Топ комментарии
+15
Да, отказ от кокса не проходит даром. Карлсон долетался в облаках своих грез.
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28.11.2021 21:32
+13
З життя божевільних. Виступ Саакашвілі у лютому 2018
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28.11.2021 21:34
+13
да хватит врать уже про 50ти дневное голодание!..
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28.11.2021 21:36
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а шо за травма?вроде с крыши зассал падать .може в дальнобое молочном о головку сыра расейского вдарился?
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28.11.2021 21:29 Ответить
Психологічна травма...
Ку ку
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28.11.2021 21:31 Ответить
З життя божевільних. Виступ Саакашвілі у лютому 2018
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28.11.2021 21:34 Ответить
страшно те, в цю маячню повірили ЗЕбіли
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28.11.2021 21:35 Ответить
И самое смешное, даже не смотря на всю мою нелюбовь к Гросе, у него в реальности есть высшее образование. Не скажу за его качество, но по бумажкам намного лучше Зелиного.
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28.11.2021 21:43 Ответить
Ну вот! А Порошенко взял и не ушёл. Тоесть это он во всём виноват
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28.11.2021 23:29 Ответить
Tak on KuKuu uzhe minimum 30 let a vozmozhno i s rozjdeniju
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28.11.2021 22:24 Ответить
"стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація" Знаєш ЩО САМЕ ховається за таким "хитрим" формулюванням? Лікування від наслідків "абстиненції" !

АБСТИНEНЦІЯ, абстинентний синдром (лат. abstinentia - стримання, син.: синдром відбирання, позбавлення) - хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому речовин, які викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності.

Механізм А. зумовлений тим, що внаслідок систематичного вживання речовина залучається до біохімічних процесів, які відбуваються в організмі. У результаті метаболізм і функціонування тканин змінюються. До такого стану організм поступово адаптується, створюється новий, відмінний від звичайного метаболічний гомеостаз. У разі припинення надходження речовини рівновага біохімічних процесів порушується і виникає тяжкий стан А. - різноманітні, часто тяжкі соматичні порушення (можлива смерть), які усуваються лише при повторному введенні речовини.
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28.11.2021 21:47 Ответить
Да, отказ от кокса не проходит даром. Карлсон долетался в облаках своих грез.
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28.11.2021 21:32 Ответить
полеты в облаках вообще серьезная вещь...возможна потеря ориентации
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28.11.2021 21:39 Ответить
И Лизу на все тело И шашлычок
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28.11.2021 21:34 Ответить
и киндзмараули с чахохбили и сацебели с хинкали и хачапури с чурчхелой ))))
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28.11.2021 22:12 Ответить
"Рішення про судовий процес він прийматиме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду.

Тобто, інший (інші) є.
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28.11.2021 21:34 Ответить
То ти в Канаді мешкаеш чи в Україні?
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28.11.2021 21:36 Ответить
Спроси у Иренки они львицы - подружки на форуме
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28.11.2021 22:12 Ответить
Посттравматический стрессовый синдром . . .
Это типа обиделся или расстроился ?
Или сначала обиделся, а потом из-за этого расстроился ?
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28.11.2021 21:35 Ответить
Это типа обдолбался...
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28.11.2021 22:54 Ответить
Шо? С PTSD - стационарное лечение????
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28.11.2021 21:36 Ответить
Читай уважно - "мультидисциплінарне лікуваня" - тобто повний контроль за вживанням всього що йому дають і виключення всього що йому протипоказане А як ти його "дисциплінуєш" коли організм Міхо "криком кричить" - "насипь белую "дорожку!!!"? Тільки утримання під повним контролем в умовах стаціонару!
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28.11.2021 23:47 Ответить
да хватит врать уже про 50ти дневное голодание!..
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28.11.2021 21:36 Ответить
Пля! ПТС у 90% хто був на війні та під обстрілами! І що тепер??? Ну 10% втрати працездатності, а так іди працюй, а в варіанті гризуна " потай строк"
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28.11.2021 21:41 Ответить
Мотай
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28.11.2021 21:41 Ответить
а шо там Ліза , сабачку вже прикупила
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28.11.2021 21:41 Ответить
Да у нас скоро у всех будет этот "стресовий розлад".)
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28.11.2021 21:44 Ответить
А Саакашвили вакцинирован ?
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28.11.2021 21:55 Ответить
Україна 24 -шоу ВИСОКА НАПРУГА - дивитися з мінус 4,50 від онлайнчасу...Жодного слуги лише грузин-політолог від них, але Омелян, Буймістрова та Железняк - нищеня ЗЕвлади триває
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28.11.2021 21:57 Ответить
Так эти российские сайты и гондон с Комаровским 2,5года были за зебобу
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28.11.2021 22:10 Ответить
5-я колонна русни открыла на журналиста дело по статье "развязывание агрессивной войны" за фразу - "По оккупантам - огонь".
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28.11.2021 22:17 Ответить
Ты, к примеру. И твой босс Дерьмак. Это для начала.
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28.11.2021 22:21 Ответить
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
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28.11.2021 22:28 Ответить
Ты можешь сколько угодно повторять визги Нелоха "пААчиму мы не в НАТО?". Скажи, почему разведкой у зеленой слизи заведует руснявая мразота, выпускник школы кгб? И нужен ли НАТО такой кадр?
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28.11.2021 22:33 Ответить
Ты поддерживаешь назначение откровенной московитской агентуры на эту должность. Т.е., ты соучастник. Теперь расскажи мне, как ты хочешь в НАТО, полностью поддерживая присутствие своры московитскох агентов в окружении Моники. Ты самый натуральный диверсант.
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28.11.2021 22:43 Ответить
Угу. Это гораздо хуже.
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28.11.2021 22:49 Ответить
Бред. На Западе плевать на то кем себя кто считает. А вот НАТОвским военным далеко не плевать на то, шо они будут вынуждены делиться разведданными и секретной инфой с руснявыми крысами, которых ты так старательно облизываешь.
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28.11.2021 22:56 Ответить
Ну то вже ти зовсім слабенько, схоже трошки обісрався.
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28.11.2021 23:07 Ответить
И шо? Прям разведками этих страна русня руководит, как у зеленой слизи? Или в этих странах тоже руснявые Дерьмаки всем заправляют?
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28.11.2021 23:28 Ответить
Я так понимаю человек сильно ударился головой и расстроился от этого.
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28.11.2021 21:57 Ответить
отек мозга из-за голодовки?
что за фигня?
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28.11.2021 21:58 Ответить
Сколько примерно по времени, длится визг свиньи на Цензоре?Засечем вместе?😂🌷×××
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28.11.2021 22:06 Ответить
Цирк продолжается, в суд ему можно а на нары нет.
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28.11.2021 22:05 Ответить
Ясно,Миха тупо сбрендил -было куда,оказывается
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28.11.2021 22:07 Ответить
Все понятно, с голодовкой не прокатило и теперь будет косить под психа у которого от голода и зверских пыток помутился рассудок.
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28.11.2021 22:09 Ответить
Причины ПТСР
Травма может быть вызвана, например:
..........
- странными и пугающими ощущениями, пережитыми в состоянии «бэд-трип» в результате приёма психоактивных веществ из группы психоделиков. Даже использование каннабиноидов может привести к возникновению ПТСР, особенно если эти наркотики применялись одновременно с алкоголем или если это первый опыт подобного рода для индивида[31];

Бэд-трип (англ. bad trip - «отчаянное путешествие»[1]) - сленговое выражение, описывающее негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта, обычно вызванного приёмом психоактивных веществ группы психоделиков, таких как ЛСД, ТГК (активное вещество марихуаны), сальвинорин А (активное вещество шалфея предсказателей), мескалин (активное вещество кактусов пейотль и Сан-Педро) или псилоцибин (активное вещество галлюциногенных грибов рода псилоцибе).

Вот и вся проблема!!!
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28.11.2021 22:11 Ответить
Не побоялся фактом доказать Саакашвили-наркоман один Рабинович. Больше-никто. Рабинович обвинил губернатора Одесской области Саакашвили в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».
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28.11.2021 22:24 Ответить
Рабинович сам на наркоте сидит. Это люди которые его в Харькове знают по тем временам когда он на Павловом поле возле Березки чеки ломал!
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28.11.2021 22:38 Ответить
Рабинович сам на наркоте сидит. -Поэтому ему верить можно.
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28.11.2021 22:45 Ответить
Кишені обшманали, всю дурь відібрали?

це не душевний розлад, а ломка…
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28.11.2021 22:24 Ответить
От беда случилась... Банку варенья, трехлитровую перорально, три чурчхелы одновременно и анально. И вырастет пропеллер гормонально. Спасется Михуил от пыток и сможет спокойно галстуками дальше питаться.
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28.11.2021 22:25 Ответить
так він же логодає. Там вже б мали бути проблеми з внутрішніми органами.
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28.11.2021 22:28 Ответить
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28.11.2021 22:31 Ответить
Запустите Ясько в бикини в палату, и лечить не надо.
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28.11.2021 23:34 Ответить
І ще щоб станцювала еротичний танець "краба".
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29.11.2021 06:34 Ответить
Думаю , что Саакашвили здоров как бык. Просто придумали как его забрать из тюремной камеры и успокоить общество .

Теперь посадят на успокоительные 😀😀😀
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28.11.2021 23:35 Ответить
серед
Консиліуму лікарів є нарколог ???
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29.11.2021 00:58 Ответить
Та і сексотравматолог потрібен.
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29.11.2021 06:32 Ответить
Сказочник Саакашвили попал в свою сказочную страну Грузию и получит не сказочный срок лет 10 и всё очень быстро устаканися!!! Через месяц- два все и забудут про этого брехливого придурка- реформатора Саакашвили!!
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29.11.2021 12:55 Ответить
 
 