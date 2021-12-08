УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12887 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
1 542 37
Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) вимога (17) лікування (561)

Саакашвілі відновив лікування після дозволу вмикати телевізор, - адвокат Садзаглішвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі відновив лікування після дозволу вмикати телевізор, - адвокат Садзаглішвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у військовому госпіталі в Горі, припинив оголошену напередодні ввечері акцію протесту та відновив лікування.

Про це повідомив у середу журналістам адвокат Димитрій Садзаглішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Протест Міхеіла Саакашвілі був зумовлений тим, що напередодні представники пенітенціарної служби заявили йому, що за зламану в листопаді в тюремній лікарні копійчану пластмасову деталь на нього накладається дисциплінарне стягнення в госпіталі в Горі, і йому відключають телевізор, а також обмежують зустрічі з відвідувачами. Після різкого протесту Саакашвілі пенітенціарна служба ввімкнула телевізор у палаті", - сказав адвокат.

Він вважає, що дії Міністерства юстиції та пенітенціарної служби стосовно Саакашвілі можна розцінити, "як продовження нелюдяного ставлення до нього".

Читайте також: Саакашвілі заявив, що на знак протесту припиняє будь-яке лікування

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Повернув незаконно. Та й взагалі, все що Зеленський начудив в наркотичному тумані- ще доведеться переглядати.
показати весь коментар
08.12.2021 12:26
+8
..и перестал какать в штаны после разрешения переключать каналы...
показати весь коментар
08.12.2021 11:49
+8
А у нього забрали українське громадянство. Після того як стало відомо що отримав він його шляхом обману.
показати весь коментар
08.12.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..и перестал какать в штаны после разрешения переключать каналы...
показати весь коментар
08.12.2021 11:49 Відповісти
А наша Галя балувана
показати весь коментар
08.12.2021 11:50 Відповісти
Ну он же не "Сваты" смотрит, а пытается найти новости о международных протестах в его защиту. Хотя, по-правильному, на арест гражданина Украины государство должно реагировать.
показати весь коментар
08.12.2021 11:56 Відповісти
а чо ты так уверен,шо не сваты?
показати весь коментар
08.12.2021 12:05 Відповісти
Та может и Сваты. Хотя, я думаю, он очень тщеславен и мировая реакция на его арест его больше интересует.
показати весь коментар
08.12.2021 12:25 Відповісти
Кто ему гражданство вернул? Иль забыл?
показати весь коментар
08.12.2021 12:07 Відповісти
Вернул Зеленский в мае 2019г.
показати весь коментар
08.12.2021 12:22 Відповісти
А у нього забрали українське громадянство. Після того як стало відомо що отримав він його шляхом обману.
показати весь коментар
08.12.2021 12:08 Відповісти
Вернул Зеленский в мае 2019г. Или опять забрали?
показати весь коментар
08.12.2021 12:23 Відповісти
Повернув незаконно. Та й взагалі, все що Зеленський начудив в наркотичному тумані- ще доведеться переглядати.
показати весь коментар
08.12.2021 12:26 Відповісти
Згода. Але ж громадянство не забрали.
показати весь коментар
08.12.2021 12:36 Відповісти
Вот пускай твой клоун за вентилятора и вступится. А заодно пусть СБУ, ГПУ расследует, как Саака из Украины выехал.
показати весь коментар
08.12.2021 12:32 Відповісти
Клоун не мой, Боже упаси такую собственность. СБУ и ГПУ пусть расследуют, для того их и наняли. А гражданина Украины, каким бы он не был, страна не может игнорировать. Хоть Зеленский, хоть Коломойский, хоть Саакашвили, хоть Ермак с Татаровым, Портновым и Трухиным - судить в стране, гражданами которой они являются.
показати весь коментар
08.12.2021 12:42 Відповісти
какой-то лютый поц этот саакашвили.
показати весь коментар
08.12.2021 11:50 Відповісти
Вот это по пацански. Я тоже, когда учился в школе, бороться за право смотреть телевизор сколько хочу.
показати весь коментар
08.12.2021 11:53 Відповісти
Я б йому увімкнув би телевізор без антені і 24 години на добу показував балет "Лебедине озеро". Пацюк з шоу зелених.
показати весь коментар
08.12.2021 11:53 Відповісти
Михо любит мультики про Карлсона
показати весь коментар
08.12.2021 12:06 Відповісти
Заїбав!!!!!!
показати весь коментар
08.12.2021 11:55 Відповісти
Да дайте ему четвертак строгача и пусть кукует, клоун.
показати весь коментар
08.12.2021 11:57 Відповісти
тю...та он не только от порошков зависимый,а еще и от телявизера .
показати весь коментар
08.12.2021 12:04 Відповісти
Дайте вентилятору краски
показати весь коментар
08.12.2021 12:12 Відповісти
06 сентября, 2015.Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Коломойский предлагает выслать Саакашвили в Грузию . Конфликт между Саакашвили и Коломойским начался после того, как Саакашвили был назначен в Одессу после увольнения соратника Коломойского Игоря Палицы. По обращению Саакашвили был отстранен от должности подконтрольный Коломойскому глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, произошел конфликт между Саакашвили и соратниками Коломойского депутатом Игорем Филатовым и Геннадием Корбаном. Саакашвили обвинил Коломойского в контрабанде в Одесской области.
показати весь коментар
08.12.2021 12:08 Відповісти
Помню эту историю , а сейчас они друзяки 😃
показати весь коментар
08.12.2021 12:41 Відповісти
Как он уже всех задолбал.
показати весь коментар
08.12.2021 12:10 Відповісти
"Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил
Вон он, змей, в окне маячит
За спиною штепсель прячет
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода
И что ж, нам осталось уколоться
И упасть на дно колодца
И там пропасть, на дне колодца
Как в Бермудах, навсегда"

В.Высоцкий "На Канатчиковой даче"

https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
показати весь коментар
08.12.2021 12:17 Відповісти
А попкорн?

показати весь коментар
08.12.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 12:18 Відповісти
Это точно , пусть книжки читает про членина в октябре
показати весь коментар
08.12.2021 12:18 Відповісти
Сидоров, не впечатляет , не пиши больше
показати весь коментар
08.12.2021 12:21 Відповісти
Сидоров, не впечатляет , не пиши больше.-Обиделся за Коломойского верноподданный путинской проститутки по вызову. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Коломойский-вор: Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка
показати весь коментар
08.12.2021 12:49 Відповісти
Причём смесь Коломойский Игорь Валерьевич, . Мы вообще-то Саакашвили обсуждаем . А границу Украины при Порашенко ,он по Украинским законам пересекал, . И вообще ,Петрович, где вы ,а где патриоты Украины
показати весь коментар
08.12.2021 13:09 Відповісти
И вообще ,Петрович, где вы ,а где патриоты Украины.-См. выше.
показати весь коментар
08.12.2021 13:13 Відповісти
Когда-то человек возглавил Революцию и повел Грузию против рашки. А теперь все над ним насмехаются, даже в Украине.
показати весь коментар
08.12.2021 13:09 Відповісти
И и про Биби ,может быть он и ездил к ***** , но на то есть свои причины , в москве живёт большая община . Но при этом Израиль ,случайно , , повторяю случайно мочил кацапские самолёты
показати весь коментар
08.12.2021 13:13 Відповісти
"ето мєлочно, Хоботов" (с)
показати весь коментар
08.12.2021 13:15 Відповісти
Та дайте вже йому димідрол з пургеном і нехай собі спокійно лежить.
показати весь коментар
08.12.2021 14:06 Відповісти
А шо там? Порнуху показывают??
показати весь коментар
08.12.2021 15:57 Відповісти
 
 