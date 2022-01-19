Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про поточний стан здоров'я екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Денісової.

За її словами, Саакашвілі діагностували посттравматичний синдром, також у нього розвивається депресія. У зв'язку з цим політик потребує психологічної та фізичної реабілітації.

"Такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при омбудсмені Грузії для моніторингу стану здоров'я Міхеіла. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації", - йдеться у повідомленні.

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Український омбудсмен звернулася до міністра юстиції Грузії, а також до міжнародних організацій із проханням про надання кваліфікованої допомоги Саакашвілі.

Також вона просить "іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу".

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