Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується, – Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про поточний стан здоров'я екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Денісової.
За її словами, Саакашвілі діагностували посттравматичний синдром, також у нього розвивається депресія. У зв'язку з цим політик потребує психологічної та фізичної реабілітації.
"Такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при омбудсмені Грузії для моніторингу стану здоров'я Міхеіла. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації", - йдеться у повідомленні.
Український омбудсмен звернулася до міністра юстиції Грузії, а також до міжнародних організацій із проханням про надання кваліфікованої допомоги Саакашвілі.
Також вона просить "іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
им карлсона подавай...
і це має вдихнути життєвого імпульса, пройняти прагненням до існування
.
(На сторінці Денисової купа повідомлень про численних кремлівських політв'язнів,але нас чомусь годують кримінальником Сааком...)
Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
еще есть 298 военнопленных - узников кремля, судьба которых в разы печальнее...
Порошенко сконцентрировался на дипломатии и обороне страны, а про выборы и не думал, считая, что люди и так видят, что он делает и оценят. Вот только это не работает само собой, нужна коммуникация.
Сейчас то многие уже оценили что потеряли выбрав Зеленского, но уже поздно - нужно чтобы до выборов люди знали что к чему, а не после.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ermak-slil-saakashvili-zacenite-krasotu-igry/
У тому, що з тим зараз таке, винен лише він сам. І більше ніхто.
А закликати до жалісливості ...
Чому злякався відповідати за свої вчинки ?
Доросла людина - вперед.