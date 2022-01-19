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Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується, – Денісова

Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, його стан погіршується, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про поточний стан здоров'я екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Денісової.

За її словами, Саакашвілі діагностували посттравматичний синдром, також у нього розвивається депресія. У зв'язку з цим політик потребує психологічної та фізичної реабілітації.

"Такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при омбудсмені Грузії для моніторингу стану здоров'я Міхеіла. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

Український омбудсмен звернулася до міністра юстиції Грузії, а також до міжнародних організацій із проханням про надання кваліфікованої допомоги Саакашвілі.

Також вона просить "іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу".

Читайте також: Саакашвілі вимагає у в'язниці доступу до незалежних лікарів і можливості обміну з відвідувачами конфіденційною інформацією

Грузія (1847) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+19
денисову и зеЛоха не волнуют украинские заложники в ордло..
им карлсона подавай...
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19.01.2022 21:26
+17
Интересно, есть хоть в одной тюрьме во всем Мире хоть один заключенный без ПТСР и депрессии? Ну, исключая тех животных, для которых тюрьма действительно дом родной.
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19.01.2022 21:34
+16
Шото у Михо очень затянувшееся ухудшение. По идее после первых сообщений прошло столько времени, шо он уже сканать должен был.

Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
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19.01.2022 21:29
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Хай віслюк поділиться і Карлсона знову все стане файно
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19.01.2022 21:19 Відповісти
денисову и зеЛоха не волнуют украинские заложники в ордло..
им карлсона подавай...
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19.01.2022 21:26 Відповісти
Абстинентный синдром или ломка.
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19.01.2022 21:21 Відповісти
дайте николозовичу послухати каяття моряків за ліцензії...хай бачить, що до тих, нарешті, дійшло про мудрі кроки саакашвалі по цьому напрямку діяльності...
і це має вдихнути життєвого імпульса, пройняти прагненням до існування
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19.01.2022 21:40 Відповісти
Та пускай @ бнит бояришника и все пройдет.Зуб даю
.
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19.01.2022 22:05 Відповісти
Хай зарядку робить зранку ,прес качає і на руках віджимається від підлоги. І все буде добре!
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19.01.2022 21:23 Відповісти
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19.01.2022 21:27 Відповісти
А еще ему по ночам сняться крыши Киева...
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19.01.2022 21:26 Відповісти
і галстук
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19.01.2022 21:27 Відповісти
Та перестаньте знущатись над людиною ! Пристрельте вже хтось !
(На сторінці Денисової купа повідомлень про численних кремлівських політв'язнів,але нас чомусь годують кримінальником Сааком...)
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19.01.2022 21:27 Відповісти
Шото у Михо очень затянувшееся ухудшение. По идее после первых сообщений прошло столько времени, шо он уже сканать должен был.

Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
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19.01.2022 21:29 Відповісти
Терміново - подвійна доза коксу і душ Шарко. А Денісової - клізму.
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19.01.2022 21:30 Відповісти
Сракашвиля нехай на родінє роздупляється, в Україні йому не місце, маймуна верешвіла!
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19.01.2022 21:30 Відповісти
Детоксикації він потребує.
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19.01.2022 21:31 Відповісти
Дайте ему от депресии кокса,и баб для фізичної реабілітації.😆
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19.01.2022 21:32 Відповісти
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19.01.2022 21:50 Відповісти
Клізму на 8 літрів кожні 8 годин.
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19.01.2022 21:52 Відповісти
та мише дохтор стал нужен як токо бубу полюбил...то не секрет...
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19.01.2022 21:33 Відповісти
Пропелер поламався?
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19.01.2022 21:33 Відповісти
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19.01.2022 21:48 Відповісти
Интересно, есть хоть в одной тюрьме во всем Мире хоть один заключенный без ПТСР и депрессии? Ну, исключая тех животных, для которых тюрьма действительно дом родной.
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19.01.2022 21:34 Відповісти
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19.01.2022 21:39 Відповісти
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19.01.2022 21:40 Відповісти
насрать
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19.01.2022 21:40 Відповісти
У Михо диди клє и украинские девушки его любят! А у вас?
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19.01.2022 21:41 Відповісти
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19.01.2022 21:46 Відповісти
отстаньте от человека.он на родине.а вот денисова-нет
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19.01.2022 21:48 Відповісти
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19.01.2022 21:49 Відповісти
Немає сєльодкі, одна тільки скумбрія по 8 грн. за кілограм.
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20.01.2022 06:52 Відповісти
Зная, что ему там красную дорожку не раскатают, то какого(!) он туда, в Грузию, поперся? На что(!) он рассчитывал?!……
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19.01.2022 21:58 Відповісти
Дали нанюхаться и рассказали сказочную историю,что он,Миха,вот вот президент Грузии и это его звездный час -так от него зекрыса и избавился )
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19.01.2022 22:19 Відповісти
К несчастью США он больше не нужен. А ведь были когда-то золотые времена у Миши.

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19.01.2022 22:03 Відповісти
Да он, после своего президентства ,и так был США не нужен ...потом все ,в Украине , слушали байки саака про его гениальность и американских друзей...
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19.01.2022 22:16 Відповісти
Напомните, кто его пригласил в Украину?)
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19.01.2022 22:23 Відповісти
Порошенко)и я тоже была от михи без ума,в тот момент верила,что он Грузию реформировал...а что не так?)
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19.01.2022 22:35 Відповісти
Схоже це був останній шанс, який надали амери карлсону, щоби виправитись і довести, що не дарма з ним нянчились, тому й Пороху його підсунули але й тут цей обдовбаний поц обісрався…
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19.01.2022 22:59 Відповісти
В депрессию верю, он понял что цирк не прокатил и сидеть ему еще долгие годы, вот только этим страдает куча народа и ничего.
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19.01.2022 22:07 Відповісти
Денисова, два раза в день про Михуила - перебор...
еще есть 298 военнопленных - узников кремля, судьба которых в разы печальнее...
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19.01.2022 22:08 Відповісти
a може це високе, вище Лаврської Колокольні, кохання.
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20.01.2022 03:04 Відповісти
Дайте йому скумбрію по 8…
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19.01.2022 22:09 Відповісти
Я как вспомню свое счастье ,2014м,от того что саак стал главой Одесской обл ...так вздрогну ...как можно было так ошибаться ?)))
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19.01.2022 22:13 Відповісти
стыдно быть в таком возрасте симулянтом
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19.01.2022 22:22 Відповісти
Клізму з милом зробіть йому.
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19.01.2022 22:22 Відповісти
Литрів на вісім…
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19.01.2022 22:53 Відповісти
На лесоповал плута, симулянта
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19.01.2022 22:26 Відповісти
Нє, ну задолбали, в натурє! У нас през -наркот нєадекватный! *уйло на границе старыми яйцами трясьот, а мы тут какого-то Мишу коксомана вспоминаем! Вы шо, ваще охренели?!
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19.01.2022 22:26 Відповісти
Ломка в наркомана.
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19.01.2022 22:28 Відповісти
В Одессу отправить,мож со второй папытки михо-рехВорматор сбацает всему миру как он без покойного Кахи Бендукидзе справится с домашним заданием...
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19.01.2022 22:28 Відповісти
зачем это здесь?
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19.01.2022 22:29 Відповісти
можно Сракашвили обменять на дерьмократического срусского наци-аналиста Алешку Давального (который Небутерброд) , в довесок к Михуелу можно Надю Толстосраченко отдать.
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19.01.2022 22:35 Відповісти
Депресія ,бо згадуе золоті часи при Пороху!
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19.01.2022 22:47 Відповісти
Да и хрен с ним!
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19.01.2022 23:02 Відповісти
Жаль конечно его, что так закончил, но и не стоит забывать, что это грузинский клоун тоже внес свою лепту в дискредитацию и последующий проигрыш Порошенко. Сейчас то мы понимаем, кто ниточки дергал, но что толку, уже как есть...
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19.01.2022 23:04 Відповісти
Порошенко сам себя дискредитировал
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20.01.2022 07:34 Відповісти
Не совсем согласен. Он потерял поддержку общества не из-за предательских или коррупционных действий, а потому что не уделял должного внимания донесению своей позиции до избирателей через СМИ, в то время как его активно "мочили" оппоненты и предатели!

Порошенко сконцентрировался на дипломатии и обороне страны, а про выборы и не думал, считая, что люди и так видят, что он делает и оценят. Вот только это не работает само собой, нужна коммуникация.

Сейчас то многие уже оценили что потеряли выбрав Зеленского, но уже поздно - нужно чтобы до выборов люди знали что к чему, а не после.
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20.01.2022 09:30 Відповісти
Как Ермак слил Саакашвили. Зацените красоту игры.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ermak-slil-saakashvili-zacenite-krasotu-igry/
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20.01.2022 00:14 Відповісти
супер)) ни одного сожаления)) он так нужен,как хер на ужин)) дебил
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20.01.2022 00:43 Відповісти
В Україні його здоров'я не турбувало.

У тому, що з тим зараз таке, винен лише він сам. І більше ніхто.
А закликати до жалісливості ...
Чому злякався відповідати за свої вчинки ?
Доросла людина - вперед.
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20.01.2022 00:45 Відповісти
Саакашвили - это то, что объединяет Порошенко с Аваковым
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20.01.2022 01:37 Відповісти
Стакан с водой?ну да ,тогда и родилось -бе бе бе))))
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20.01.2022 03:46 Відповісти
А "з якого переляку" ми повинні жаліть "Карлсона"? Він користуючись працею Кахи Бендукідзе "вимостив царське гніздечко" собі у Грузії Потім "жирував" за рахунок українців відволікаючи увагу Пороха від зміцнення України (та ще й притягнув до Одеси купу грузинських ОПГ) Потім "шукав прості рішення при "Блазні" за наші гроші (А що може буть простіше як "занюхать" зранку і літать в небесах?То чого нам його жаліть?
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20.01.2022 06:47 Відповісти
За всеми заключёнными так беспокоятся ?
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20.01.2022 09:24 Відповісти
 
 