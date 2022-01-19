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Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, его состояние ухудшается, – Денисова

Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, его состояние ухудшается, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о текущем состоянии здоровья экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Денисовой.

По ее словам, Саакашвили диагностировали посттравматический синдром, также у него развивается депрессия. В этой связи политик нуждается в психологической и физической реабилитации.

"К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила. В большинстве своем Саакашвили получает лишь медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - говорится в сообщении.

Также читайте: Саакашвили требует в тюрьме допуска независимых врачей и возможности обмена с посетителями конфиденциальной информацией

Украинский омбудсмен обратилась к министру юстиции Грузии, а также к международным организациям с просьбой о предоставлении квалифицированной помощи Саакашвили.

Также она просит "иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия

Автор: 

Грузия (4501) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+19
денисову и зеЛоха не волнуют украинские заложники в ордло..
им карлсона подавай...
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19.01.2022 21:26
+17
Интересно, есть хоть в одной тюрьме во всем Мире хоть один заключенный без ПТСР и депрессии? Ну, исключая тех животных, для которых тюрьма действительно дом родной.
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19.01.2022 21:34
+16
Шото у Михо очень затянувшееся ухудшение. По идее после первых сообщений прошло столько времени, шо он уже сканать должен был.

Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
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19.01.2022 21:29
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Хай віслюк поділиться і Карлсона знову все стане файно
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19.01.2022 21:19 Ответить
денисову и зеЛоха не волнуют украинские заложники в ордло..
им карлсона подавай...
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19.01.2022 21:26 Ответить
Абстинентный синдром или ломка.
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19.01.2022 21:21 Ответить
дайте николозовичу послухати каяття моряків за ліцензії...хай бачить, що до тих, нарешті, дійшло про мудрі кроки саакашвалі по цьому напрямку діяльності...
і це має вдихнути життєвого імпульса, пройняти прагненням до існування
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19.01.2022 21:40 Ответить
Та пускай @ бнит бояришника и все пройдет.Зуб даю
.
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19.01.2022 22:05 Ответить
Хай зарядку робить зранку ,прес качає і на руках віджимається від підлоги. І все буде добре!
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19.01.2022 21:23 Ответить
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19.01.2022 21:27 Ответить
А еще ему по ночам сняться крыши Киева...
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19.01.2022 21:26 Ответить
і галстук
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19.01.2022 21:27 Ответить
Та перестаньте знущатись над людиною ! Пристрельте вже хтось !
(На сторінці Денисової купа повідомлень про численних кремлівських політв'язнів,але нас чомусь годують кримінальником Сааком...)
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19.01.2022 21:27 Ответить
Шото у Михо очень затянувшееся ухудшение. По идее после первых сообщений прошло столько времени, шо он уже сканать должен был.

Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
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19.01.2022 21:29 Ответить
Терміново - подвійна доза коксу і душ Шарко. А Денісової - клізму.
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19.01.2022 21:30 Ответить
Сракашвиля нехай на родінє роздупляється, в Україні йому не місце, маймуна верешвіла!
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19.01.2022 21:30 Ответить
Детоксикації він потребує.
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19.01.2022 21:31 Ответить
Дайте ему от депресии кокса,и баб для фізичної реабілітації.😆
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19.01.2022 21:32 Ответить
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19.01.2022 21:50 Ответить
Клізму на 8 літрів кожні 8 годин.
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19.01.2022 21:52 Ответить
та мише дохтор стал нужен як токо бубу полюбил...то не секрет...
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19.01.2022 21:33 Ответить
Пропелер поламався?
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19.01.2022 21:33 Ответить
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19.01.2022 21:48 Ответить
Интересно, есть хоть в одной тюрьме во всем Мире хоть один заключенный без ПТСР и депрессии? Ну, исключая тех животных, для которых тюрьма действительно дом родной.
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19.01.2022 21:34 Ответить
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19.01.2022 21:39 Ответить
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19.01.2022 21:40 Ответить
насрать
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19.01.2022 21:40 Ответить
У Михо диди клє и украинские девушки его любят! А у вас?
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19.01.2022 21:41 Ответить
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19.01.2022 21:46 Ответить
отстаньте от человека.он на родине.а вот денисова-нет
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19.01.2022 21:48 Ответить
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19.01.2022 21:49 Ответить
Немає сєльодкі, одна тільки скумбрія по 8 грн. за кілограм.
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20.01.2022 06:52 Ответить
Зная, что ему там красную дорожку не раскатают, то какого(!) он туда, в Грузию, поперся? На что(!) он рассчитывал?!……
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19.01.2022 21:58 Ответить
Дали нанюхаться и рассказали сказочную историю,что он,Миха,вот вот президент Грузии и это его звездный час -так от него зекрыса и избавился )
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19.01.2022 22:19 Ответить
К несчастью США он больше не нужен. А ведь были когда-то золотые времена у Миши.

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19.01.2022 22:03 Ответить
Да он, после своего президентства ,и так был США не нужен ...потом все ,в Украине , слушали байки саака про его гениальность и американских друзей...
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19.01.2022 22:16 Ответить
Напомните, кто его пригласил в Украину?)
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19.01.2022 22:23 Ответить
Порошенко)и я тоже была от михи без ума,в тот момент верила,что он Грузию реформировал...а что не так?)
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19.01.2022 22:35 Ответить
Схоже це був останній шанс, який надали амери карлсону, щоби виправитись і довести, що не дарма з ним нянчились, тому й Пороху його підсунули але й тут цей обдовбаний поц обісрався…
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19.01.2022 22:59 Ответить
В депрессию верю, он понял что цирк не прокатил и сидеть ему еще долгие годы, вот только этим страдает куча народа и ничего.
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19.01.2022 22:07 Ответить
Денисова, два раза в день про Михуила - перебор...
еще есть 298 военнопленных - узников кремля, судьба которых в разы печальнее...
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19.01.2022 22:08 Ответить
a може це високе, вище Лаврської Колокольні, кохання.
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20.01.2022 03:04 Ответить
Дайте йому скумбрію по 8…
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19.01.2022 22:09 Ответить
Я как вспомню свое счастье ,2014м,от того что саак стал главой Одесской обл ...так вздрогну ...как можно было так ошибаться ?)))
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19.01.2022 22:13 Ответить
стыдно быть в таком возрасте симулянтом
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19.01.2022 22:22 Ответить
Клізму з милом зробіть йому.
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19.01.2022 22:22 Ответить
Литрів на вісім…
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19.01.2022 22:53 Ответить
На лесоповал плута, симулянта
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19.01.2022 22:26 Ответить
Нє, ну задолбали, в натурє! У нас през -наркот нєадекватный! *уйло на границе старыми яйцами трясьот, а мы тут какого-то Мишу коксомана вспоминаем! Вы шо, ваще охренели?!
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19.01.2022 22:26 Ответить
Ломка в наркомана.
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19.01.2022 22:28 Ответить
В Одессу отправить,мож со второй папытки михо-рехВорматор сбацает всему миру как он без покойного Кахи Бендукидзе справится с домашним заданием...
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19.01.2022 22:28 Ответить
зачем это здесь?
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19.01.2022 22:29 Ответить
можно Сракашвили обменять на дерьмократического срусского наци-аналиста Алешку Давального (который Небутерброд) , в довесок к Михуелу можно Надю Толстосраченко отдать.
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19.01.2022 22:35 Ответить
Депресія ,бо згадуе золоті часи при Пороху!
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19.01.2022 22:47 Ответить
Да и хрен с ним!
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19.01.2022 23:02 Ответить
Жаль конечно его, что так закончил, но и не стоит забывать, что это грузинский клоун тоже внес свою лепту в дискредитацию и последующий проигрыш Порошенко. Сейчас то мы понимаем, кто ниточки дергал, но что толку, уже как есть...
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19.01.2022 23:04 Ответить
Порошенко сам себя дискредитировал
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20.01.2022 07:34 Ответить
Не совсем согласен. Он потерял поддержку общества не из-за предательских или коррупционных действий, а потому что не уделял должного внимания донесению своей позиции до избирателей через СМИ, в то время как его активно "мочили" оппоненты и предатели!

Порошенко сконцентрировался на дипломатии и обороне страны, а про выборы и не думал, считая, что люди и так видят, что он делает и оценят. Вот только это не работает само собой, нужна коммуникация.

Сейчас то многие уже оценили что потеряли выбрав Зеленского, но уже поздно - нужно чтобы до выборов люди знали что к чему, а не после.
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20.01.2022 09:30 Ответить
Как Ермак слил Саакашвили. Зацените красоту игры.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ermak-slil-saakashvili-zacenite-krasotu-igry/
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20.01.2022 00:14 Ответить
супер)) ни одного сожаления)) он так нужен,как хер на ужин)) дебил
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20.01.2022 00:43 Ответить
В Україні його здоров'я не турбувало.

У тому, що з тим зараз таке, винен лише він сам. І більше ніхто.
А закликати до жалісливості ...
Чому злякався відповідати за свої вчинки ?
Доросла людина - вперед.
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20.01.2022 00:45 Ответить
Саакашвили - это то, что объединяет Порошенко с Аваковым
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20.01.2022 01:37 Ответить
Стакан с водой?ну да ,тогда и родилось -бе бе бе))))
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20.01.2022 03:46 Ответить
А "з якого переляку" ми повинні жаліть "Карлсона"? Він користуючись працею Кахи Бендукідзе "вимостив царське гніздечко" собі у Грузії Потім "жирував" за рахунок українців відволікаючи увагу Пороха від зміцнення України (та ще й притягнув до Одеси купу грузинських ОПГ) Потім "шукав прості рішення при "Блазні" за наші гроші (А що може буть простіше як "занюхать" зранку і літать в небесах?То чого нам його жаліть?
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20.01.2022 06:47 Ответить
За всеми заключёнными так беспокоятся ?
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20.01.2022 09:24 Ответить
 
 