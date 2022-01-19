Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, его состояние ухудшается, – Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о текущем состоянии здоровья экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Денисовой.
По ее словам, Саакашвили диагностировали посттравматический синдром, также у него развивается депрессия. В этой связи политик нуждается в психологической и физической реабилитации.
"К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила. В большинстве своем Саакашвили получает лишь медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - говорится в сообщении.
Украинский омбудсмен обратилась к министру юстиции Грузии, а также к международным организациям с просьбой о предоставлении квалифицированной помощи Саакашвили.
Также она просит "иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь".
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им карлсона подавай...
і це має вдихнути життєвого імпульса, пройняти прагненням до існування
.
(На сторінці Денисової купа повідомлень про численних кремлівських політв'язнів,але нас чомусь годують кримінальником Сааком...)
Хотя в целом вполне понятно, что лет 7 в тюрьме Михо может быть не совсем так хорошо, как с ******* и коксом в ресторане.
еще есть 298 военнопленных - узников кремля, судьба которых в разы печальнее...
Порошенко сконцентрировался на дипломатии и обороне страны, а про выборы и не думал, считая, что люди и так видят, что он делает и оценят. Вот только это не работает само собой, нужна коммуникация.
Сейчас то многие уже оценили что потеряли выбрав Зеленского, но уже поздно - нужно чтобы до выборов люди знали что к чему, а не после.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ermak-slil-saakashvili-zacenite-krasotu-igry/
У тому, що з тим зараз таке, винен лише він сам. І більше ніхто.
А закликати до жалісливості ...
Чому злякався відповідати за свої вчинки ?
Доросла людина - вперед.