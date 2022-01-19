Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, его состояние ухудшается, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о текущем состоянии здоровья экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Денисовой.

По ее словам, Саакашвили диагностировали посттравматический синдром, также у него развивается депрессия. В этой связи политик нуждается в психологической и физической реабилитации.

"К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила. В большинстве своем Саакашвили получает лишь медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - говорится в сообщении.

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Украинский омбудсмен обратилась к министру юстиции Грузии, а также к международным организациям с просьбой о предоставлении квалифицированной помощи Саакашвили.

Также она просит "иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь".

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