Здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось, - соратник экс-президента Грузии Вашадзе

Депутат парламента Грузии Григол Вашадзе заявил, что здоровье бывшего президента Михеила Саакашвили, находящегося в заключении, серьезно подорвано, и ему необходима квалифицированная медицинская помощь.

Об этом он сказал в понедельник журналистам после посещения Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Радикальная разница в состоянии здоровья Михеила Саакашвили, когда в октябре я впервые встретился с ним в Руставской тюрьме, и сегодня. Совершенно очевидны серьезные проблемы в его здоровье, и эти проблемы врачам необходимо срочно квалифицированно решать, чтобы его состояние еще больше не ухудшился", - сказал Вашадзе.

Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, до декабря 2020 года был председателем партии "Единое национальное движение" (ЕНР), но вышел из нее из-за разногласий с однопартийцами.

Депутаты от ЕНР намерены ходатайствовать в парламенте о создании временной следственной комиссии по изучению фактов "пыток и бесчеловечного отношения" к Саакашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" считает эту инициативу оппозиции абсурдной.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.