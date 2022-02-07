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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось, - соратник экс-президента Грузии Вашадзе

Здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось, - соратник экс-президента Грузии Вашадзе

Депутат парламента Грузии Григол Вашадзе заявил, что здоровье бывшего президента Михеила Саакашвили, находящегося в заключении, серьезно подорвано, и ему необходима квалифицированная медицинская помощь.

Об этом он сказал в понедельник журналистам после посещения Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Радикальная разница в состоянии здоровья Михеила Саакашвили, когда в октябре я впервые встретился с ним в Руставской тюрьме, и сегодня. Совершенно очевидны серьезные проблемы в его здоровье, и эти проблемы врачам необходимо срочно квалифицированно решать, чтобы его состояние еще больше не ухудшился", - сказал Вашадзе.

Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, до декабря 2020 года был председателем партии "Единое национальное движение" (ЕНР), но вышел из нее из-за разногласий с однопартийцами.

Депутаты от ЕНР намерены ходатайствовать в парламенте о создании временной следственной комиссии по изучению фактов "пыток и бесчеловечного отношения" к Саакашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" считает эту инициативу оппозиции абсурдной.

Также читайте: Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4506) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+15
Якось пох
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07.02.2022 17:06 Ответить
+13
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07.02.2022 17:00 Ответить
+10
Чтобы здоровье не погиршилось перво-наперво нужно ДУМАТЬ. Помните, зебобики, что такое ДУМАТЬ? Были еще такие плакаты и билборды года три назад. Ну такие большие, с Порохом и словом ДУМАТЬ. Вот, так это первое. И за второе тоже сойдет. И на третье с десертом. А там, глядишь, и со здоровьем будет все в порядке. Да и в других вопросах тоже. Все просто.
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07.02.2022 16:58 Ответить
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Знову це чмо з'явилося в новинах!
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07.02.2022 16:58 Ответить
....трухин, трухин...
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07.02.2022 18:44 Ответить
Чтобы здоровье не погиршилось перво-наперво нужно ДУМАТЬ. Помните, зебобики, что такое ДУМАТЬ? Были еще такие плакаты и билборды года три назад. Ну такие большие, с Порохом и словом ДУМАТЬ. Вот, так это первое. И за второе тоже сойдет. И на третье с десертом. А там, глядишь, и со здоровьем будет все в порядке. Да и в других вопросах тоже. Все просто.
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07.02.2022 16:58 Ответить
Шановний, я вас підтримую... Але ж скільки на вішай плакат перед баранами з написом "Думай", вони все одно більше думати не стануть! Бо вони ж - барани! ))
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07.02.2022 17:33 Ответить
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07.02.2022 17:00 Ответить
Депутати від ЄНР мають намір клопотати в парламенті про створення тимчасової слідчої комісії з вивчення фактів "тортур і нелюдського ставлення" до Саакашвілі

мабуть побратими наших кончених " слуг "
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07.02.2022 17:02 Ответить
Якось пох
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07.02.2022 17:06 Ответить
Саак Кум сиволапого..
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07.02.2022 17:17 Ответить
Думка кацапні дуже важлива для нас
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07.02.2022 17:29 Ответить
Лапоть вже скурив, пацак?
😁
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07.02.2022 17:34 Ответить
Рослинність на ногах Ющенка посивіла ? Інтрига,що спонукає до роздумів
Чи ви про Ніко Гварамію ? (Але теж надзвичайно цікаво).
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07.02.2022 17:32 Ответить
это авитаминоз... забейте! (в смысле не Михуила))) а на жалобы))))))))
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07.02.2022 17:17 Ответить
Или гипервиаминоз.Отберите у него банку с мёдом.
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07.02.2022 17:26 Ответить
Гипервитаминоз.Очепятка.))
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07.02.2022 17:28 Ответить
Да оно судя по новостям там каждый день серьёзно ухудшалось. Шоб было правдой, то он бы уже давно в гробу в белых тапках красовался.
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07.02.2022 17:19 Ответить
слинять с тюряги по крышам хочет, кто на это поведется...
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07.02.2022 17:21 Ответить
Щось бабулю колясочницю подругу бені забули. Як там у Юлі здоров"я ? Пора б вже і на пенсію досить мудрий нарід дурить
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07.02.2022 17:21 Ответить
Мда, невчасно він віришив провернути цей трюк - всім зараз на нього пох - інші проблеми є.
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07.02.2022 17:28 Ответить
;...его неврологическое состояние ;
Дах поїхав, грубо кажучи.
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07.02.2022 17:34 Ответить
Причому тихенько нехай іде в ліс.
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07.02.2022 19:02 Ответить
Да шо б он уже издох!
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07.02.2022 17:39 Ответить
Вже думав,що гірше нікуди ...Живучий,гад.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/11/7310032/ Стан здоров'я Саакашвілі: прихильники у Грузії вимагають звільнення політика 11 ЖОВТНЯ 2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/779386.html 12.11.2021 Стан здоров'я Саакашвілі дуже поганий
https://suspilne.media/194471-saakasvili-u-tazkomu-stani-ta-prakticno-ne-moze-vzivati-izu-advokat/ Саакашвілі у тяжкому стані та практично не може вживати їжу - адвокат Максим Свєженцев · 1 січня,2022
https://novyny.live/abroad/sostoianie-zdorovia-saakashvili-znachitelno-ukhudshilos-mat-trebuet-dopustit-v-tiurmu-inostrannykh-vrachei-33956.html Стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився: мати вимагає допустити у в'язницю закордонних лікарів 11 січня 2022
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07.02.2022 17:40 Ответить
Что-то долго мучается, бедняга!
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07.02.2022 17:41 Ответить
Не долго мучился Саака-
В высоковольтных проводах!
Его обугленная тушка
Три дня Ясько внушала страх!
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07.02.2022 17:47 Ответить
Знову ломка
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07.02.2022 17:48 Ответить
Помирає, просить скумбрії по 8 грн. за 1 кг.
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07.02.2022 19:08 Ответить
знов завоняло сракоюшвілі. . . самодура і прийобнутого політикана - ******* саакашвілі
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07.02.2022 17:58 Ответить
Це зараз дуже актуально. А шо там ясько, на роботу ходить? Заробітну плату з наших податків вчасно отримує?! І пам'ятайте!Кокаїн шкодить вашому здоров'ю!

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07.02.2022 18:07 Ответить
І не тільки зарплату, а і доплату в конвертах. Дєтішкам на молочішко. Не здивуюся що Сааці до цього часу зарплата "капає"на "підігрів".
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07.02.2022 19:06 Ответить
03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Дружбан верный Михрютку из кичи вытащит. Зеленский-вор: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза.
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07.02.2022 18:57 Ответить
Та ні, це просто "я буду долго гнать велосипед..", тобто "нести пургу".
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07.02.2022 19:11 Ответить
У простих людей на думку влади і після 15 років відсидки нормальне здоров"я, а тут нещастя таке.
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07.02.2022 19:50 Ответить
Навіщо нам цій Карлсон? Звідки прилетів, туди й повернувся. М'якої посадки.
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07.02.2022 20:58 Ответить
А Вовину тищу не отриммав?Хай купе ліків!
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07.02.2022 22:34 Ответить
кацапня у захваті.
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07.02.2022 23:37 Ответить
Да и хер с ним!
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08.02.2022 01:09 Ответить
Цей істерик вже нарешті усвідомив, що накоїв ? Чи й надалі у відриві від реальності перебуває ?

Куди ж поділися фанати Мішутки, які два роки горлали про Мішку-прІзІдЄнта ?!
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08.02.2022 01:42 Ответить
 
 