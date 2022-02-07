Здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось, - соратник экс-президента Грузии Вашадзе
Депутат парламента Грузии Григол Вашадзе заявил, что здоровье бывшего президента Михеила Саакашвили, находящегося в заключении, серьезно подорвано, и ему необходима квалифицированная медицинская помощь.
Об этом он сказал в понедельник журналистам после посещения Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Радикальная разница в состоянии здоровья Михеила Саакашвили, когда в октябре я впервые встретился с ним в Руставской тюрьме, и сегодня. Совершенно очевидны серьезные проблемы в его здоровье, и эти проблемы врачам необходимо срочно квалифицированно решать, чтобы его состояние еще больше не ухудшился", - сказал Вашадзе.
Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, до декабря 2020 года был председателем партии "Единое национальное движение" (ЕНР), но вышел из нее из-за разногласий с однопартийцами.
Депутаты от ЕНР намерены ходатайствовать в парламенте о создании временной следственной комиссии по изучению фактов "пыток и бесчеловечного отношения" к Саакашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" считает эту инициативу оппозиции абсурдной.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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мабуть побратими наших кончених " слуг "
😁
Чи ви про Ніко Гварамію ? (Але теж надзвичайно цікаво).
Дах поїхав, грубо кажучи.
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https://ua.interfax.com.ua/news/general/779386.html 12.11.2021 Стан здоров'я Саакашвілі дуже поганий
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