Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне, - Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в среду на судебном процессе против него по делу о растрате государственных средств в размере 9 миллионов лари ($3 млн) обвинил нынешних грузинских чиновников в хищении бюджетных средств на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшний процесс самый позорный в многотысячной истории Грузии. Меня обвиняют в растрате государственных средств, но не в их присвоении. Между тем действующие высокопоставленные чиновники похитили из бюджета сотни миллионов долларов для собственных нужд", - заявил Саакашвили.

Экс-президент показал снимки загородных домов премьер-министра Ираклия Гарибашвили, председателя Национальной регулирующей комиссии Давида Нармания, прокурора по проходящему делу о растрате Джарджи Циклаури и других чиновников.

Саакашвили подчеркнул, что его обвиняют в тайных поездках в различные столицы мира, но, по словам Саакашвили, эти поездки были государственной важности.

"Я действительно четыре раза посещал Лондон и тайно встречался там с Лукашенко. Эта была тайная дипломатия, и я впервые об этом говорю публично", - сказал Саакашвили.

Читайте также: Здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось, - соратник экс-президента Грузии Вашадзе

На процессе он выразил солидарность Украине и исполнил национальный гимн этой страны, держа в руках ее государственный флаг.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.