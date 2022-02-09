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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне, - Саакашвили

Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне, - Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в среду на судебном процессе против него по делу о растрате государственных средств в размере 9 миллионов лари ($3 млн) обвинил нынешних грузинских чиновников в хищении бюджетных средств на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшний процесс самый позорный в многотысячной истории Грузии. Меня обвиняют в растрате государственных средств, но не в их присвоении. Между тем действующие высокопоставленные чиновники похитили из бюджета сотни миллионов долларов для собственных нужд", - заявил Саакашвили.

Экс-президент показал снимки загородных домов премьер-министра Ираклия Гарибашвили, председателя Национальной регулирующей комиссии Давида Нармания, прокурора по проходящему делу о растрате Джарджи Циклаури и других чиновников.

Саакашвили подчеркнул, что его обвиняют в тайных поездках в различные столицы мира, но, по словам Саакашвили, эти поездки были государственной важности.

"Я действительно четыре раза посещал Лондон и тайно встречался там с Лукашенко. Эта была тайная дипломатия, и я впервые об этом говорю публично", - сказал Саакашвили.

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На процессе он выразил солидарность Украине и исполнил национальный гимн этой страны, держа в руках ее государственный флаг.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4506) коррупция (8584) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+6
Да пошли вы подхер из этим Саакой,что в Украины других проблем не существует?
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09.02.2022 11:21 Ответить
+4
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09.02.2022 11:08 Ответить
+4
Давно не было слышно....Так еще месяца три назад Михо был уже отходящим в Царство вечной Охоты?! Жив?
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09.02.2022 11:12 Ответить
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"Я справді чотири рази відвідував Лондон і таємно зустрічався там із Лукашенком.

Ця була таємна дипломатія, і я вперше про це говорю публічно", - сказав Саакашвілі."

Джерело:

Ого. Джеймс Бонд.
Які питання вирішувались із Лукашенком?
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09.02.2022 10:55 Ответить
Таємно перетинав кордон таємно зустрічався таємно домовлявся
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09.02.2022 11:00 Ответить
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09.02.2022 11:08 Ответить
Справжній бонд - Лукашенко, який чотири рази їздив до Лондона на явку із Міхо і британці не в курсі.
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09.02.2022 11:09 Ответить
Давно не было слышно....Так еще месяца три назад Михо был уже отходящим в Царство вечной Охоты?! Жив?
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09.02.2022 11:12 Ответить
єта вам я как художнік художніку гаварю
ось і вся хвалена грузинська реформа. знизу все ніби ок, от верхи
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09.02.2022 11:13 Ответить
На Кавказе хороший дом дело чести. Даже простые люди считают нужным жить только в прекрасных домах. А тут целые премьеры и прокуроры.
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09.02.2022 11:18 Ответить
Да пошли вы подхер из этим Саакой,что в Украины других проблем не существует?
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09.02.2022 11:21 Ответить
о, полегчало
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09.02.2022 11:22 Ответить
Предъявлять "воровство" $3 млн бывшему президент - это КУРАМ НА СМЕХ!
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09.02.2022 11:49 Ответить
ясько, твой дед михо жив!
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09.02.2022 12:12 Ответить
Тю ***, я думав що він давно вже з голоду помер а воно он диви шо.
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09.02.2022 12:17 Ответить
Молодец, дави барыг и подкацапников.
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10.02.2022 01:33 Ответить
 
 