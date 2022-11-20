Саакашвілі отруїли після арешту, - адвокат

Адвокат колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі каже, що його клієнта отруїли після арешту. Він твердить, що це підтвердила експертиза.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

Адвокат Валерій Гелбахіані заявив, що отримав результати проведеної за кордоном експертизи. У висновку вказаний перелік отруйних речовин, які виявили в організмі Саакашвілі.

"Всі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - каже адвокат.

Подробиці він обіцяє оприлюднити за два дні.

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За словами Гелбахіані, наразі незрозуміло, коли саме сталося отруєння - під час перебування у в’язниці чи коли Саакашвілі кілька місяців тому перевели до клініки. Щоб з’язувати це, за його словами, потрібно провести додаткове дослідження.

За словами матері Саакашвілі Гіулі Аласанії, в організмі експрезидента виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, таллію.

Представники офіційних інституцій поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово відповідали на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що його стан не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.

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Прихильників експрезидента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон.

Нагадаємо, колишній президент Грузії, який є громадянином України, Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. В травні 2022 року його перевели до клініки.