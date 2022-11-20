Саакашвілі отруїли після арешту, - адвокат
Адвокат колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі каже, що його клієнта отруїли після арешту. Він твердить, що це підтвердила експертиза.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".
Адвокат Валерій Гелбахіані заявив, що отримав результати проведеної за кордоном експертизи. У висновку вказаний перелік отруйних речовин, які виявили в організмі Саакашвілі.
"Всі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - каже адвокат.
Подробиці він обіцяє оприлюднити за два дні.
За словами Гелбахіані, наразі незрозуміло, коли саме сталося отруєння - під час перебування у в’язниці чи коли Саакашвілі кілька місяців тому перевели до клініки. Щоб з’язувати це, за його словами, потрібно провести додаткове дослідження.
За словами матері Саакашвілі Гіулі Аласанії, в організмі експрезидента виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, таллію.
Представники офіційних інституцій поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово відповідали на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що його стан не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.
Прихильників експрезидента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон.
Нагадаємо, колишній президент Грузії, який є громадянином України, Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. В травні 2022 року його перевели до клініки.
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Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
Ахахах!
Это аксиома
Нехай буде там.
В нашій країні нема проблем?
Да нах цей непотріб.
А хтось пам'ятає, що робив Саакашвілі в Україні?
Янукович, вже б присмерті корячився.
А саакашвили, це той самий Янукович тільки з Грузії .
Всі хто при владі при арешті одразу стають хворими)))
Не дай Боже, щоб це чувирло повернулося до України.