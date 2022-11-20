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Саакашвілі отруїли після арешту, - адвокат

саакашвили,саакашвілі

Адвокат колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі каже, що його клієнта отруїли після арешту. Він твердить, що це підтвердила експертиза.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

Адвокат Валерій Гелбахіані заявив, що отримав результати проведеної за кордоном експертизи. У висновку вказаний перелік отруйних речовин, які виявили в організмі Саакашвілі.

"Всі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - каже адвокат.

Подробиці він обіцяє оприлюднити за два дні.

Читайте: У Саакашвілі діагностовано деменцію та туберкульоз, - адвокат

За словами Гелбахіані, наразі незрозуміло, коли саме сталося отруєння - під час перебування у в’язниці чи коли Саакашвілі кілька місяців тому перевели до клініки. Щоб з’язувати це, за його словами, потрібно провести додаткове дослідження.

За словами матері Саакашвілі Гіулі Аласанії, в організмі експрезидента виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, таллію.

Представники офіційних інституцій поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово відповідали на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що його стан не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.

Також читайте: Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Прихильників експрезидента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон.

Нагадаємо, колишній президент Грузії, який є громадянином України, Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. В травні 2022 року його перевели до клініки.

Автор: 

Грузія (1852) отруєння (945) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+29
Был шанс стать нормальной страной - но вы его просрали. Конечно Саакашвили после реформ в стиле шоковой терапии не мог иметь высокий рейтинг, но нельзя же было так просто продаться кацапам. Еще один пример в мировой истории, что нельзя бороться с коррупцией и олигархами и при этом не убивать коррупционеров, а просто лишать их денег. Последние всегда найдут способ выкарабкаться и отомстить, пока живы.

Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
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20.11.2022 10:03 Відповісти
+10
Так,так ,а на фоні цього прийшла деменція і туберкульоз. Чи навпаки, напочатку деменція, а такі хворі мають властивість їсти і пити усе,що під руку попадає
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20.11.2022 10:10 Відповісти
+10
Де ви прочитали що я радію з хвороби людини,яка наскільки себе запустила,що дозволила адвокату сагу діагнозів клепать
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20.11.2022 10:22 Відповісти
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Был шанс стать нормальной страной - но вы его просрали. Конечно Саакашвили после реформ в стиле шоковой терапии не мог иметь высокий рейтинг, но нельзя же было так просто продаться кацапам. Еще один пример в мировой истории, что нельзя бороться с коррупцией и олигархами и при этом не убивать коррупционеров, а просто лишать их денег. Последние всегда найдут способ выкарабкаться и отомстить, пока живы.

Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
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20.11.2022 10:03 Відповісти
Тут статья о том как наркомана Саакашвили лишили дозы в тюрьме, а ты о чем?
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20.11.2022 11:00 Відповісти
breshesh iak kacap moje i kacap!
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20.11.2022 14:26 Відповісти
НА-ХЕ-РА эта пестня про сраку-швилю появилась в цензоре. Оно же ипанутое и из Украины изгнано за дурку и отсутствие совести...
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20.11.2022 14:48 Відповісти
завтра "наші" скажуть що то помста Порошенка
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20.11.2022 10:03 Відповісти
Так первым оказались вы !
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20.11.2022 10:21 Відповісти
Так,так ,а на фоні цього прийшла деменція і туберкульоз. Чи навпаки, напочатку деменція, а такі хворі мають властивість їсти і пити усе,що під руку попадає
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20.11.2022 10:10 Відповісти
Як можна так радіти з хвороби людини, яка, по суті, нічого поганого вам не зробила?
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20.11.2022 10:20 Відповісти
Де ви прочитали що я радію з хвороби людини,яка наскільки себе запустила,що дозволила адвокату сагу діагнозів клепать
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20.11.2022 10:22 Відповісти
Травонули чистою водою.
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20.11.2022 10:18 Відповісти
Як тільки опиницься на свободі все як рукою зніме. Разом з деменцією
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20.11.2022 10:21 Відповісти
А чего можно было ждать от проросийской власти в Грузии. Зачем вообще Михо нужно было туда ехать. Сидил бы сейчас где то в Майами под пальмой и грел живот на солнце.
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20.11.2022 10:23 Відповісти
Деменція в нього а Ви запитуєте ,,зачем"
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20.11.2022 10:28 Відповісти
Добігався по дахах!
Ахахах!
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20.11.2022 10:41 Відповісти
якщо взяти співставити гебняві отравлення останніх років по Європі ,та й взагалі давнішних часів і в державах -сусідах теророрусії, то це вказує на звичайну рашистську споконвічну методу і практику.Подібним ,рашисти займаються сотні років,починаючи із сивої давнини.
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20.11.2022 11:04 Відповісти
Да похер на этого "Карлсона".
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20.11.2022 11:48 Відповісти
Если ты коррупционер или бот этого коррупционера значит ты ненавидишь Саакашвили, ты его, оскорбляешь и очерняешь
Это аксиома
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20.11.2022 12:56 Відповісти
)))
Нехай буде там.
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20.11.2022 14:44 Відповісти
Що Саак хворіє то погано,але в Україні він достатньо *мутив воду*,як на мене найбільшої шкоди завдав коли він мочив Сеню,хоч потім признав свою помилку,але *поїзд вже пішов*.
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20.11.2022 13:13 Відповісти
Ломка і отруєння зовсім різні речі.
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20.11.2022 14:04 Відповісти
Хочу запитати писак: яке ваше діло до Саакашвілі?
В нашій країні нема проблем?
Да нах цей непотріб.
А хтось пам'ятає, що робив Саакашвілі в Україні?
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20.11.2022 14:37 Відповісти
А щодо отруєння, ну це сміх.
Янукович, вже б присмерті корячився.
А саакашвили, це той самий Янукович тільки з Грузії .
Всі хто при владі при арешті одразу стають хворими)))

Не дай Боже, щоб це чувирло повернулося до України.
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20.11.2022 14:53 Відповісти
Сакаашвили-любимец Кавказа.Но он очень много знает,особенно его запланированный переход через границу Украины(возвращение).Это был ответ Запада на ракетные стрельбы КНДР и должен был иметь продолжение.Но все сторговались и он стал не нужен.А сейчас все хотят забыть эту историю.Свободу МиКаилу!
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20.11.2022 18:18 Відповісти
я не живу в Украине и поэтому не знаю всех подробностей нахождения Саакашвили во властных структурах,но я знаю что он очень мужественно и решительно боролся на посту президента Грузии против нападения русни на его страну и оккупации её территории.он убеждённый противник ***** и русни.а в тюрьму его бросили ************* грузинские шавки по указке из москвы.поэтому для меня Саакашвили является если не героем то очень уважаемым человеком!
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20.11.2022 18:21 Відповісти
 
 