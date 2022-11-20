Саакашвили отравили после ареста, - адвокат
Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили говорит, что его клиента отравили после ареста. Он утверждает, что это подтвердила экспертиза.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".
Адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что получил результаты проведённой за рубежом экспертизы. В заключении указан перечень ядовитых веществ, обнаружившихся в организме Саакашвили.
"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", — сказал адвокат.
Подробности он обещает обнародовать через два дня.
По словам Гелбахиани, пока непонятно, когда именно произошло отравление — во время пребывания в тюрьме или когда Саакашвили перевели несколько месяцев назад в клинику. Чтобы выяснить это, по его словам, нужно провести дополнительное исследование.
По словам матери Саакашвили, Гиули Аласании, в организме экс-президента обнаружили повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.
Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.
Сторонников экс-президента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу.
Напомним, бывший президент Грузии, являющийся гражданином Украины, Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.
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Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
Ахахах!
Это аксиома
Нехай буде там.
В нашій країні нема проблем?
Да нах цей непотріб.
А хтось пам'ятає, що робив Саакашвілі в Україні?
Янукович, вже б присмерті корячився.
А саакашвили, це той самий Янукович тільки з Грузії .
Всі хто при владі при арешті одразу стають хворими)))
Не дай Боже, щоб це чувирло повернулося до України.