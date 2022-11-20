РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12261 посетитель онлайн
Новости
10 567 30

Саакашвили отравили после ареста, - адвокат

саакашвили,саакашвілі

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили говорит, что его клиента отравили после ареста. Он утверждает, что это подтвердила экспертиза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

Адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что получил результаты проведённой за рубежом экспертизы. В заключении указан перечень ядовитых веществ, обнаружившихся в организме Саакашвили.

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", — сказал адвокат.

Подробности он обещает обнародовать через два дня.

По словам Гелбахиани, пока непонятно, когда именно произошло отравление — во время пребывания в тюрьме или когда Саакашвили перевели несколько месяцев назад в клинику. Чтобы выяснить это, по его словам, нужно провести дополнительное исследование.

Читайте также: У Саакашвили диагностирована деменция и туберкулез, - адвокат

По словам матери Саакашвили, Гиули Аласании, в организме экс-президента обнаружили повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.

Сторонников экс-президента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу.

Напомним, бывший президент Грузии, являющийся гражданином Украины, Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.

Автор: 

Грузия (4504) отравление (1584) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Был шанс стать нормальной страной - но вы его просрали. Конечно Саакашвили после реформ в стиле шоковой терапии не мог иметь высокий рейтинг, но нельзя же было так просто продаться кацапам. Еще один пример в мировой истории, что нельзя бороться с коррупцией и олигархами и при этом не убивать коррупционеров, а просто лишать их денег. Последние всегда найдут способ выкарабкаться и отомстить, пока живы.

Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:03 Ответить
+10
Так,так ,а на фоні цього прийшла деменція і туберкульоз. Чи навпаки, напочатку деменція, а такі хворі мають властивість їсти і пити усе,що під руку попадає
показать весь комментарий
20.11.2022 10:10 Ответить
+10
Де ви прочитали що я радію з хвороби людини,яка наскільки себе запустила,що дозволила адвокату сагу діагнозів клепать
показать весь комментарий
20.11.2022 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Был шанс стать нормальной страной - но вы его просрали. Конечно Саакашвили после реформ в стиле шоковой терапии не мог иметь высокий рейтинг, но нельзя же было так просто продаться кацапам. Еще один пример в мировой истории, что нельзя бороться с коррупцией и олигархами и при этом не убивать коррупционеров, а просто лишать их денег. Последние всегда найдут способ выкарабкаться и отомстить, пока живы.

Еще удивляются, почему кандидата в ЕС не дали. Зато впустили кучу кацапов, как и Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны. Так то понятно, эти кацапы ВВП подняли на 5-15% лично собой и это очень много для экономики, но неужели бабки стоят этого? Притом решение проблемы лежит не только у власти, но и у народа. Народ может сделать жизнь приезжих кацапов невыносимой. По статистике выехали 75-80% мужчин, то есть их можно избивать, харкать в них, разводить на бабки, выбивать аренду в 10 раз больше, не платить зарплату. Они бесправны, любое слово от них и тут же депортация на мобилизацию, а они уже преступники, т.к. скрылись от повестки. Можно выгнать и самостоятельно, провоцируя кацапский мусор на агрессию и вызывая полицию тут же, подставив одну щеку.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:03 Ответить
Тут статья о том как наркомана Саакашвили лишили дозы в тюрьме, а ты о чем?
показать весь комментарий
20.11.2022 11:00 Ответить
breshesh iak kacap moje i kacap!
показать весь комментарий
20.11.2022 14:26 Ответить
НА-ХЕ-РА эта пестня про сраку-швилю появилась в цензоре. Оно же ипанутое и из Украины изгнано за дурку и отсутствие совести...
показать весь комментарий
20.11.2022 14:48 Ответить
завтра "наші" скажуть що то помста Порошенка
показать весь комментарий
20.11.2022 10:03 Ответить
Так первым оказались вы !
показать весь комментарий
20.11.2022 10:21 Ответить
Так,так ,а на фоні цього прийшла деменція і туберкульоз. Чи навпаки, напочатку деменція, а такі хворі мають властивість їсти і пити усе,що під руку попадає
показать весь комментарий
20.11.2022 10:10 Ответить
Як можна так радіти з хвороби людини, яка, по суті, нічого поганого вам не зробила?
показать весь комментарий
20.11.2022 10:20 Ответить
Де ви прочитали що я радію з хвороби людини,яка наскільки себе запустила,що дозволила адвокату сагу діагнозів клепать
показать весь комментарий
20.11.2022 10:22 Ответить
Травонули чистою водою.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:18 Ответить
Як тільки опиницься на свободі все як рукою зніме. Разом з деменцією
показать весь комментарий
20.11.2022 10:21 Ответить
А чего можно было ждать от проросийской власти в Грузии. Зачем вообще Михо нужно было туда ехать. Сидил бы сейчас где то в Майами под пальмой и грел живот на солнце.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:23 Ответить
Деменція в нього а Ви запитуєте ,,зачем"
показать весь комментарий
20.11.2022 10:28 Ответить
Добігався по дахах!
Ахахах!
показать весь комментарий
20.11.2022 10:41 Ответить
якщо взяти співставити гебняві отравлення останніх років по Європі ,та й взагалі давнішних часів і в державах -сусідах теророрусії, то це вказує на звичайну рашистську споконвічну методу і практику.Подібним ,рашисти займаються сотні років,починаючи із сивої давнини.
показать весь комментарий
20.11.2022 11:04 Ответить
Да похер на этого "Карлсона".
показать весь комментарий
20.11.2022 11:48 Ответить
Если ты коррупционер или бот этого коррупционера значит ты ненавидишь Саакашвили, ты его, оскорбляешь и очерняешь
Это аксиома
показать весь комментарий
20.11.2022 12:56 Ответить
)))
Нехай буде там.
показать весь комментарий
20.11.2022 14:44 Ответить
Що Саак хворіє то погано,але в Україні він достатньо *мутив воду*,як на мене найбільшої шкоди завдав коли він мочив Сеню,хоч потім признав свою помилку,але *поїзд вже пішов*.
показать весь комментарий
20.11.2022 13:13 Ответить
Ломка і отруєння зовсім різні речі.
показать весь комментарий
20.11.2022 14:04 Ответить
Хочу запитати писак: яке ваше діло до Саакашвілі?
В нашій країні нема проблем?
Да нах цей непотріб.
А хтось пам'ятає, що робив Саакашвілі в Україні?
показать весь комментарий
20.11.2022 14:37 Ответить
А щодо отруєння, ну це сміх.
Янукович, вже б присмерті корячився.
А саакашвили, це той самий Янукович тільки з Грузії .
Всі хто при владі при арешті одразу стають хворими)))

Не дай Боже, щоб це чувирло повернулося до України.
показать весь комментарий
20.11.2022 14:53 Ответить
Сакаашвили-любимец Кавказа.Но он очень много знает,особенно его запланированный переход через границу Украины(возвращение).Это был ответ Запада на ракетные стрельбы КНДР и должен был иметь продолжение.Но все сторговались и он стал не нужен.А сейчас все хотят забыть эту историю.Свободу МиКаилу!
показать весь комментарий
20.11.2022 18:18 Ответить
я не живу в Украине и поэтому не знаю всех подробностей нахождения Саакашвили во властных структурах,но я знаю что он очень мужественно и решительно боролся на посту президента Грузии против нападения русни на его страну и оккупации её территории.он убеждённый противник ***** и русни.а в тюрьму его бросили ************* грузинские шавки по указке из москвы.поэтому для меня Саакашвили является если не героем то очень уважаемым человеком!
показать весь комментарий
20.11.2022 18:21 Ответить
 
 