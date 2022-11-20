Саакашвили отравили после ареста, - адвокат

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили говорит, что его клиента отравили после ареста. Он утверждает, что это подтвердила экспертиза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

Адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что получил результаты проведённой за рубежом экспертизы. В заключении указан перечень ядовитых веществ, обнаружившихся в организме Саакашвили.

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", — сказал адвокат.

Подробности он обещает обнародовать через два дня.

По словам Гелбахиани, пока непонятно, когда именно произошло отравление — во время пребывания в тюрьме или когда Саакашвили перевели несколько месяцев назад в клинику. Чтобы выяснить это, по его словам, нужно провести дополнительное исследование.

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По словам матери Саакашвили, Гиули Аласании, в организме экс-президента обнаружили повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.

Сторонников экс-президента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу.

Напомним, бывший президент Грузии, являющийся гражданином Украины, Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.