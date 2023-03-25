Друге африканське турне Кулеби має відбутися влітку, - МЗС

Міністерство закордонних справ працює над організацією влітку другого африканського турне глави української дипломатії Дмитра Кулеби і проведенням саміту Україна-Африка.

Про це заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб друге африканське турне міністра відбулося влітку і охопило нові країни Африканського континенту", - зазначив Субх.

Він нагадав, що у цьому році виповнюється 60 років заснування Африканського Союзу, а 25 травня відзначається День Африки.

"Ми хотіли б, щоб Україна на високому рівні долучилася до цих заходів. Робота триває, адже підготовка візитів потребує комунікації, надсилання офіційних звернень і отримання погоджень", - пояснив Субх.

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Він також розповів, що конференція Україна-Африка також готується, наразі МЗС визначається з її головними темами і постійно комунікує щодо цього питання з Офісом Президента і відповідними міністерствами.

"Ми спілкуємося з науково-дослідними інститутами, аграрними академіями, нашими експортерами і бачимо, як багато в Україні сучасних технологій, про які в Африці ніхто не знає і до яких вона не має доступу. Тож наша мета — через подібні саміти і візити побудувати міст для впровадження наших технологій на території Африки", - зазначив Субх.

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Він повідомив, що саміт Україна-Африка планується провести у Києві й запросити на нього глав держав усього Африканського континенту.

"Ми знаємо, що в липні планується саміт Росія-Африка, і закликаємо африканські країни не брати в ньому участі. На нашу думку, аморально перебувати на території держави-агресора у той час, коли продовжується війна проти нашої країни. Ми б хотіли, щоб африканські країни бойкотом цього заходу, принаймні з боку їхніх лідерів, продемонстрували, що Африка не згодна з тим, що робить Росія в Україні", - зауважив Субх.

За його словами, Україна вже отримала певні сигнали від деяких країн, що вони жодним чином не розглядають участі у цьому конфенції Росія-Африка, доки Росія не виведе свої війська і не зупинить війну.

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