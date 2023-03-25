Друге африканське турне Кулеби має відбутися влітку, - МЗС
Міністерство закордонних справ працює над організацією влітку другого африканського турне глави української дипломатії Дмитра Кулеби і проведенням саміту Україна-Африка.
Про це заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб друге африканське турне міністра відбулося влітку і охопило нові країни Африканського континенту", - зазначив Субх.
Він нагадав, що у цьому році виповнюється 60 років заснування Африканського Союзу, а 25 травня відзначається День Африки.
"Ми хотіли б, щоб Україна на високому рівні долучилася до цих заходів. Робота триває, адже підготовка візитів потребує комунікації, надсилання офіційних звернень і отримання погоджень", - пояснив Субх.
Він також розповів, що конференція Україна-Африка також готується, наразі МЗС визначається з її головними темами і постійно комунікує щодо цього питання з Офісом Президента і відповідними міністерствами.
"Ми спілкуємося з науково-дослідними інститутами, аграрними академіями, нашими експортерами і бачимо, як багато в Україні сучасних технологій, про які в Африці ніхто не знає і до яких вона не має доступу. Тож наша мета — через подібні саміти і візити побудувати міст для впровадження наших технологій на території Африки", - зазначив Субх.
Він повідомив, що саміт Україна-Африка планується провести у Києві й запросити на нього глав держав усього Африканського континенту.
"Ми знаємо, що в липні планується саміт Росія-Африка, і закликаємо африканські країни не брати в ньому участі. На нашу думку, аморально перебувати на території держави-агресора у той час, коли продовжується війна проти нашої країни. Ми б хотіли, щоб африканські країни бойкотом цього заходу, принаймні з боку їхніх лідерів, продемонстрували, що Африка не згодна з тим, що робить Росія в Україні", - зауважив Субх.
За його словами, Україна вже отримала певні сигнали від деяких країн, що вони жодним чином не розглядають участі у цьому конфенції Росія-Африка, доки Росія не виведе свої війська і не зупинить війну.
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Зрештою, я пам'ятаю Тебе як агресивного юлєбота. З юлєботства ти вилікувався, але розуму таки бракує.
Теперка заживйом!
пісокбітум і їх ніц не цікавили ні країни Африки, ні Китай, ні Індія, ні....
А тут виявилося, що якби вони тоді працювали, то тепер підтримка та допомога могли б бути значно більшою... І, як з ************** задом, починають щось робити.
В мене виникає отака асоціація:
попередній капітан загнав човна в сухий док і почав ремонт, але тут прийшов новий капітан, найняв нову команду, припинив ремонт і вивів човна в море (ніц не думаючи про наслідки). І тепер та команда "прафєсіаналав" тільки те й робить, що чекає: де виникне нова пробоїна і несеться її затикать. Про напрямок руху, вилов риби чи перевезення вантажів і мови не йде - аби зберегти плавучість.
А в трюмі, по пояс у воді, сидять "вкраїнчики" і співають гімни новому капітану - бо не втік з човна.