Кулеба: "за виконання рішення МКС почнеться закулісна дипломатична битва"

Після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна розпочнеться "величезна закулісна дипломатична битва" за виконання цього рішення за участю всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив під час інтерв'ю, яке в нього взяв журналіст Вадим Карп'як, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз розгорнеться величезна закулісна дипломатична битва за повагу до зобов’язань в рамках Римського статуту… Тут же питання навіть не в Путіні, і не в Україні, а в тому, що якщо відверто будуть зневажати ордер Міжнародного кримінального суду, то це розвалить Міжнародний кримінальний суд. Тому сам МКС тепер зацікавлений у повазі до його актів. Відповідно, ті країни, які підтримують МКС, зараз включаться в цю кулуарну дипломатичну битву за забезпечення виконання ордера", - зазначив Кулеба.

Він додав, що хоча Південно-Африканська Республіка принципово не бажає відмовлятися від партнерства з Росією та запросила Путіна на саміт БРІКС, навярд вона наважиться відкрито проігнорувати рішення МКС.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

ПАР у серпні приймає саміт БРІКС - міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Путін має бути присутній на заході, і наразі ПАР вивчає, як можна обійти рішення МКС.

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