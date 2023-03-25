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Кулеба: "за выполнение решения МУС начнется закулисная дипломатическая битва"

кулеба

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина начнется "огромное закулисное дипломатическое сражение" за выполнение этого решения с участием всех стран, ратифицировавших Римский статут.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал во время интервью, взятого у него журналистом Вадимом Карпьяком, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас развернется огромное закулисное дипломатическое сражение за уважение обязательств в рамках Римского статут… Здесь же вопрос даже не в Путине, и не в Украине, а в том, что если откровенно будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда, то это развалит Международный уголовный суд. Поэтому сам МУС теперь заинтересован в уважении к его актам. Соответственно, те страны, которые поддерживают МУС, сейчас включатся в эту кулуарную дипломатическую битву за обеспечение выполнения ордера", - отметил Кулеба.

Он добавил, что хотя Южно-Африканская Республика принципиально не хочет отказываться от партнерства с Россией и пригласила Путина на саммит БРИКС, вряд ли она решится открыто проигнорировать решение МУС.

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Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка. Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут или признавших юрисдикцию МКС.

ЮАР в августе принимает саммит БРИКС – межгосударственного объединения, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Путин должен присутствовать на мероприятии, и в настоящее время ЮАР изучает, как можно обойти решение МКС.

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та не куди то ***** не поїде від свого бункеру,хоча від цього рішення МКС у свинособак реально пердаки горять он медвед алкаш вже на Львів йти збирається))
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25.03.2023 11:41 Ответить
"не" забув. "За невиконання..." і далі за текстом.
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25.03.2023 11:48 Ответить
То приєднуйтесь до битви та бийтеся, хай Бог помогає.
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25.03.2023 11:48 Ответить
А у нас за зовнішньо-політичну боротьбу відповідає симулякр президента - напівграмотний паяц, який без суфлера може тільки абракадабру нести
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25.03.2023 11:52 Ответить
***** перетвориться на "гарячу картоплину", всі шукатимуть приводів тримати його від себе якнайдалі.
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25.03.2023 12:02 Ответить
Ну так кремль вже шукає країни які будуть ''бойкотувати'' рішення МКС
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25.03.2023 12:12 Ответить
У ПАР вже є "досвід" як обійти рішення МКС - Суданський лідер Башир просто втік і його не затримували у ПАР.
Тут докладніше: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/03/18/7158230/
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25.03.2023 12:16 Ответить
сподіваюсь що сафарі на х..ла пройде з успіхом, а тому хто зловить цю потвору велика подяка
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25.03.2023 12:48 Ответить
 
 