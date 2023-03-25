Кулеба: "за выполнение решения МУС начнется закулисная дипломатическая битва"

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина начнется "огромное закулисное дипломатическое сражение" за выполнение этого решения с участием всех стран, ратифицировавших Римский статут.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал во время интервью, взятого у него журналистом Вадимом Карпьяком, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас развернется огромное закулисное дипломатическое сражение за уважение обязательств в рамках Римского статут… Здесь же вопрос даже не в Путине, и не в Украине, а в том, что если откровенно будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда, то это развалит Международный уголовный суд. Поэтому сам МУС теперь заинтересован в уважении к его актам. Соответственно, те страны, которые поддерживают МУС, сейчас включатся в эту кулуарную дипломатическую битву за обеспечение выполнения ордера", - отметил Кулеба.

Он добавил, что хотя Южно-Африканская Республика принципиально не хочет отказываться от партнерства с Россией и пригласила Путина на саммит БРИКС, вряд ли она решится открыто проигнорировать решение МУС.

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Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка. Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут или признавших юрисдикцию МКС.

ЮАР в августе принимает саммит БРИКС – межгосударственного объединения, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Путин должен присутствовать на мероприятии, и в настоящее время ЮАР изучает, как можно обойти решение МКС.

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