ЮАР изучает способы избежать ареста Путина по ордеру МКС, - Bloomberg

Правительство Южно-Африканской Республики получает юридические консультации о том, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина в случае, если он примет участие в саммите БРИКС в августе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Южная Африка подписала Римский статут, учредивший МУС, и обязана исполнить приказ об аресте российского диктатора.

"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - заявила министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор.

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В то же время источники Bloomberg в МИД ЮАР заявили, что Претория вряд ли будет арестовывать какого-либо приезжающего главу государства. При этом они отметили, что правительство и правящий Африканский национальный конгресс рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера на арест Путина.

Южная Африка заняла нейтральную позицию в отношении войны России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая США и Европейский союз, а также некоторых крупнейших банков страны.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Ранее Sky News сообщал, что ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.