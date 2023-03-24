ЮАР изучает способы избежать ареста Путина по ордеру МКС, - Bloomberg
Правительство Южно-Африканской Республики получает юридические консультации о том, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина в случае, если он примет участие в саммите БРИКС в августе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Южная Африка подписала Римский статут, учредивший МУС, и обязана исполнить приказ об аресте российского диктатора.
"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - заявила министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор.
В то же время источники Bloomberg в МИД ЮАР заявили, что Претория вряд ли будет арестовывать какого-либо приезжающего главу государства. При этом они отметили, что правительство и правящий Африканский национальный конгресс рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера на арест Путина.
Южная Африка заняла нейтральную позицию в отношении войны России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая США и Европейский союз, а также некоторых крупнейших банков страны.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.
Ранее Sky News сообщал, что ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.
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навітьь південній африці воно не потрібне - самі проблеми і з ґімном валізи
Ну то их выбор.
За "бизнесменов" и "олигархов" пост-совка, которые вышли из партии или комсомола. О чем там спорить? Все ясно.
Но уже много украинской молодежи поучилось в Европе. И много возвращается назад. И они хотят жить нормально, как живут люди. И они будут. Потому что динозаврам суждено вымереть
А молодежь будет жить дальше, как она понимает.
Так что не будет ЮАР.
IMHO.
А давайте ко мне в "друзья" в FB, Алина?
Имя у меня там абсолютно такое же
150000+ ваших вже нічоґо не хочуть.
стань падарасом і ти!
Дали рулювать "макакам" все пішло по писті.
Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби знайти розв'язання війни в Україні.Про це Санчес заявив у п'ятницю на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.
"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", - сказав він.
Як відомо, прем'єр Іспанії 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Очікують, що зустріч двох лідерів, приурочена до 50-річччя встановлення дипломатичних відносин, буде присвячена війні в Україні.
https://www.reuters.com/world/spain-says-world-must-listen-chinas-voice-end-war-ukraine-2023-03-24
начувайся місто алкашні.....
ЗСУ? - запіндячтее підер - це і їх війна.
нехай і вони мруть.../
а могли б прославитись що арештували послідовника гітлера
1)Варіант- Зробити так само як рфія зробила з Літаком Качинського.
2) Варіант- Грохнити прямо при виходи з літака.
А с арестом думаю проблем не будет.