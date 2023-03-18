Південна Африка має заарештувати Путіна на саміті в серпні, - Sky News

Південно-Африканська Республіка (ПАР) має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той поїде туди в серпні на саміт.

На це звертає увагу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

ПАР, як повідомляють російські пропагандистські ресурси, чекає на Путіна на саміті БРІКС у Дурбані у серпні цього року.

Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт, пише телеканал.

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Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, проте, як зазначається у повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, "перспектива того, що президент країни, що приймає, Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в кайданках, вважається дуже віддаленою".

Раніше, у 2015 році, ПАР відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна. Його підозрюють в незаконні депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.

МЗС РФ заявляє, що рішення Міжнародного кримінального суду не мають для Росії жодного значення. В Міністерстві закордонних справ України це заперечили.

Президент України Володимир Зеленський назвав видачу ордеру на арешт Путіна історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Рішення видати ордер привітали міністри закордонних справ країн Європи. Президент США Джо Байден назвав його виправданим.