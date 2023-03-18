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Південна Африка має заарештувати Путіна на саміті в серпні, - Sky News

путин,путін

Південно-Африканська Республіка (ПАР) має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той поїде туди в серпні на саміт.

На це звертає увагу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

ПАР, як повідомляють російські пропагандистські ресурси, чекає на Путіна на саміті БРІКС у Дурбані у серпні цього року.

Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт, пише телеканал.

Читайте: Ордер на арешт Путіна є виправданим, - Байден

Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, проте, як зазначається у повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, "перспектива того, що президент країни, що приймає, Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в кайданках, вважається дуже віддаленою".

Раніше, у 2015 році, ПАР відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

Також читайте: "Путін у Гаазі - це нескоро, але те ж саме говорили про Югославію", - голова Мін’юсту Британії Рааб

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна. Його підозрюють в незаконні депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.

МЗС РФ заявляє, що рішення Міжнародного кримінального суду не мають для Росії жодного значення. В Міністерстві закордонних справ України це заперечили.

Президент України Володимир Зеленський назвав видачу ордеру на арешт Путіна історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Рішення видати ордер привітали міністри закордонних справ країн Європи. Президент США Джо Байден назвав його виправданим.

Автор: 

арешт (2540) путін володимир (24222) саміт (824) ПАР (165)


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Топ коментарі
+21

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18.03.2023 09:16 Відповісти
+19
Кацапня, шо з їбалом?
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18.03.2023 09:12 Відповісти
+17
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18.03.2023 09:22 Відповісти
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Кацапня, шо з їбалом?
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18.03.2023 09:12 Відповісти
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18.03.2023 13:55 Відповісти
Та ***** тепер і до бульбашів не поїде Воно ж падло сцикливе...
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18.03.2023 09:12 Відповісти
Засц..ють...
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18.03.2023 09:12 Відповісти
Поїде - поставить ПАР в незручне становище.
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18.03.2023 09:15 Відповісти
Негри не знають, що таке "незручне становище"..
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18.03.2023 10:50 Відповісти
Це якщо поїде, але мені чомусь здається, що не поїде.
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18.03.2023 10:52 Відповісти
poide, chy ne poide - ce ne tak vajlyvo, golovne sho zminuet'sya myslennya u l'udei, cei proces povil'nyi, **********' novi ludy, stari pomyraut'.

Spochatku kreiser Moskva nazyvavsya Slava, ce bula znakova podiya. Slava Moskovii pishla na dno, za te sho vony ********** ukrains'ku Mriu, zmusyly ukrainciv vbyvaty, a tak hotilos' pobuduvaty procvitauchu krainu bez nasyllya, chystu i prekrasnu
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18.03.2023 11:05 Відповісти

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18.03.2023 09:16 Відповісти
Ок, ратифікували вони статут, путін приїхав й вони його не арештували. Що їм за це буде? Озабочєнность? Тоді гріш ціна цьому статуту.
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18.03.2023 09:16 Відповісти
Занепокоєність наше всьо!
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18.03.2023 09:17 Відповісти
нічого не буде. аль-Башира не заарештували ж свого часу і нічого.
цей ордер не реальна загроза, а скоріш репутаційні втрати. тепер на ***** навіть його дружки, типу орбана та трампа, в ЄС та світі будуть дивитися зовсім інакше.
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18.03.2023 09:53 Відповісти
Думаю, дивитись будуть так само, але трохи змінять офіційну риторику, або остаточно вскриються як кремлівські консерви.
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18.03.2023 09:56 Відповісти
смысл тогда его ратифицировать? чтоб не выполнять?
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18.03.2023 16:14 Відповісти
а багато чого, що пов'язане з ООН має сенс? вірніше сенс то воно має, а от нічого не виконується. а паРаша взагалі в радбезі. такі питання явно не до мене.
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18.03.2023 16:24 Відповісти
а при чем здесь оон вообще?!
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18.03.2023 16:26 Відповісти
всі вони типу міжнародні організації. ось при чому . при ООН є такий же суд, з фактично такими ж повноваженнями і статутом і такий же "корисний". тому і порівняв.
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18.03.2023 16:31 Відповісти
Такі візити здійснюють не з власної ініціативи, а по запрошеннях. Тому швидше всього буде так, що ПАР не захоче себе підставляти і ху йлу запрошення на саміт не надішлють.
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18.03.2023 10:52 Відповісти
Нікуди це х@ло не поїде. А навіть якщо й поїде, пар швидше відміне ратифікацію Римського статуту, ніж піде проти пуйла і парашки.
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18.03.2023 09:17 Відповісти
Нікуди це х@ло не поїде - саме так. Воно ж тепер лише залізницею пересувається. Сцикун.
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18.03.2023 09:21 Відповісти
Про що ви? Хто заради політичного трупака змінить обов'язки?
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18.03.2023 09:42 Відповісти
Звичайно, не поїде, буде дуже-дуже зайнятий (як здимів з Австралії свого часу), пришле коняку.
Та швидше за все, нащадки Мандели, до того часу знову позаймають свої законні місця на баобабах, на тому історія ПАР і закінчиться...
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18.03.2023 10:38 Відповісти
Коньяку? Водкі!
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18.03.2023 11:25 Відповісти
"ПАР відмінить ратифікацію Римського статуту"-наіщо писати дурниці?
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18.03.2023 10:52 Відповісти
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18.03.2023 09:22 Відповісти
Заарештують і з'їдять. Згадають минуле
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18.03.2023 09:27 Відповісти
!!
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18.03.2023 10:41 Відповісти
До ПАР в принципі дуже далеко летіти,
Окурок засцить.

А от до умовного Таджикистану може приїхати, де його показово НЕ заарештують, щоб продемонструвати нікчемність міжнародних інституцій.
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18.03.2023 09:27 Відповісти
а ще показово не заарештують в уагадугу, мбобоне і прочіх отріцатєльно-передових демократіях
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18.03.2023 09:43 Відповісти
таджики зараз багато з американцями заграють, зрозумівши, що дні ху йла добігають кінця. тому не факт, що запросять до себе пуйла з візитом.
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18.03.2023 10:56 Відповісти
Дивлячись на повну деградацію міжнародного порядку не дивно буде коли ПАР підітреться Римським статутом.
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18.03.2023 09:36 Відповісти
саме дивне те що вони не схочуть це пуйло навіть зажарити і схавати.. -ну хто ж таке буде їсти?
може гіени....
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18.03.2023 09:39 Відповісти
Згидують.
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18.03.2023 12:57 Відповісти
Вованчику ще треба дожити до серпня....
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18.03.2023 09:40 Відповісти
не доживе. пуйло умре після Семана Санту
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18.03.2023 09:45 Відповісти
а семана санту це що? якесь вудуїстське прокляття?
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18.03.2023 09:55 Відповісти
Страсний тиждень по іспанському.
цього року з 2 по 8 квітня
щоправда після то не значить на наступний день.
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18.03.2023 10:02 Відповісти
а через несколько лет например спасибо за точный прогноз))
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18.03.2023 16:16 Відповісти
Та нікуди ця паскуда не поїде воно так боїтся за свою погану шкуру ,що з бункера навіть боїтся виходити.
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18.03.2023 09:48 Відповісти
...дєржи-дєржи х.йла, паймать єво пара!
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18.03.2023 09:55 Відповісти
Для нього тепер дорога в Сиктивкар!
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18.03.2023 10:00 Відповісти
Туди зашле свого двійника.
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18.03.2023 10:12 Відповісти
У вересні?
Єнтарасіядєтка
До того часу він вже може мати статус біженця у братньому Малі
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18.03.2023 10:25 Відповісти
В ПАР на поїзді довго їхати, а літати це чмо боїться
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18.03.2023 10:36 Відповісти
Не встигнуть. Сі його приб'є, натягне наручники, і вивезе в Гаагу. Аби ж то!)))
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18.03.2023 10:37 Відповісти
Пуйлу відкрита дорога , без жодних перешкод ,
тільки до пекла , там чорти зачекались на кривавого вбивцю 😠
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18.03.2023 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S1ZuZGXe2nM Жирик добрался "туда и отзвонился путину. Пародия.
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18.03.2023 11:24 Відповісти
в Африку украинское зерно не продавайте если что
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18.03.2023 11:54 Відповісти
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18.03.2023 13:10 Відповісти
Вангую, скоро за нього обявлять винагороду Оце буде сафарі
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18.03.2023 13:58 Відповісти
уже объявляли год назад... толку
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18.03.2023 16:17 Відповісти
 
 