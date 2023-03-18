Південна Африка має заарештувати Путіна на саміті в серпні, - Sky News
Південно-Африканська Республіка (ПАР) має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той поїде туди в серпні на саміт.
На це звертає увагу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
ПАР, як повідомляють російські пропагандистські ресурси, чекає на Путіна на саміті БРІКС у Дурбані у серпні цього року.
Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт, пише телеканал.
Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, проте, як зазначається у повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, "перспектива того, що президент країни, що приймає, Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в кайданках, вважається дуже віддаленою".
Раніше, у 2015 році, ПАР відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна. Його підозрюють в незаконні депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.
МЗС РФ заявляє, що рішення Міжнародного кримінального суду не мають для Росії жодного значення. В Міністерстві закордонних справ України це заперечили.
Президент України Володимир Зеленський назвав видачу ордеру на арешт Путіна історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.
Рішення видати ордер привітали міністри закордонних справ країн Європи. Президент США Джо Байден назвав його виправданим.
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Spochatku kreiser Moskva nazyvavsya Slava, ce bula znakova podiya. Slava Moskovii pishla na dno, za te sho vony ********** ukrains'ku Mriu, zmusyly ukrainciv vbyvaty, a tak hotilos' pobuduvaty procvitauchu krainu bez nasyllya, chystu i prekrasnu
цей ордер не реальна загроза, а скоріш репутаційні втрати. тепер на ***** навіть його дружки, типу орбана та трампа, в ЄС та світі будуть дивитися зовсім інакше.
Та швидше за все, нащадки Мандели, до того часу знову позаймають свої законні місця на баобабах, на тому історія ПАР і закінчиться...
Окурок засцить.
А от до умовного Таджикистану може приїхати, де його показово НЕ заарештують, щоб продемонструвати нікчемність міжнародних інституцій.
може гіени....
цього року з 2 по 8 квітня
щоправда після то не значить на наступний день.
Єнтарасіядєтка
До того часу він вже може мати статус біженця у братньому Малі
тільки до пекла , там чорти зачекались на кривавого вбивцю 😠