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Рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, - Захарова

захарова

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна не матиме для РФ "жодного значення, зокрема в правовому аспекті".

Як інформує Цензор.НЕТ, свій коментар Захарова написала у телеграм-каналі.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - заявила Захарова.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте: США підтримують розслідування воєнних злочинів РФ в Україні у Гаазькому суді, - Держдеп

Автор: 

арешт (2540) Гаага (318) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331)


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Топ коментарі
+56
Сейчас медведев победит несколько бутылок Финляндии и тоже насрет в телегу
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17.03.2023 18:03 Відповісти
+47
Ну та вас взагалі треба всіх зачинить в своїй параші і здохніть там
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17.03.2023 18:02 Відповісти
+36
виїздний лише у Гаагу
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17.03.2023 18:03 Відповісти
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Справді, для росії не мають...аби ви ще нікуди не лізли...
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17.03.2023 18:48 Відповісти
А шо, можна путіна арестовать в любій країні світу, яка додержується Римського статуту? Ласкаво просимо-шконка готова, гражданін путін.
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17.03.2023 18:49 Відповісти
Адольф Гитлер також вважав себе і країну непідсудними
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17.03.2023 18:50 Відповісти
О, марФУШКА появилася,
Та щоб ти ********* не здохла, а сидiла рядом с ****** на лавi пiдсудних - ти шалава немита цього курва достойна.
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17.03.2023 18:50 Відповісти
Ого новина..страхіття кацапське.
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17.03.2023 18:52 Відповісти
Наявність цього ордеру - це в принципі ганьба, адже досі Окурок формально був чистий, дипломатично недоторканний і т.д.
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17.03.2023 18:54 Відповісти
Світ буде трохи більше росії.
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17.03.2023 18:54 Відповісти
"Пошла охота, на *****,
Пошла охота..."
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17.03.2023 18:57 Відповісти
Я думаю, далі Окурок домовиться з умовним Таджикистаном,
поїде туди, його там НЕ заарештують,
що дасть кацапській пропаганді привід волати про нікчемність Міжнародного Кримінального суду.
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17.03.2023 18:58 Відповісти
Не знаю, чи є якийсь порядок взаємодії і цього суду з інтерполом - головним міжнародним органом по розшуку злочинців, але було б ну, дуже круто, якби прізвище х.йла висіло в списках злочинців по всьому світу, в тому числі в паРаші.
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Не обов'язково бути підписантом РимськогоСтатуту,щоб провести арешт і передати до суду.
Це може зробити будь-яка країна за бажаням,або приватна організація (наприклад "вагнер") при відповідному заохочені!
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17.03.2023 18:59 Відповісти
всем-всем-всем... тю, тока для Резникова и главзеба : яйца (10 шт.) - 2,59 евро; сегодня в Германии, с доставкой, бо в закупочной цене доставка уже предусмотреннна.

Источник: https://kidpassage.com/publications/eda-v-germanii-gde-pitatsya-i-skolko-stoit
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17.03.2023 19:00 Відповісти
приїде в країну де виконують Римський Статут-арештують куйла аж бігом
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17.03.2023 19:00 Відповісти
В Туву, в гости к шойге, оно ещё, может поехать и возвратить Китаю! Так китайцы из пушки, его расстреляют. =((=
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17.03.2023 19:09 Відповісти
Це що жарт такий, куди він поїде
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17.03.2023 19:45 Відповісти
воно вже тільки в північну Корею може поїхати, або якісь ірани, а ще до нігрів в Африку.
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17.03.2023 21:32 Відповісти
Скандируем дружно , поддержим кремлядь: НОВИЧОК ! НОВИЧОК! НОВИЧОК !
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17.03.2023 19:04 Відповісти
НАДА ИСКАТЬ СВОЕГО ЛЕТЧИКА, ШОБЫ ВМЕСТО кИТАЯ НА ГААГУ УЛЕТЕЛ(С ПЫНЕЙ)
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17.03.2023 19:06 Відповісти
***** невиїздне.
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17.03.2023 19:06 Відповісти
А Украина то вроде бы не ратифицировала этот статут... Так что тут его не арестуют, пусть приезжает
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17.03.2023 19:14 Відповісти
Пусть приезжает в Украину: арестовывать не будут, просто забьют кольями прямо на границе.
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18.03.2023 08:03 Відповісти
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17.03.2023 19:41 Відповісти
Да его на подлете снимут... никто у бубочки и разрешения не спросит.
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17.03.2023 19:47 Відповісти
пыня + Гаага - мыло ( шобы дольше корежило) = петля
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17.03.2023 19:49 Відповісти
Ну что, накаркали!
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17.03.2023 19:50 Відповісти
а иди ***** *************** шлюха.......................................
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17.03.2023 19:52 Відповісти
Каддафі та Хусейн теж так думали.

І, в принципі, до суду вони і не потрапили. 😁 Чого ***** і бажаю.
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17.03.2023 20:17 Відповісти
Кадафі дуже навіть потрапив, не в Гаагу, але то таке. Хлча питання, що краще відразу на шибеницю, чи довічно в камері. Для х..ла тільки камера, це для нього найгірше приниження.
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17.03.2023 21:42 Відповісти
По словам Абделя Маджида, Каддафи был ранен в обе ногиhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8#cite_note-5 [5] . Его оттащили в дренажный трубопровод, расположенный под дорогой, где он потом и был найден солдатами Национального переходного советаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8#cite_note-6 [6] .
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17.03.2023 22:33 Відповісти
головне що під суд попав і був покараний
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17.03.2023 22:50 Відповісти
Каддафі в тій дренажній трубі і вбили повстанці.

Є і купа статтей, і відео. Не лінуйся.

Доречі, про черенок від лопати в сраці - це саме про Каддафі.
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18.03.2023 02:38 Відповісти
ну от і покарали - онально
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18.03.2023 05:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uCdmTluVlbI Муаммар Каддафі вбитий (відео тиц)
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18.03.2023 02:41 Відповісти
У них есть ответ на все.
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17.03.2023 20:26 Відповісти
А може це вони відділяють себе в резервацію? Типу в вас свої закони, в нас свої?
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17.03.2023 20:35 Відповісти
Ну правильно, х*йлостан - это же отдельная неприступная планета. Планета обезьян. Они так думают. Пусть думают... До этого похоже думали: гитлер, муссолини, чаушеску, милошевич, каддафи, хусейн и т.д......
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17.03.2023 20:41 Відповісти
Для міжнародного кримінального суду їхнє скавучання теж значення не має.
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17.03.2023 20:43 Відповісти
Не скажите! А репутация?
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17.03.2023 20:52 Відповісти
да, конечно, никто иначе и не думал... вот только пусть попробует куда-нить выехать.....
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17.03.2023 21:02 Відповісти
Лукашенку приготуватися, а там Скабеєва з Сімоньян та Соловйов напряглися.
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17.03.2023 21:11 Відповісти
Ну якщо *****, то нехай ***** приїде у США, а ми подивимось
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17.03.2023 21:13 Відповісти
Машка в красном, словно с окружной.
Тогда для ООН "россия" тоже никчемна.
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17.03.2023 21:41 Відповісти
Манька фєдєрація навіть не уявляє, що на них очікує у найближчий час.
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17.03.2023 22:34 Відповісти
Ага и санкции только на пользу 😂😂
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17.03.2023 22:55 Відповісти
Нє то нє. Просто не дивуйтесь, коли в якійсь країні примусово посадять пролітаючий над нею літак з рашистською любителькою чужих дітей, і одягнуть на неї кайдани.
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17.03.2023 22:56 Відповісти
Ну нехай окурок спробує приїхати в одну з країн,яка підтримує Римський статут. Під гарантії маньки-алкоголічки))
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17.03.2023 23:52 Відповісти
Це поки що.
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18.03.2023 04:22 Відповісти
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