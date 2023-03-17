Рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, - Захарова
Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна не матиме для РФ "жодного значення, зокрема в правовому аспекті".
Як інформує Цензор.НЕТ, свій коментар Захарова написала у телеграм-каналі.
"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - заявила Захарова.
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.
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Та щоб ти ********* не здохла, а сидiла рядом с ****** на лавi пiдсудних - ти шалава немита цього курва достойна.
Пошла охота..."
поїде туди, його там НЕ заарештують,
що дасть кацапській пропаганді привід волати про нікчемність Міжнародного Кримінального суду.
Це може зробити будь-яка країна за бажаням,або приватна організація (наприклад "вагнер") при відповідному заохочені!
всем-всем-всем... тю, тока для Резникова и главзеба : яйца (10 шт.) - 2,59 евро; сегодня в Германии, с доставкой, бо в закупочной цене доставка уже предусмотреннна.
Источник: https://kidpassage.com/publications/eda-v-germanii-gde-pitatsya-i-skolko-stoit
І, в принципі, до суду вони і не потрапили. 😁 Чого ***** і бажаю.
Є і купа статтей, і відео. Не лінуйся.
Доречі, про черенок від лопати в сраці - це саме про Каддафі.
Тогда для ООН "россия" тоже никчемна.