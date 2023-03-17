Рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, - Захарова

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна не матиме для РФ "жодного значення, зокрема в правовому аспекті".

Як інформує Цензор.НЕТ, свій коментар Захарова написала у телеграм-каналі.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - заявила Захарова.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

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