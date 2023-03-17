РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости
18 142 148

Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, - Захарова

захарова

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для РФ "никакого значения, в том числе в правовом аспекте".

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой комментарий Захарова написала в телеграм-канале.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила Захарова.

Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Также читайте: Гватемала первой из стран Латинской Америки поддержала спецтрибунал, - Кулеба

Автор: 

арест (10465) Гаага (301) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
Сейчас медведев победит несколько бутылок Финляндии и тоже насрет в телегу
показать весь комментарий
17.03.2023 18:03 Ответить
+47
Ну та вас взагалі треба всіх зачинить в своїй параші і здохніть там
показать весь комментарий
17.03.2023 18:02 Ответить
+36
виїздний лише у Гаагу
показать весь комментарий
17.03.2023 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Справді, для росії не мають...аби ви ще нікуди не лізли...
показать весь комментарий
17.03.2023 18:48 Ответить
А шо, можна путіна арестовать в любій країні світу, яка додержується Римського статуту? Ласкаво просимо-шконка готова, гражданін путін.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:49 Ответить
Адольф Гитлер також вважав себе і країну непідсудними
показать весь комментарий
17.03.2023 18:50 Ответить
О, марФУШКА появилася,
Та щоб ти ********* не здохла, а сидiла рядом с ****** на лавi пiдсудних - ти шалава немита цього курва достойна.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:50 Ответить
Ого новина..страхіття кацапське.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:52 Ответить
Наявність цього ордеру - це в принципі ганьба, адже досі Окурок формально був чистий, дипломатично недоторканний і т.д.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:54 Ответить
Світ буде трохи більше росії.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:54 Ответить
"Пошла охота, на *****,
Пошла охота..."
показать весь комментарий
17.03.2023 18:57 Ответить
Я думаю, далі Окурок домовиться з умовним Таджикистаном,
поїде туди, його там НЕ заарештують,
що дасть кацапській пропаганді привід волати про нікчемність Міжнародного Кримінального суду.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:58 Ответить
Не знаю, чи є якийсь порядок взаємодії і цього суду з інтерполом - головним міжнародним органом по розшуку злочинців, але було б ну, дуже круто, якби прізвище х.йла висіло в списках злочинців по всьому світу, в тому числі в паРаші.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:59 Ответить
Не обов'язково бути підписантом РимськогоСтатуту,щоб провести арешт і передати до суду.
Це може зробити будь-яка країна за бажаням,або приватна організація (наприклад "вагнер") при відповідному заохочені!
показать весь комментарий
17.03.2023 18:59 Ответить
всем-всем-всем... тю, тока для Резникова и главзеба : яйца (10 шт.) - 2,59 евро; сегодня в Германии, с доставкой, бо в закупочной цене доставка уже предусмотреннна.

Источник: https://kidpassage.com/publications/eda-v-germanii-gde-pitatsya-i-skolko-stoit
показать весь комментарий
17.03.2023 19:00 Ответить
приїде в країну де виконують Римський Статут-арештують куйла аж бігом
показать весь комментарий
17.03.2023 19:00 Ответить
В Туву, в гости к шойге, оно ещё, может поехать и возвратить Китаю! Так китайцы из пушки, его расстреляют. =((=
показать весь комментарий
17.03.2023 19:09 Ответить
Це що жарт такий, куди він поїде
показать весь комментарий
17.03.2023 19:45 Ответить
воно вже тільки в північну Корею може поїхати, або якісь ірани, а ще до нігрів в Африку.
показать весь комментарий
17.03.2023 21:32 Ответить
Скандируем дружно , поддержим кремлядь: НОВИЧОК ! НОВИЧОК! НОВИЧОК !
показать весь комментарий
17.03.2023 19:04 Ответить
НАДА ИСКАТЬ СВОЕГО ЛЕТЧИКА, ШОБЫ ВМЕСТО кИТАЯ НА ГААГУ УЛЕТЕЛ(С ПЫНЕЙ)
показать весь комментарий
17.03.2023 19:06 Ответить
***** невиїздне.
показать весь комментарий
17.03.2023 19:06 Ответить
А Украина то вроде бы не ратифицировала этот статут... Так что тут его не арестуют, пусть приезжает
показать весь комментарий
17.03.2023 19:14 Ответить
Пусть приезжает в Украину: арестовывать не будут, просто забьют кольями прямо на границе.
показать весь комментарий
18.03.2023 08:03 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 19:41 Ответить
Да его на подлете снимут... никто у бубочки и разрешения не спросит.
показать весь комментарий
17.03.2023 19:47 Ответить
пыня + Гаага - мыло ( шобы дольше корежило) = петля
показать весь комментарий
17.03.2023 19:49 Ответить
Ну что, накаркали!
показать весь комментарий
17.03.2023 19:50 Ответить
а иди ***** *************** шлюха.......................................
показать весь комментарий
17.03.2023 19:52 Ответить
Каддафі та Хусейн теж так думали.

І, в принципі, до суду вони і не потрапили. 😁 Чого ***** і бажаю.
показать весь комментарий
17.03.2023 20:17 Ответить
Кадафі дуже навіть потрапив, не в Гаагу, але то таке. Хлча питання, що краще відразу на шибеницю, чи довічно в камері. Для х..ла тільки камера, це для нього найгірше приниження.
показать весь комментарий
17.03.2023 21:42 Ответить
По словам Абделя Маджида, Каддафи был ранен в обе ногиhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8#cite_note-5 [5] . Его оттащили в дренажный трубопровод, расположенный под дорогой, где он потом и был найден солдатами Национального переходного советаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8#cite_note-6 [6] .
показать весь комментарий
17.03.2023 22:33 Ответить
головне що під суд попав і був покараний
показать весь комментарий
17.03.2023 22:50 Ответить
Каддафі в тій дренажній трубі і вбили повстанці.

Є і купа статтей, і відео. Не лінуйся.

Доречі, про черенок від лопати в сраці - це саме про Каддафі.
показать весь комментарий
18.03.2023 02:38 Ответить
ну от і покарали - онально
показать весь комментарий
18.03.2023 05:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uCdmTluVlbI Муаммар Каддафі вбитий (відео тиц)
показать весь комментарий
18.03.2023 02:41 Ответить
У них есть ответ на все.
показать весь комментарий
17.03.2023 20:26 Ответить
А може це вони відділяють себе в резервацію? Типу в вас свої закони, в нас свої?
показать весь комментарий
17.03.2023 20:35 Ответить
Ну правильно, х*йлостан - это же отдельная неприступная планета. Планета обезьян. Они так думают. Пусть думают... До этого похоже думали: гитлер, муссолини, чаушеску, милошевич, каддафи, хусейн и т.д......
показать весь комментарий
17.03.2023 20:41 Ответить
Для міжнародного кримінального суду їхнє скавучання теж значення не має.
показать весь комментарий
17.03.2023 20:43 Ответить
Не скажите! А репутация?
показать весь комментарий
17.03.2023 20:52 Ответить
да, конечно, никто иначе и не думал... вот только пусть попробует куда-нить выехать.....
показать весь комментарий
17.03.2023 21:02 Ответить
Лукашенку приготуватися, а там Скабеєва з Сімоньян та Соловйов напряглися.
показать весь комментарий
17.03.2023 21:11 Ответить
Ну якщо *****, то нехай ***** приїде у США, а ми подивимось
показать весь комментарий
17.03.2023 21:13 Ответить
Машка в красном, словно с окружной.
Тогда для ООН "россия" тоже никчемна.
показать весь комментарий
17.03.2023 21:41 Ответить
Манька фєдєрація навіть не уявляє, що на них очікує у найближчий час.
показать весь комментарий
17.03.2023 22:34 Ответить
Ага и санкции только на пользу 😂😂
показать весь комментарий
17.03.2023 22:55 Ответить
Нє то нє. Просто не дивуйтесь, коли в якійсь країні примусово посадять пролітаючий над нею літак з рашистською любителькою чужих дітей, і одягнуть на неї кайдани.
показать весь комментарий
17.03.2023 22:56 Ответить
Ну нехай окурок спробує приїхати в одну з країн,яка підтримує Римський статут. Під гарантії маньки-алкоголічки))
показать весь комментарий
17.03.2023 23:52 Ответить
Це поки що.
показать весь комментарий
18.03.2023 04:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 