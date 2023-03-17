Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, - Захарова
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для РФ "никакого значения, в том числе в правовом аспекте".
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой комментарий Захарова написала в телеграм-канале.
"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила Захарова.
Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.
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Та щоб ти ********* не здохла, а сидiла рядом с ****** на лавi пiдсудних - ти шалава немита цього курва достойна.
Пошла охота..."
поїде туди, його там НЕ заарештують,
що дасть кацапській пропаганді привід волати про нікчемність Міжнародного Кримінального суду.
Це може зробити будь-яка країна за бажаням,або приватна організація (наприклад "вагнер") при відповідному заохочені!
всем-всем-всем... тю, тока для Резникова и главзеба : яйца (10 шт.) - 2,59 евро; сегодня в Германии, с доставкой, бо в закупочной цене доставка уже предусмотреннна.
Источник: https://kidpassage.com/publications/eda-v-germanii-gde-pitatsya-i-skolko-stoit
І, в принципі, до суду вони і не потрапили. 😁 Чого ***** і бажаю.
Є і купа статтей, і відео. Не лінуйся.
Доречі, про черенок від лопати в сраці - це саме про Каддафі.
Тогда для ООН "россия" тоже никчемна.