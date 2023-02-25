РУС
Гватемала первой из стран Латинской Америки поддержала спецтрибунал, - Кулеба

Дмитрий Кулеба и Марио Адольфо Букаро Флорес обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

Украина заручилась поддержкой Гватемалы в создании специального международного трибунала, расследующего преступления России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter в субботу, 25 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг", – написал Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Гааге создадут Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

Напомним, уже 25 стран присоединились к координационной группе, работающей над созданием специального трибунала для России за военные преступления в Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге будет создан международный центр по расследованию преступлений РФ. Суд приступит к работе уже в июле этого года.

Также читайте: Международный трибунал по военным преступлениям РФ может появиться к лету, - Нуланд

Гватемале респект и уважуха!
25.02.2023 15:09 Ответить
Гватемалі-респект за підтримку України...
25.02.2023 15:09 Ответить
В Гватемалі завжди боролися з комуняцькою заразою.
25.02.2023 15:14 Ответить
Такое ощущение, что межд. криминальное право писали маньяки, подобные лубянскому ублюдку. Всё выстроено, как удобно убийцам, а не их жертвам. Убийцу двух человек сначала задерживают, изолируют, прерывают цепь дальнейших преступлений, потом судят и объявляют приговор. С убийцами тысяч людей всё наоборот. Сначала неск. лет болтовни, потом, возможно, какой-то трибунал, 10-15 лет неспешных заседаний и, дай Бог, приговор как-раз, когда убийцы уже не будет в живых. Так было с малайз. "Боингом" (убийца - х*йло), также с его преступлениями в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии, Украине...
25.02.2023 15:25 Ответить
 
 