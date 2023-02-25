Гватемала первой из стран Латинской Америки поддержала спецтрибунал, - Кулеба

Дмитрий Кулеба и Марио Адольфо Букаро Флорес обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

Украина заручилась поддержкой Гватемалы в создании специального международного трибунала, расследующего преступления России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter в субботу, 25 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг", – написал Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины", – отметил Кулеба.

Напомним, уже 25 стран присоединились к координационной группе, работающей над созданием специального трибунала для России за военные преступления в Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге будет создан международный центр по расследованию преступлений РФ. Суд приступит к работе уже в июле этого года.

