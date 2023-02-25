УКР
Гватемала першою з країн Латинської Америки підтримала спецтрибунал, - Кулеба

кулеба,флорес

Дмитро Кулеба та Маріо Адольфо Букаро Флорес обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

Україна заручилася підтримкою Гватемали у створенні спеціального міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини Росії. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter у суботу, 25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш вірний друг", – написав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

"Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, вже 25 країн приєдналися до координаційної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії за військові злочини в Україні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр із розслідування злочинів РФ. Суд розпочне роботу вже у липні цього року.

Гаага (318) Гватемала (14) трибунал (287) Кулеба Дмитро (3605) воєнні злочини (1923)
Гватемале респект и уважуха!
показати весь коментар
25.02.2023 15:09 Відповісти
Гватемалі-респект за підтримку України...
показати весь коментар
25.02.2023 15:09 Відповісти
В Гватемалі завжди боролися з комуняцькою заразою.
показати весь коментар
25.02.2023 15:14 Відповісти
Такое ощущение, что межд. криминальное право писали маньяки, подобные лубянскому ублюдку. Всё выстроено, как удобно убийцам, а не их жертвам. Убийцу двух человек сначала задерживают, изолируют, прерывают цепь дальнейших преступлений, потом судят и объявляют приговор. С убийцами тысяч людей всё наоборот. Сначала неск. лет болтовни, потом, возможно, какой-то трибунал, 10-15 лет неспешных заседаний и, дай Бог, приговор как-раз, когда убийцы уже не будет в живых. Так было с малайз. "Боингом" (убийца - х*йло), также с его преступлениями в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии, Украине...
показати весь коментар
25.02.2023 15:25 Відповісти
 
 