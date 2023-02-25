Гватемала першою з країн Латинської Америки підтримала спецтрибунал, - Кулеба

Дмитро Кулеба та Маріо Адольфо Букаро Флорес обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

Україна заручилася підтримкою Гватемали у створенні спеціального міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини Росії. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter у суботу, 25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш вірний друг", – написав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

"Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, вже 25 країн приєдналися до координаційної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії за військові злочини в Україні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр із розслідування злочинів РФ. Суд розпочне роботу вже у липні цього року.

