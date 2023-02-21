Латвія виконуватиме роль адвоката України у створенні спецтрибуналу щодо РФ

Міністерка юстиції Латвії Інес Лібіна-Егнере під час зустрічі із заступницею Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк запевнила, що Латвія виконуватиме роль адвоката України у питанні створення спецтрибуналу щодо РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Олена Кондратюк написала у фейсбуці.

Заступниця Голови ВР і міністерка юстиції Латвії на зустрічі обговорили тему юридичного забезпечення конфіскації заморожених російських активів на відбудову України.

"Це одне з питань, яке пов’язане зі створенням міжнародного спецтрибуналу щодо покарання росії за злочин агресії проти України. Відповідні юридичні механізми конфіскації заморожених підсанкційних активів рф мають бути створені на рівні Європейського Союзу. Міністерка юстиції запевнила, що Латвія буде виконувати роль адвоката України в цьому питанні", - написала Кондратюк.

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На переконання очільниці Мін’юсту Латвії, парламенти та уряди країн Євросоюзу мають діяти разом, щоб досягти відповідного регулювання на рівні ЄС.

За словами української парламентарки, цей загальноєвропейський юридичний механізм конфіскації російських активів на користь України буде ефективнішим та захищенішим від можливих оскаржень.

"Україна вдячна Латвії за підтримку конфіскації та передачу російських активів на потреби України", - зазначила заступниця Голови Верховної Ради.

За її словами, Латвія однією з перших в ЄС разом з іншими країнами Балтії виступила із цією справедливою позицією, а також - підтримала Резолюцію Генасамблеї ООН про створення механізму компенсації збитків, завданих повномасштабною агресією рф.

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"Агресія росії завдала збитків та руйнувань українській інфраструктурі, нашим містам і громадам на понад 750 млрд грн. Тому лише одного замороження російських коштів та активів країнами ЄС – недостатньо. Ці кошти мають бути конфісковані та якнайшвидше піти на відбудову України, не чекаючи завершення війни", - заявила Кондратюк.