Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, - Зеленський про ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням ввечері 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

Український президент зазначив: "Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Глава держави-терориста та ще один російський чиновник офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. Депортація українських дітей – незаконне перекидання тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

Неможливо було б вчинити таку злочинну операцію без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділення дітей від їх сімей, позбавлення можливості зв'язатися з рідними, ховання дітей на території Росії, кидання їх у віддалені регіони – все це очевидна державна політика Росії, державні рішення та державне зло. Що починається саме з вищого чиновника цієї держави.

Я вдячний команді Прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному Суду, всім у світі, хто допомагає нам у боротьбі за справедливість. Я вдячний за доброчесність і готовність дійсно притягнути до відповідальності тих, хто винен.

Слава всім хто зараз бореться за Україну! Слава всім, хто допомагає нам захищати наш народ!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.