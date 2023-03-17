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Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, - Зеленський про ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням ввечері 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

Український президент зазначив: "Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Глава держави-терориста та ще один російський чиновник офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. Депортація українських дітей – незаконне перекидання тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

Неможливо було б вчинити таку злочинну операцію без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділення дітей від їх сімей, позбавлення можливості зв'язатися з рідними, ховання дітей на території Росії, кидання їх у віддалені регіони – все це очевидна державна політика Росії, державні рішення та державне зло. Що починається саме з вищого чиновника цієї держави.

Я вдячний команді Прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному Суду, всім у світі, хто допомагає нам у боротьбі за справедливість. Я вдячний за доброчесність і готовність дійсно притягнути до відповідальності тих, хто винен.

Слава всім хто зараз бореться за Україну! Слава всім, хто допомагає нам захищати наш народ!" 

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331) Хант Джеремі (23)


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Топ коментарі
+25
Твоє історичне рішення було пхатись в президенти без політичного досвіду, а історична відповідальність почалась з Оману і ще матиме наслідки для тебе.
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17.03.2023 23:00 Відповісти
+24
А самим римський статут слабо ратифікувати? Ааааа...ну, так, тоді твого патрона коломойського доведеться здати. )
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17.03.2023 22:52 Відповісти
+21
Дай Боже дочекатися й на тебе, зелене уйо...бище, історичної відповідальності.
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17.03.2023 23:00 Відповісти
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IMHO:
Весь цей цирк навколо Уйла - намагання повісити ВСЮ відповідальність ТІЛЬКИ на старого божевільного помираючого диктатора.
Він помре, а всі інші рашистські злочинці вийдуть сухими з води.
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17.03.2023 22:50 Відповісти
А може вiн уже й помер , а нам показують сюрреалiзм.
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18.03.2023 00:04 Відповісти
А самим римський статут слабо ратифікувати? Ааааа...ну, так, тоді твого патрона коломойського доведеться здати. )
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17.03.2023 22:52 Відповісти
Та і за Оман відповісти.
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17.03.2023 23:01 Відповісти
А после путина будет зеленая банда
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17.03.2023 22:58 Відповісти
Страшно даже представити.
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18.03.2023 00:05 Відповісти
Дай Боже дочекатися й на тебе, зелене уйо...бище, історичної відповідальності.
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17.03.2023 23:00 Відповісти
Твоє історичне рішення було пхатись в президенти без політичного досвіду, а історична відповідальність почалась з Оману і ще матиме наслідки для тебе.
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17.03.2023 23:00 Відповісти
Вертухай оказался у параши!
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17.03.2023 23:03 Відповісти
тобто зазирнялово в *****, розмінування півдня, відвід військ,
передвігання кацапнею кордонів, бачу мир в глазах *****,
ріссіянце теж люде, Україна як та німецька порноактриса,
********* палички - елекричество, і щє багато чого вже скінчилося?
ну ну - грай, клован, грай!


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17.03.2023 23:04 Відповісти
Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність - це Зеленський про Єрмака, Гетманцева, Татарова, Рєзнікова......... ?
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17.03.2023 23:05 Відповісти
Історичненько вийде, коли вдасться доставити рашистів до Гааги і там вони розкажуть як із Зєльою домовилися здати Україну в Омані.
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17.03.2023 23:05 Відповісти
Не здати, а роздербанити.
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18.03.2023 00:07 Відповісти
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17.03.2023 23:11 Відповісти
А чого Україна ДОСІ РИМСКИЙ СТАТУТ НЕ РАТИФИКУВАЛА ? За 30 років ⁉️⁉️
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17.03.2023 23:13 Відповісти
Обидва вована зрештою отримають історичну відповідальність - один
відповість за те, що напав на Україну, інший за те, що йому допомагав це зробити.
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17.03.2023 23:21 Відповісти
А коли зєлєного глиста судити будуть?
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17.03.2023 23:24 Відповісти
Нiколи, бо вiн э...як би це сказати.
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18.03.2023 00:08 Відповісти
Хєр його маму Ріму зна, що там має бути в голові, щоб ось так зі своїми подєльнічками здати 20% територій України разом з громадянами і після цього, ****, спокійно спати вночі, і не бачити посеред ночі скривавлених, замордованих, зґвалтованих, розстріляних кацапами українців. Їбало кірпічом і далі, як нічого не сталося, пиляє відосікі. Уйобок квартальний...
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17.03.2023 23:33 Відповісти
Зараз в це важко уявити, однак настане той момент, коли і на путінських холуїв із Zeкоманди і опзже також будуть виписані ордери на арешт. І вся ця зелена мерзота, також хєр де сховається у світі від правосуддя. І за розмінований Чонгар, і за яйця по 17 грн, і за "мама любіт скорость", і за розкрадання гуманітарки, і саме головне - за оманський договорняк, за все це прікольним парням і дєфчьонкам прийдеться надовго присісти.
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18.03.2023 05:51 Відповісти
Осталось, дело за малым, орестовать. Группа ареста, уже выехала? Или опять пук в лужу, для пузырей. ..
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18.03.2023 05:52 Відповісти
А когда украинский суд любой инстанции примет "историческое решение,с которого начинается историческая ответственность" Зеленского и его камарильи за неподготовку Украины к войне,за игнорирование предупредждения Запада о неминемом вторжении России в Украину,за непроведение мероприятий по эвакуации мирного населения,за сдачу Юга Украины российским оккупационным войскам?

Ответ:"Пока Зеленский будет у власти никакой правоохранительный,судебный орган не примет такого решения,а это означает ,что ,на данный момент,в Украине нет правосудия,а пока его нет ,то заявления о вступлении в ЕС,НАТО буде простой демагогией,шулерским приемом,дезинформацией украинских простых граждан и Запада,кощунственним танцем на костях погибших украинцев-"пепел Клааса стучит в наши сердца""!
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18.03.2023 09:53 Відповісти
Скажите меня одного это зелёное чмо кумарит или он всех уже достал своим словесным поносом???
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18.03.2023 16:52 Відповісти
 
 