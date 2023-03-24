ПАР вивчає способи уникнути арешту Путіна за ордером МКС, - Bloomberg
Уряд Південно-Африканської Республіки отримує юридичні консультації з приводу того, як вчинити з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна в разі, якщо він візьме участь у саміті БРІКС у серпні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконати наказ про арешт російського диктатора.
"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністерка міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.
Водночас джерела Bloomberg у МЗС ПАР заявили, що Преторія навряд чи буде заарештовувати будь-якого главу держави, який приїжджає. Водночас вони зазначили, що уряд і правлячий Африканський національний конгрес розглядають усі варіанти, щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна.
Південна Африка зайняла нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торговельних партнерів країни, включно зі США та Європейським Союзом, а також деяких найбільших банків країни.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.
Раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.
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навітьь південній африці воно не потрібне - самі проблеми і з ґімном валізи
Ну то их выбор.
За "бизнесменов" и "олигархов" пост-совка, которые вышли из партии или комсомола. О чем там спорить? Все ясно.
Но уже много украинской молодежи поучилось в Европе. И много возвращается назад. И они хотят жить нормально, как живут люди. И они будут. Потому что динозаврам суждено вымереть
А молодежь будет жить дальше, как она понимает.
Так что не будет ЮАР.
IMHO.
А давайте ко мне в "друзья" в FB, Алина?
Имя у меня там абсолютно такое же
150000+ ваших вже нічоґо не хочуть.
стань падарасом і ти!
Дали рулювать "макакам" все пішло по писті.
Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби знайти розв'язання війни в Україні.Про це Санчес заявив у п'ятницю на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.
"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", - сказав він.
Як відомо, прем'єр Іспанії 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Очікують, що зустріч двох лідерів, приурочена до 50-річччя встановлення дипломатичних відносин, буде присвячена війні в Україні.
https://www.reuters.com/world/spain-says-world-must-listen-chinas-voice-end-war-ukraine-2023-03-24
начувайся місто алкашні.....
ЗСУ? - запіндячтее підер - це і їх війна.
нехай і вони мруть.../
а могли б прославитись що арештували послідовника гітлера
1)Варіант- Зробити так само як рфія зробила з Літаком Качинського.
2) Варіант- Грохнити прямо при виходи з літака.
А с арестом думаю проблем не будет.