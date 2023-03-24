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ПАР вивчає способи уникнути арешту Путіна за ордером МКС, - Bloomberg

путін

Уряд Південно-Африканської Республіки отримує юридичні консультації з приводу того, як вчинити з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна в разі, якщо він візьме участь у саміті БРІКС у серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконати наказ про арешт російського диктатора.

"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністерка міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАР буде проводити консультації з РФ через ордер на арешт Путіна перед його приїздом на саміт БРІКС

Водночас джерела Bloomberg у МЗС ПАР заявили, що Преторія навряд чи буде заарештовувати будь-якого главу держави, який приїжджає. Водночас вони зазначили, що уряд і правлячий Африканський національний конгрес розглядають усі варіанти, щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна.

Південна Африка зайняла нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торговельних партнерів країни, включно зі США та Європейським Союзом, а також деяких найбільших банків країни.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

Автор: 

арешт (2523) путін володимир (23790) ПАР (157) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+18
Во-первых, кремлёвский параноик никуда не поедет , он с начала войны не вылазит из бункера и не встаёт с чемодана, а во-вторых, уже сегодня, Европа и Америка должны сделать совместное заявление для всех государств мира, что любая страна, которая не будет выполнять решения международных институтов, вне зависимости, ратифицировала она или нет принятие таких решений, будет подвергнута полной экономической изоляции, пора наводить в мире порядок, иначе, хаос и правовой беспредел уничтожат человечество.
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24.03.2023 17:46
+16
Еще одна проститутка...
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24.03.2023 17:27
+10
А шо шукати ? Доручить ПРигожину вкрасти хутина і в Гаагу 🤣🤣🤣
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24.03.2023 17:27
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Еще одна проститутка...
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24.03.2023 17:27 Відповісти
шльондра не може не бути шльондрою-бо вона шльондра...
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24.03.2023 17:29 Відповісти
А шо шукати ? Доручить ПРигожину вкрасти хутина і в Гаагу 🤣🤣🤣
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24.03.2023 17:27 Відповісти
Казли,шо тут ще можна сказати без матюків...
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24.03.2023 17:30 Відповісти
Спасибо! або - як Вдячити Путыну...
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24.03.2023 17:31 Відповісти
***** приречений.
навітьь південній африці воно не потрібне - самі проблеми і з ґімном валізи
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24.03.2023 17:32 Відповісти
Дурни могут искать то, чего найти нельзя, но только полные идиоты это находят. Но пусть ищут, кто знает, может что и найдут...
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24.03.2023 17:32 Відповісти
За базар треба відповідати. Підписували Римський Статус - будьте ласкаві. Ну чи просто відмовте у візиті утирку.
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24.03.2023 17:34 Відповісти
У них безвиз))) местные аборигены и маму с папой продадут, лишь бы бус в кепку насыпали. Там уже давно в правительстве никого думающего на два шага вперед нет. Довели страну, что без войны у них электричество по 2-4 часа в день, и это в Претории и Йогбурге.
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24.03.2023 18:17 Відповісти
От белых угнетателей избавились и зажили, как захотели Зачем какое-то ляктричество для счастья?

Ну то их выбор.
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24.03.2023 18:26 Відповісти
Ну да, все обратно в буш, ловить саранчу и жаб))) они на самом деле в размахе коррупции не хуже украинских и российских политиков. Но аборигенам простительно, у Зумы три класса образования было, в лесу вырос, чего не скажешь про украино/российских бизнесменов от политики. А на выходе, имеем то же что и ЮАР.
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24.03.2023 18:40 Відповісти
То мы уже будем углубляться в глубокую философию. Не на часi

За "бизнесменов" и "олигархов" пост-совка, которые вышли из партии или комсомола. О чем там спорить? Все ясно.

Но уже много украинской молодежи поучилось в Европе. И много возвращается назад. И они хотят жить нормально, как живут люди. И они будут. Потому что динозаврам суждено вымереть

А молодежь будет жить дальше, как она понимает.

Так что не будет ЮАР.

IMHO.
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24.03.2023 18:45 Відповісти
Я согласна с вами, не на часі, оставим критику и разбор полёта на время после После победы. Иногда кажется, что эта война случилась, что бы снести все, разрушить, сжечь для того что бы можно было на пепелище построить новое государство. Порой легче отстроить новый дом, чем латать старые трухлявые стены.
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24.03.2023 18:51 Відповісти
И мне иногда кажется...

А давайте ко мне в "друзья" в FB, Алина?

Имя у меня там абсолютно такое же
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24.03.2023 18:56 Відповісти
Благодарю за приглашение Андрей, я добавилась.
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24.03.2023 19:13 Відповісти
Мені цікаво, якого біса ***** туди поїде? Схоже, африканцям нічим більше занятися, як обговорювати проблему приїзду молі.
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24.03.2023 18:51 Відповісти
Я не знаю мотивів цього зомбі. Ось він до Маріуполя їздив. Навіщо? Подивитися на зруйноване місто? Хто зрозуміє логіку психічно хворих? Я про росіян усіх говорю.
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24.03.2023 18:55 Відповісти
немає ніякої відповідальності за невиконання положень Римського статуту. одного разу ПАР вже не заарештувала злочинця, на якого було видано ордер МКС і нічого їм за це не було. нічого не може завадити зробити це вдруге.
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24.03.2023 19:30 Відповісти
Нема то й нема. Все одно воювати треба...
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24.03.2023 19:47 Відповісти
негритята, расслабтесь))
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24.03.2023 17:36 Відповісти
Не удивлюсь, если его нигде не арестуют, куда бы он ни приехал. Все страны очень ссыкливые и связваться с рашкой не хотят.
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24.03.2023 17:37 Відповісти


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24.03.2023 17:40 Відповісти
Вот интересно, чисто теоретически, если его где-нибудь арестуют, то вместе с ядерным чемоданчиком или без?
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24.03.2023 17:43 Відповісти
То, что с чемоданчиком, то это точно
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24.03.2023 18:06 Відповісти
В любом случае чемоданчик будет при нем.
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24.03.2023 18:10 Відповісти
чемоданчик-сральник?? другой??
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24.03.2023 19:10 Відповісти
У плешивого только один чемоданчик - нужник.
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25.03.2023 09:15 Відповісти
Это пережитки прошлого, когда боеголовок было пару сотен и они находились в стационарных огромных шахтах. Сегодня англичане, французы, китайцы, американцы и русские держат свои тяо и сяо первой волны на боем дежурстве на подлодках, те именно капитаны этих подводных крейсеров последняя инстанция по принятию решения, выполнять приказ или нет.
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25.03.2023 01:27 Відповісти
Во-первых, кремлёвский параноик никуда не поедет , он с начала войны не вылазит из бункера и не встаёт с чемодана, а во-вторых, уже сегодня, Европа и Америка должны сделать совместное заявление для всех государств мира, что любая страна, которая не будет выполнять решения международных институтов, вне зависимости, ратифицировала она или нет принятие таких решений, будет подвергнута полной экономической изоляции, пора наводить в мире порядок, иначе, хаос и правовой беспредел уничтожат человечество.
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24.03.2023 17:46 Відповісти
І з різними вухами, носами, зубами.
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24.03.2023 18:06 Відповісти
Именно так, и чем раньше человечество это поймёт, тем у него будет больше шансов сохраниться, по другому не выжить.
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24.03.2023 18:12 Відповісти
А я думаю треба знищити репоїдну країну 404 і на планеті настане мир.
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24.03.2023 18:30 Відповісти
Если бы всё было так просто, к сожалению, такого дерьма сегодня слишком много на планете, сложность в том, что очищать землю от мусора нужно исключительно мирным путём!
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24.03.2023 18:35 Відповісти
..."очищать землю от мусора нужно исключительно мирным путём". Треба вміти вчасно розпізнавати зло і знищувати його у зародку. Цікаво, ви знаєте спосіб за допомогою якого зараз мирним шляхом можна заспокоїти лаптестан (окрім здачі територій України)?
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24.03.2023 19:17 Відповісти
Не делайте из мыслей винегрет, эта война должна быть последней на земле , а вот после неё все проблемы должны решаться только мирным путём, но для этого, как минимум, все страны должны избавиться от оружия массового поражения , т.е. ядерного, атомного, химического, бактериологического и им подобного.
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24.03.2023 20:06 Відповісти
Выдахай. Украина то думает, вписываться в статут или нет. Зачем это американцам то и китайцам.
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25.03.2023 00:35 Відповісти
Одно обсуждение этого вопроса уже выгоняет в истерику Пуйло....а прикиньте теперь так будет всегда в каждой стране и все с серьёзным видом будут обсуждать как же не арестовывать Вову. ..бесконечное унижение для Кремля.....на западе поняли как нужно разговаривать с этим гавноедом имперцем.
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24.03.2023 17:49 Відповісти
лапотня, все ще Україну хочeтe?
150000+ ваших вже нічоґо не хочуть.
стань падарасом і ти!
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24.03.2023 17:49 Відповісти
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24.03.2023 17:53 Відповісти
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24.03.2023 18:02 Відповісти
Дно.
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24.03.2023 18:02 Відповісти
а казали дінозаври вимерли, а тут хопа - рада!
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24.03.2023 18:03 Відповісти
Вот и вся реальная ценность всех мировых договоров
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24.03.2023 18:03 Відповісти
Поки був так названий "апартеїд",був порядок
Дали рулювать "макакам" все пішло по писті.
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24.03.2023 18:04 Відповісти
А ми їм зерно суховантажами завозимо! А вони політичні хвойди!!!
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24.03.2023 18:05 Відповісти
Максимум це Гаага без світла три години, це вершина кацапського військового мистецтва.
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24.03.2023 18:09 Відповісти
Гагга на території НАТО. Впевнений що в лаптестан після хоч однієї ракети в бік НАТО не прилетить в 10 разів більше?
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24.03.2023 18:27 Відповісти
Яка відстань від Харкова до лаптестану? А від Гааги до найближчої можливої точки запуску ракети з фашистської підерації?
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24.03.2023 19:11 Відповісти
видернуте із контексту - ідіть на ***....
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24.03.2023 18:06 Відповісти
ПАР не сцись, туди бронепоїзд не їздить
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24.03.2023 18:09 Відповісти
Прем'єр Іспанії: Для завершення війни в Україні світ має прислухатись до Китаю

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби знайти розв'язання війни в Україні.Про це Санчес заявив у п'ятницю на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.
"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", - сказав він.
Як відомо, прем'єр Іспанії 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Очікують, що зустріч двох лідерів, приурочена до 50-річччя встановлення дипломатичних відносин, буде присвячена війні в Україні.
https://www.reuters.com/world/spain-says-world-must-listen-chinas-voice-end-war-ukraine-2023-03-24
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24.03.2023 18:10 Відповісти
Отлично ***** *********** ездить в другие места пусть сосёт чёрный чупачупс гнида
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24.03.2023 18:11 Відповісти
бубі хрипу - хлопцям снаряди і міни..
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24.03.2023 18:15 Відповісти
Боже,та пристрельте його,як тільки кордон перетне,і не будете шукати ш ляхів,як арешту уникнути.
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24.03.2023 18:24 Відповісти
ще не бачили бавовну на підере.
начувайся місто алкашні.....
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24.03.2023 18:25 Відповісти
skazhut' sho ne budut' areshtovuvaty, a yak pryide - areshtuut'
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24.03.2023 18:26 Відповісти
едина спроба уникнути арешту - збити літак з путіним на підльоті до Преторії.
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24.03.2023 18:27 Відповісти
буба запіздяч підер....
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24.03.2023 18:35 Відповісти
сукі підерські...
ЗСУ? - запіндячтее підер - це і їх війна.
нехай і вони мруть.../
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24.03.2023 18:41 Відповісти
ще одні сцикуни,
а могли б прославитись що арештували послідовника гітлера
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24.03.2023 18:41 Відповісти
Під час 2 світової усі мусульманські, латинські та африканські країни були нейтральними. Нічого дивного
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24.03.2023 19:06 Відповісти
Неправда, Бразилія та Мексика брали участь на боці Союзників. Ірак намагався взяти участь на боці країн Осі (Іран був швидко окупований і залишаються в регіоні тільки Саудівська Аравія та Турція). Ну а крім Ліберії в Африці, на початок Другої світової, взагалі не було незалежних держав (хіба що уряд Ефіопії у вигнанні)
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24.03.2023 19:24 Відповісти
Спосіб вже придумали:
1)Варіант- Зробити так само як рфія зробила з Літаком Качинського.
2) Варіант- Грохнити прямо при виходи з літака.
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24.03.2023 19:09 Відповісти
Весь бардак в мире от не соблюдения международных законов. Вот вам ещё одни конформисты.
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24.03.2023 19:16 Відповісти
Україна давно повинна вести список недружніх і хитрож... держав. Це дозволить вести адекватну політику, а не ні те, ні се.
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24.03.2023 19:26 Відповісти
какой позор. Закон должен выполняться безукоризненно. шаг влево шаг вправо и это уже не закон, а беззаконие.
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24.03.2023 19:26 Відповісти
Главное заманить Путина в Южную Африку.
А с арестом думаю проблем не будет.
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24.03.2023 20:15 Відповісти
Як би так, щоб і путіна на бабло розвести і американців не розгнівити...
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24.03.2023 20:51 Відповісти
І поїде, і не арештують - зуб даю
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24.03.2023 21:05 Відповісти
 
 