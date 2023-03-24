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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путина следует осудить за то, что называют "матерью всех преступлений", - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина следует осудить за то, что называют "матерью всех преступлений".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в Instagram. Глава МИД рассказал об разнице между Международным уголовным судом и будущим специальным Трибуналом, который будет создан с целью наказания за преступление агрессии.

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен Трибунал по преступлению агрессии. Мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, за убийством военнопленных, за разрушением артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелом и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют "матерью всех преступлений", а "матерью всех преступлений" - есть преступление агрессии", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что по ряду причин МУС этого сделать не сможет ни при каких обстоятельствах.

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"Поэтому, когда говорят: спецтрибунал, чтобы осудить Путина за военные преступления - это неправильно. Это спецтрибунал, чтобы осудить за одно преступление-преступление агрессии. Но не только Путина, а всех, кто участвовал в принятии этого решения", - подчеркнул Кулеба.

При этом, он не совсем согласился с утверждением, что речь идет о "Нюрнберге-2".

"Если бы это был" Нюрнберг-2", то конечно, все было бы быстрее. Но ведь, мы действуем в условиях верховенства права, и не победители судят побежденного, а международная коалиция создает в рамках имеющейся правовой базы спецтрибунал", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в этом процессе возникает много юридических вопросов, и в частности относительно иммунитета Путина как главы государства.

"В случае Международного уголовного суда - этот иммунитет не может быть применен. А в случае Спецтрибунала - как может, так и не может", - отметил Кулеба.

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путин владимир (31239) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

Муженко в інтерв'ю сказав, що в перші дні війни хтось на пункті управління Генштабу запропонував відвести війська на правий берег Дніпра. Хто це міг бути - у статті згадка про "пункт управління" зустрічається двічі:

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24.03.2023 22:28
+1
Пора уже назвать действия Путина своим именем - гитлеризм.
И тогда всё встанет на свои места
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24.03.2023 22:40
+1
Якби куйло ,уявіть собі, зараз прилетіло в , наприклад, Мадрид, то всі силовики столиці терміново виїхали в командіровку на Майорку,з Санчесом на чолі))) Поки що героїзм заходу, це воювати руками українців
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24.03.2023 22:41
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Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

Муженко в інтерв'ю сказав, що в перші дні війни хтось на пункті управління Генштабу запропонував відвести війська на правий берег Дніпра. Хто це міг бути - у статті згадка про "пункт управління" зустрічається двічі:

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24.03.2023 22:28 Ответить
Пора уже назвать действия Путина своим именем - гитлеризм.
И тогда всё встанет на свои места
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24.03.2023 22:40 Ответить
"Гарна" пропозиція для внесення путаниці...
А що таке "гітлеризм"?
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24.03.2023 23:04 Ответить
Якосна пропозиція для внесення ясности. Именно потому что все в мире знают что такое гитлеризм - это то, что повторяют рашисты.
Если чётко определить действия рашистов как гитлеризм, то и международный трибунал будет чётко знать что делать и быстро будет работать по образцу Нюрнбергского
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24.03.2023 23:24 Ответить
Не "якосна" і не "ясности"! Поважайте, будь ласка, мову, якою пишете! Якщо ви , звісно, не з подляцьких...
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24.03.2023 23:30 Ответить
пропозиція качественная
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24.03.2023 23:37 Ответить
Дякую!
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24.03.2023 23:50 Ответить
Якби куйло ,уявіть собі, зараз прилетіло в , наприклад, Мадрид, то всі силовики столиці терміново виїхали в командіровку на Майорку,з Санчесом на чолі))) Поки що героїзм заходу, це воювати руками українців
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24.03.2023 22:41 Ответить
Коли я слухаю або читаю цю кульобу (або ще якогось мельника), то розумію на якому "рівні" наша дипломатія. Прикро, дуже прикро...(((
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24.03.2023 23:22 Ответить
Це за межами твого розуміння, розслаб булкі🙈
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25.03.2023 05:45 Ответить
дедушка с половым органом бабушки
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25.03.2023 07:24 Ответить
Не розпочинайте перекручувати,чи вже готуєте помилування путіну в обмін на "ваш мир"?
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25.03.2023 08:23 Ответить
 
 