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Путіна треба засудити за те, що називають "матір’ю усіх злочинів", - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна треба засудити за те, що називають "матір’ю усіх злочинів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram. Глава МЗС розповів про відмінність між Міжнародним кримінальним судом і майбутнім спеціальним Трибуналом, який буде створено з метою покарання за злочин агресії.

"МКС може засудити все, окрім злочину агресії. Тому нам потрібен Трибунал щодо злочину агресії. Мало засудити Путіна за те, що він стоїть за викраденням дітей, за вбивством військовополонених, за руйнуванням артилерією та ракетами цивільної інфраструктури, за розстрілом і катуванням цивільних та військових. Потрібно засудити Путіна за те, що називають "матір'ю усіх злочинів", а "матір'ю усіх злочинів" - є злочин агресії", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що з низки причин МКС цього зробити не зможе за жодних обставин.

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"Тому, коли кажуть: спецтрибунал, щоб засудити Путіна за воєнні злочини - це неправильно. Це спецтрибунал, щоб засудити за один злочин - злочин агресії. Але не тільки Путіна, а всіх, хто брав участь в ухваленні цього рішення", - підкреслив Кулеба.

При цьому, він не зовсім погодився з твердженням, що йдеться про "Нюрнберг-2".

"Якби це був "Нюрнберг-2", то звісно, усе було б швидше. Але ж, ми діємо в умовах верховенства права, і не переможці судять переможеного, а міжнародна коаліція створює в рамках наявної правової бази спецтрибунал", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що у цьому процесі постає багато юридичних питань, і зокрема щодо імунітету Путіна як глави держави.

"У випадку Міжнародного кримінального суду - цей імунітет не може бути застосований. А у випадку спецтрибуналу - як може, так і не може", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

путін володимир (23790) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

Муженко в інтерв'ю сказав, що в перші дні війни хтось на пункті управління Генштабу запропонував відвести війська на правий берег Дніпра. Хто це міг бути - у статті згадка про "пункт управління" зустрічається двічі:

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24.03.2023 22:28
+1
Пора уже назвать действия Путина своим именем - гитлеризм.
И тогда всё встанет на свои места
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24.03.2023 22:40
+1
Якби куйло ,уявіть собі, зараз прилетіло в , наприклад, Мадрид, то всі силовики столиці терміново виїхали в командіровку на Майорку,з Санчесом на чолі))) Поки що героїзм заходу, це воювати руками українців
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24.03.2023 22:41
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Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

Муженко в інтерв'ю сказав, що в перші дні війни хтось на пункті управління Генштабу запропонував відвести війська на правий берег Дніпра. Хто це міг бути - у статті згадка про "пункт управління" зустрічається двічі:

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24.03.2023 22:28 Відповісти
Пора уже назвать действия Путина своим именем - гитлеризм.
И тогда всё встанет на свои места
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24.03.2023 22:40 Відповісти
"Гарна" пропозиція для внесення путаниці...
А що таке "гітлеризм"?
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24.03.2023 23:04 Відповісти
Якосна пропозиція для внесення ясности. Именно потому что все в мире знают что такое гитлеризм - это то, что повторяют рашисты.
Если чётко определить действия рашистов как гитлеризм, то и международный трибунал будет чётко знать что делать и быстро будет работать по образцу Нюрнбергского
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24.03.2023 23:24 Відповісти
Не "якосна" і не "ясности"! Поважайте, будь ласка, мову, якою пишете! Якщо ви , звісно, не з подляцьких...
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24.03.2023 23:30 Відповісти
пропозиція качественная
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24.03.2023 23:37 Відповісти
Дякую!
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24.03.2023 23:50 Відповісти
Якби куйло ,уявіть собі, зараз прилетіло в , наприклад, Мадрид, то всі силовики столиці терміново виїхали в командіровку на Майорку,з Санчесом на чолі))) Поки що героїзм заходу, це воювати руками українців
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24.03.2023 22:41 Відповісти
Коли я слухаю або читаю цю кульобу (або ще якогось мельника), то розумію на якому "рівні" наша дипломатія. Прикро, дуже прикро...(((
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24.03.2023 23:22 Відповісти
Це за межами твого розуміння, розслаб булкі🙈
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25.03.2023 05:45 Відповісти
дедушка с половым органом бабушки
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25.03.2023 07:24 Відповісти
Не розпочинайте перекручувати,чи вже готуєте помилування путіну в обмін на "ваш мир"?
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25.03.2023 08:23 Відповісти
 
 