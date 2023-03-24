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Австрія арештує Путіна у разі його появи в країні, - Мін’юст

путін

Австрія як учасниця Римського статуту зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, й імунітет перед Судом не мають навіть глави держав.

Про це Укрінформу повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордеру МКС на арешт президента РФ Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - прокоментували у відомстві питання про те, чи заарештує австрійська влада Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.

У міністерстві юстиції Австрії також вказали на те, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира. – Ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

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"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - наголосили в австрійському мін’юсті.

Автор: 

Австрія (961) арешт (2523) путін володимир (23790) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+6
Значить замість карліка в Австрію поїде алкогном.
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24.03.2023 20:18
+5
Австрійцям-респект за позицію...
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24.03.2023 20:20
+5
Этому мужику в свадебном платье пох с кем танцевать.А после танца-цугундер.
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24.03.2023 20:28
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Значить замість карліка в Австрію поїде алкогном.
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24.03.2023 20:18 Відповісти
Этому мужику в свадебном платье пох с кем танцевать.А после танца-цугундер.
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24.03.2023 20:28 Відповісти
Издалека на Депардье похож.
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24.03.2023 20:37 Відповісти
Скорее, на Лиама Нисона:

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24.03.2023 20:45 Відповісти
Ліам гарніший, ніж ця австрійська "красуня"
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24.03.2023 21:14 Відповісти
Та й невинний у схожості на когось.
)
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24.03.2023 21:35 Відповісти
Дипардье вовремя спрыгнул с этого вонючего сарая под названием рассея.
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25.03.2023 13:30 Відповісти
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24.03.2023 22:03 Відповісти
Да оставьте их поцов в покое)...
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24.03.2023 20:53 Відповісти
Янукович мочит.
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25.03.2023 01:11 Відповісти
Нихера себе.Австрия?Я манал.
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25.03.2023 01:10 Відповісти
Австрійцям-респект за позицію...
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24.03.2023 20:20 Відповісти
Все равно- полупроституты...с задержкой далеко не не месячной...
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24.03.2023 20:48 Відповісти
Обана...
І Бразилія. БРИКС - розпався, пахан завафлифся.
Ніхто не хоче бути законтаченим.
Ще не вечір - Бульбашенко володьку у мішку притарабане в Гаагу.
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24.03.2023 20:24 Відповісти
Угу..На тракторе МТЗ-50 со скоростью 250 км/ч.
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24.03.2023 20:31 Відповісти
Ну как же так, австрийцы?
А венский бал?
Хромоножка так любит танцевать с австрийскими фрау...
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24.03.2023 20:25 Відповісти
Якась хєрня в дусі зевідосиків. Схоже, що зедовбні всюди є
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24.03.2023 20:28 Відповісти
Може це як вірус?)
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24.03.2023 20:51 Відповісти
Треба ботоксному на чергові танцюлькі до Австрії з'їздить! ТЕРМІНОВО!
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24.03.2023 20:28 Відповісти
Коли путіна вб'ть чи посадять, Орбан здується швидше, ніж проколотий презерватив.
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24.03.2023 21:48 Відповісти
Путин вічний арестант Австрії... пока всі в дома...
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24.03.2023 20:30 Відповісти
Цікаво,яким чином він туди потрапить, через Іран,чи Китай?
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24.03.2023 20:33 Відповісти
Лёд тронулся.
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24.03.2023 20:41 Відповісти
Саме цікаве, що навіть Арменія яка входить до ОДКБ з рф визнала що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає їх основному закону країни.Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал https://news.am/rus/ News.am.
Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/17/7158195/ видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
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24.03.2023 20:41 Відповісти
Хальт, іх верде шіссен. )))
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24.03.2023 21:16 Відповісти
Вірменія теж підписала Римський статут.Українська влада поки що не українська,а тому поки що "зебуїни" не чухаються, .щоб ратифікувати Римський статут,
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24.03.2023 21:20 Відповісти
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24.03.2023 21:51 Відповісти
Думаю це запрошення, там тюрми теплі та дуже комфортні. Краще в США в Ґуантанамо або десь в в Африці де спекотно і ботекс потече.
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25.03.2023 00:21 Відповісти
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25.03.2023 02:03 Відповісти
Почався парад пустопорожніх заяв...
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25.03.2023 07:36 Відповісти
Путь как стать преступником номер один был не легкий, но Плюшевий справился на ура!
А дальше Гаага или с канави будут вытаскивать.
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25.03.2023 13:26 Відповісти
 
 