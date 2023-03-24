Австрія арештує Путіна у разі його появи в країні, - Мін’юст
Австрія як учасниця Римського статуту зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, й імунітет перед Судом не мають навіть глави держав.
Про це Укрінформу повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордеру МКС на арешт президента РФ Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ.
"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - прокоментували у відомстві питання про те, чи заарештує австрійська влада Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.
У міністерстві юстиції Австрії також вказали на те, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира. – Ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".
"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - наголосили в австрійському мін’юсті.
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І Бразилія. БРИКС - розпався, пахан завафлифся.
Ніхто не хоче бути законтаченим.
Ще не вечір - Бульбашенко володьку у мішку притарабане в Гаагу.
А венский бал?
Хромоножка так любит танцевать с австрийскими фрау...
Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/17/7158195/ видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
А дальше Гаага или с канави будут вытаскивать.