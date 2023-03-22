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Новини Санкції проти Росії
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Глава МЗС Австрії Шалленберг: Росія завжди залишатиметься важливою для Європи

александер,шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Він переконаний, що думати інакше було б оманою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, - це омана", - сказав Шалленберг. За його словами, хоча Австрія послабить зв’язки, це "не може статися миттєво".

"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона (Росія. - Ред.) й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - сказав Шалленберг.

Читайте: Погрози Путіна ядерною зброєю - це абсолютне божевілля, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Він зробив свої коментарі після того, як на початку цього року санкційний орган США розпочав розслідування проти банку Raiffeisen (RBIV.VI) щодо його бізнесу, пов’язаного з Росією, посиливши контроль над австрійським кредитором.

Різку критику з боку інвесторів викликала також російська схема надання канікул по виплаті кредиту військовим, які воюють в Україні. В цій схемі брав участь Raiffeisen.

"Давайте по-чесному. 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії і роблять те, що розумно: чекають, стримують, обмежуються", - сказав Шалленберг, додавши, що серед цих компаній є банки, зокрема Bank of America.

Також читайте: Потрібно розрізняти Путіна та його систему і Росію, з її культурою, історією та людьми, - МЗС Австрії

Шалленберг також виступив за посилення існуючих європейських санкцій проти РФ, а не запровадження подальших заходів. "Це дуже тупа зброя. У нас були масштабні пакети санкцій. Дайте їм час попрацювати", - сказав він.

Автор: 

Австрія (958) росія (64911) санкції (11763) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+22
Фашистські грошенятки відпрацьовує, упирь.
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22.03.2023 12:15
+20
Достоєвський,Чайковський....Тьху,довбой@б. Ще б розказав,як Європі важливий Єгипет,тому що там піраміди Хеопса.
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22.03.2023 12:17
+13
Ооооооо..... Ще один долбо.......б виліз, він напевно родич шеленберга з СД, хто в курсі що то таке!!!!!
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22.03.2023 12:17
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Фашистські грошенятки відпрацьовує, упирь.
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22.03.2023 12:15 Відповісти
Надо Шаленбургу организовать поездку в ГУЛАГ, а то он ваще рамсы папутал в натуре.
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22.03.2023 13:56 Відповісти
«Росія завжди залишатиметься важливою для Європи «…

Ні. Чому?
Запитай, наприклад, у Польщі.

Карфоген повинен бути знищеним!
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22.03.2023 14:25 Відповісти
Нема чого питати в Польщі.Нех з"їздить в Україну це мурло фашистонаближене.
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22.03.2023 16:18 Відповісти
Ооооооо..... Ще один долбо.......б виліз, він напевно родич шеленберга з СД, хто в курсі що то таке!!!!!
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22.03.2023 12:17 Відповісти
Теж так подумав, але тут шАлленберг, хоча хто його знає...
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22.03.2023 12:19 Відповісти
как кутенок лижет суку, как котенок кошку лижет.
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22.03.2023 12:17 Відповісти
Достоєвський,Чайковський....Тьху,довбой@б. Ще б розказав,як Європі важливий Єгипет,тому що там піраміди Хеопса.
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22.03.2023 12:17 Відповісти
Мадяри - тупі москальські ганчірки, австріяки - просто москальські ганчірки. Ось як в сраці "имеріалізм" палає, досі фантомні болі відчуваюсь.
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22.03.2023 12:18 Відповісти
Для шавок продажних залишиться.
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22.03.2023 12:18 Відповісти
Просто пішов на йух, дебіл. Можна разом з кацапами.
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22.03.2023 12:19 Відповісти
Він не тупий , а хитродупий підрашистник ! Таких дуже багато - мілліардери , міліонери Каламойський батальенів Монако , Відня і ………
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22.03.2023 13:10 Відповісти
Ніяких принципів не має цей товаріщ Шлюхенберг, який за гроші захищає терористів і убивць.
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22.03.2023 12:19 Відповісти
Може, якийсь родич того штурмбанфюрера?
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22.03.2023 12:23 Відповісти
Скажіть йому хтось... Може випадково "зечепитись за поїзд" і заїхать на Гаагу як співучасник.
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22.03.2023 12:21 Відповісти
І до речи, тут є принцпова помилка, такої країни як "рассия" в принципі НИКОЛИ не існувало і не існує. Наразі це - "рассийская передація".
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22.03.2023 12:21 Відповісти
Бл@дь, вони раділи, коли їх гітлер анексував. Можливо зрадіють і рашистській анексії? Чи анусятії?
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22.03.2023 12:22 Відповісти
Подивіться на очі цього прицюцкуватого. Там немає нічого від людини, тільки какцапська сатана.
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22.03.2023 12:22 Відповісти
Нехай кацапи перетворять Відень на Сизрань ! Що цей півень тоді заспіває!
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22.03.2023 12:23 Відповісти
Ще одна ''кансерва'' кацапська вилізла!
Щоб ви говорили б якби на ваші міста кацапські ракети летіли?!!!!
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22.03.2023 12:24 Відповісти
А я то думав, чого ті австрійці так шепелявлять? А то в них язик в кацапській дупі застряг...
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22.03.2023 12:37 Відповісти
Шльондрі Александер Шалленберг, за сумісництвом Міністр закордонних справ Австрії: "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве." -- Иван Тургенев
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22.03.2023 12:40 Відповісти
Господи, які іони там тупоголові!
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22.03.2023 12:40 Відповісти
То це Чайковському МКС виписав ордер на арешт? Чи то Достоєвський лупить по Україні ракетами? Ні, дорогенький, готуй передачку на кічу Х...лу, якщо він такий дорогий для Австрії.
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22.03.2023 12:44 Відповісти
конечно, ослаблять рашку
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22.03.2023 12:45 Відповісти
саме на Достоєвському та Чайковському виросла така росія, або швидше ці культурні діячі та їх спадок ніяк не завадили критичній масі росіян підтримувати й війну, й всі скоєні воєнні злочини та брати участь у цій війні..., тому дядька просто бреше за гроші...
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22.03.2023 12:47 Відповісти
Министр иностранных дел Александр Шалленберг (ÖVP) объявил о далеко идущих санкциях ЕС против Москвы в случае чрезвычайной ситуации, но не в области импорта газа и особенно спорного газопровода «Северный поток - 2». «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России», - заявил Шалленберг в прессе 22 января 2022 года https://kurier.at/politik/ausland/schallenberg-warnt-putin-wird-deutliche-und-rasche-antwort-geben/401880266
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22.03.2023 12:49 Відповісти
Ні, краще б тебе мама на кропиву висцяла
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22.03.2023 12:51 Відповісти
На кордоні з Росією має бути міцний мур, заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен. - от що має бути, а не ото "без росії нам, товарищі і панове, повний гаплик, що не ясно?"
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22.03.2023 12:52 Відповісти
консєрва протухша.....
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22.03.2023 12:53 Відповісти
дед Чайковского, козак Чайка, в Киеве учился. А Достоевского оставьте себе, помнится, прочел братьев Карамазовых, чуть с ума не сошел от забористой шизы.
П.С. Гитлер был австрийцем.
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22.03.2023 12:53 Відповісти
Прадед.
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22.03.2023 14:02 Відповісти
И дед тоже. Пётр Фёдорович Чайко́вский (при рождении - Ча́йка; https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1745 , рожд. село Николаевка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Полтавский полк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_dc1b9c7a20695b9f-2 [2] Наиболее известен как дед великого русского композитора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Петра Ильича Чайковского .
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22.03.2023 15:02 Відповісти
А что такого написали Константиновские?
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22.03.2023 16:47 Відповісти
Тьфу *******.
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22.03.2023 12:54 Відповісти
Європейська курва на платні в Кремля.
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22.03.2023 12:55 Відповісти
Александер Шалленберг, мабуть мало тобі відомо про Достоевского, ось що він казав про свинопсів:

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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22.03.2023 13:01 Відповісти
Это возможно родственник путина...... СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2023 13:24 Відповісти
Е ні чувачок, москаль важливий для твоєї дирявої кишені, ти тут за всю Європу не розписуйся, австрійска швайне
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22.03.2023 13:24 Відповісти
цьому нацистському ******** чайковськедостоєвське важливіше за тисячі життів українців, зруйнованих домівок і бізнесу в Україні...
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22.03.2023 13:35 Відповісти
С достоевским и чайковским - всё понятно. Один из них "бабок нарубил" изрядно, другой - в середине восьмидесятых прошлого столетия "маленькими лебедями" завалил. Лучше бы австрийский щенок пару слов сказал относительно сегодняшнего лубянского арестанта.
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22.03.2023 13:37 Відповісти
Блин, "А ещё, в очках!"
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22.03.2023 13:51 Відповісти
Придурок, почитай шо умные люди говорят. -
"Росію треба відгородити від інших міцним муром", - посол Німеччини Фельдгузен
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22.03.2023 14:06 Відповісти
Завдяки отаким продажним меркелям, шредерам, орбанам, шаленбергам і виріс цей кремлівський фашистський монстр. А слідом росте китайський, нічим не кращий.
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22.03.2023 14:26 Відповісти
Блин, вправление мозгов и ограждение буйнопомешанных продолжится ещё долго после войны. Ватный мозг долго лечится, если вобще лечится.
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22.03.2023 14:49 Відповісти
Чайковський - українець.Хто там ближче,поясніть цьому довбню.
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22.03.2023 16:19 Відповісти
І взагалі Чайка нам потрібен буде,коли подохне *****.А точніше його Озеро.
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22.03.2023 16:23 Відповісти
Скільки йому перарахували з Газпрому?
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22.03.2023 16:31 Відповісти
 
 