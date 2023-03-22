Глава МЗС Австрії Шалленберг: Росія завжди залишатиметься важливою для Європи

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Він переконаний, що думати інакше було б оманою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, - це омана", - сказав Шалленберг. За його словами, хоча Австрія послабить зв’язки, це "не може статися миттєво".

"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона (Росія. - Ред.) й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - сказав Шалленберг.

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Він зробив свої коментарі після того, як на початку цього року санкційний орган США розпочав розслідування проти банку Raiffeisen (RBIV.VI) щодо його бізнесу, пов’язаного з Росією, посиливши контроль над австрійським кредитором.

Різку критику з боку інвесторів викликала також російська схема надання канікул по виплаті кредиту військовим, які воюють в Україні. В цій схемі брав участь Raiffeisen.

"Давайте по-чесному. 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії і роблять те, що розумно: чекають, стримують, обмежуються", - сказав Шалленберг, додавши, що серед цих компаній є банки, зокрема Bank of America.

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Шалленберг також виступив за посилення існуючих європейських санкцій проти РФ, а не запровадження подальших заходів. "Це дуже тупа зброя. У нас були масштабні пакети санкцій. Дайте їм час попрацювати", - сказав він.