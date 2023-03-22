Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия всегда будет оставаться важной для Европы
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы. Он убежден, что думать иначе было бы заблуждением.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, - это заблуждение", - сказал Шалленберг. По его словам, хотя Австрия ослабит связи, это "не может произойти мгновенно".
"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия. - Ред.) и дальше будет оставаться нашим крупнейшим соседом. Она будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", - сказал Шалленберг.
Он сделал свои комментарии после того, как в начале этого года санкционный орган США начал расследование против банка Raiffeisen (RBIV.VI) по его бизнесу, связанному с Россией, усилив контроль над австрийским кредитором.
Резкую критику со стороны инвесторов вызвала также российская схема предоставления каникул по выплате кредита военным воюющим в Украине военным. В этой схеме участвовал Raiffeisen.
"Давайте по-честному. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают, ограничиваются", – сказал Шалленберг, добавив, что среди этих компаний есть банки, в частности Bank of America.
Шалленберг также выступил за ужесточение существующих европейских санкций против РФ, а не введение дальнейших мер. "Это очень тупое оружие. У нас были масштабные пакеты санкций. Дайте им время поработать", - сказал он.
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