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Новости Санкции против России
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Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия всегда будет оставаться важной для Европы

александер,шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы. Он убежден, что думать иначе было бы заблуждением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, - это заблуждение", - сказал Шалленберг. По его словам, хотя Австрия ослабит связи, это "не может произойти мгновенно".

"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия. - Ред.) и дальше будет оставаться нашим крупнейшим соседом. Она будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", - сказал Шалленберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы Путина ядерным оружием – это абсолютное безумие, – глава МИД Австрии Шалленберг

Он сделал свои комментарии после того, как в начале этого года санкционный орган США начал расследование против банка Raiffeisen (RBIV.VI) по его бизнесу, связанному с Россией, усилив контроль над австрийским кредитором.

Резкую критику со стороны инвесторов вызвала также российская схема предоставления каникул по выплате кредита военным воюющим в Украине военным. В этой схеме участвовал Raiffeisen.

"Давайте по-честному. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают, ограничиваются", – сказал Шалленберг, добавив, что среди этих компаний есть банки, в частности Bank of America.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия присоединилась к созданию трибунала по преступлениям РФ против Украины, - Кулеба

Шалленберг также выступил за ужесточение существующих европейских санкций против РФ, а не введение дальнейших мер. "Это очень тупое оружие. У нас были масштабные пакеты санкций. Дайте им время поработать", - сказал он.

Австрия (807) россия (95352) санкции (11254) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+22
Фашистські грошенятки відпрацьовує, упирь.
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22.03.2023 12:15
+20
Достоєвський,Чайковський....Тьху,довбой@б. Ще б розказав,як Європі важливий Єгипет,тому що там піраміди Хеопса.
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22.03.2023 12:17
+13
Ооооооо..... Ще один долбо.......б виліз, він напевно родич шеленберга з СД, хто в курсі що то таке!!!!!
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22.03.2023 12:17
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Фашистські грошенятки відпрацьовує, упирь.
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22.03.2023 12:15 Ответить
Надо Шаленбургу организовать поездку в ГУЛАГ, а то он ваще рамсы папутал в натуре.
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22.03.2023 13:56 Ответить
«Росія завжди залишатиметься важливою для Європи «…

Ні. Чому?
Запитай, наприклад, у Польщі.

Карфоген повинен бути знищеним!
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22.03.2023 14:25 Ответить
Нема чого питати в Польщі.Нех з"їздить в Україну це мурло фашистонаближене.
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22.03.2023 16:18 Ответить
Ооооооо..... Ще один долбо.......б виліз, він напевно родич шеленберга з СД, хто в курсі що то таке!!!!!
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22.03.2023 12:17 Ответить
Теж так подумав, але тут шАлленберг, хоча хто його знає...
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22.03.2023 12:19 Ответить
как кутенок лижет суку, как котенок кошку лижет.
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22.03.2023 12:17 Ответить
Достоєвський,Чайковський....Тьху,довбой@б. Ще б розказав,як Європі важливий Єгипет,тому що там піраміди Хеопса.
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22.03.2023 12:17 Ответить
Мадяри - тупі москальські ганчірки, австріяки - просто москальські ганчірки. Ось як в сраці "имеріалізм" палає, досі фантомні болі відчуваюсь.
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22.03.2023 12:18 Ответить
Для шавок продажних залишиться.
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22.03.2023 12:18 Ответить
Просто пішов на йух, дебіл. Можна разом з кацапами.
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22.03.2023 12:19 Ответить
Він не тупий , а хитродупий підрашистник ! Таких дуже багато - мілліардери , міліонери Каламойський батальенів Монако , Відня і ………
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22.03.2023 13:10 Ответить
Ніяких принципів не має цей товаріщ Шлюхенберг, який за гроші захищає терористів і убивць.
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22.03.2023 12:19 Ответить
Може, якийсь родич того штурмбанфюрера?
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22.03.2023 12:23 Ответить
Скажіть йому хтось... Може випадково "зечепитись за поїзд" і заїхать на Гаагу як співучасник.
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22.03.2023 12:21 Ответить
І до речи, тут є принцпова помилка, такої країни як "рассия" в принципі НИКОЛИ не існувало і не існує. Наразі це - "рассийская передація".
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22.03.2023 12:21 Ответить
Бл@дь, вони раділи, коли їх гітлер анексував. Можливо зрадіють і рашистській анексії? Чи анусятії?
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22.03.2023 12:22 Ответить
Подивіться на очі цього прицюцкуватого. Там немає нічого від людини, тільки какцапська сатана.
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22.03.2023 12:22 Ответить
Нехай кацапи перетворять Відень на Сизрань ! Що цей півень тоді заспіває!
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22.03.2023 12:23 Ответить
Ще одна ''кансерва'' кацапська вилізла!
Щоб ви говорили б якби на ваші міста кацапські ракети летіли?!!!!
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22.03.2023 12:24 Ответить
А я то думав, чого ті австрійці так шепелявлять? А то в них язик в кацапській дупі застряг...
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22.03.2023 12:37 Ответить
Шльондрі Александер Шалленберг, за сумісництвом Міністр закордонних справ Австрії: "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве." -- Иван Тургенев
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22.03.2023 12:40 Ответить
Господи, які іони там тупоголові!
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22.03.2023 12:40 Ответить
То це Чайковському МКС виписав ордер на арешт? Чи то Достоєвський лупить по Україні ракетами? Ні, дорогенький, готуй передачку на кічу Х...лу, якщо він такий дорогий для Австрії.
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22.03.2023 12:44 Ответить
конечно, ослаблять рашку
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22.03.2023 12:45 Ответить
саме на Достоєвському та Чайковському виросла така росія, або швидше ці культурні діячі та їх спадок ніяк не завадили критичній масі росіян підтримувати й війну, й всі скоєні воєнні злочини та брати участь у цій війні..., тому дядька просто бреше за гроші...
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22.03.2023 12:47 Ответить
Министр иностранных дел Александр Шалленберг (ÖVP) объявил о далеко идущих санкциях ЕС против Москвы в случае чрезвычайной ситуации, но не в области импорта газа и особенно спорного газопровода «Северный поток - 2». «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России», - заявил Шалленберг в прессе 22 января 2022 года https://kurier.at/politik/ausland/schallenberg-warnt-putin-wird-deutliche-und-rasche-antwort-geben/401880266
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22.03.2023 12:49 Ответить
Ні, краще б тебе мама на кропиву висцяла
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22.03.2023 12:51 Ответить
На кордоні з Росією має бути міцний мур, заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен. - от що має бути, а не ото "без росії нам, товарищі і панове, повний гаплик, що не ясно?"
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22.03.2023 12:52 Ответить
консєрва протухша.....
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22.03.2023 12:53 Ответить
дед Чайковского, козак Чайка, в Киеве учился. А Достоевского оставьте себе, помнится, прочел братьев Карамазовых, чуть с ума не сошел от забористой шизы.
П.С. Гитлер был австрийцем.
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22.03.2023 12:53 Ответить
Прадед.
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22.03.2023 14:02 Ответить
И дед тоже. Пётр Фёдорович Чайко́вский (при рождении - Ча́йка; https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1745 , рожд. село Николаевка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Полтавский полк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_dc1b9c7a20695b9f-2 [2] Наиболее известен как дед великого русского композитора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Петра Ильича Чайковского .
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22.03.2023 15:02 Ответить
А что такого написали Константиновские?
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22.03.2023 16:47 Ответить
Тьфу *******.
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22.03.2023 12:54 Ответить
Європейська курва на платні в Кремля.
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22.03.2023 12:55 Ответить
Александер Шалленберг, мабуть мало тобі відомо про Достоевского, ось що він казав про свинопсів:

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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22.03.2023 13:01 Ответить
Это возможно родственник путина...... СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2023 13:24 Ответить
Е ні чувачок, москаль важливий для твоєї дирявої кишені, ти тут за всю Європу не розписуйся, австрійска швайне
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22.03.2023 13:24 Ответить
цьому нацистському ******** чайковськедостоєвське важливіше за тисячі життів українців, зруйнованих домівок і бізнесу в Україні...
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22.03.2023 13:35 Ответить
С достоевским и чайковским - всё понятно. Один из них "бабок нарубил" изрядно, другой - в середине восьмидесятых прошлого столетия "маленькими лебедями" завалил. Лучше бы австрийский щенок пару слов сказал относительно сегодняшнего лубянского арестанта.
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22.03.2023 13:37 Ответить
Блин, "А ещё, в очках!"
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22.03.2023 13:51 Ответить
Придурок, почитай шо умные люди говорят. -
"Росію треба відгородити від інших міцним муром", - посол Німеччини Фельдгузен
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22.03.2023 14:06 Ответить
Завдяки отаким продажним меркелям, шредерам, орбанам, шаленбергам і виріс цей кремлівський фашистський монстр. А слідом росте китайський, нічим не кращий.
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22.03.2023 14:26 Ответить
Блин, вправление мозгов и ограждение буйнопомешанных продолжится ещё долго после войны. Ватный мозг долго лечится, если вобще лечится.
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22.03.2023 14:49 Ответить
Чайковський - українець.Хто там ближче,поясніть цьому довбню.
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22.03.2023 16:19 Ответить
І взагалі Чайка нам потрібен буде,коли подохне *****.А точніше його Озеро.
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22.03.2023 16:23 Ответить
Скільки йому перарахували з Газпрому?
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22.03.2023 16:31 Ответить
 
 