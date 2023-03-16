Австрия присоединилась к созданию трибунала по преступлениям РФ против Украины, - Кулеба

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала по преступлениям РФ против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.

"С ростом их (государств-участников – ред.) количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.