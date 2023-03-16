РУС
Австрия присоединилась к созданию трибунала по преступлениям РФ против Украины, - Кулеба

кулеба

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала по преступлениям РФ против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.

"С ростом их (государств-участников – ред.) количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Читайте: Международный центр по расследованию преступлений РФ заработает летом, - Костин

Напомним, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.

Австрия (853) россия (97399) трибунал (297) Кулеба Дмитрий (2882) военные преступления (1511)
Як мило. Нащадки найбільшого злодія 20 століття судитимуть найбільшого злодія 21-го ✌️
16.03.2023 19:46 Ответить
Ага, судитимуть... Хіба що виступлять в якості адвоката.
16.03.2023 20:33 Ответить
А ШВАЙЦАРІЯ?? ТАМ ЖЕ ТАКИЙ ПОСОЛ......
16.03.2023 19:54 Ответить
По війні непогано було б подумати про якийсь трибунал, що розглянув би злочини нашої влади стосовно держави та народу.
16.03.2023 19:57 Ответить
Ага надейся и жди, коты против колбасы. Про злодеяния власти вспоминает лишь следующая власть спихивая все на нее и так до бесконечности
16.03.2023 19:58 Ответить
Ох неужели. Эти австрияки больно любят кацапское бабло
16.03.2023 19:57 Ответить
Зараз Москва згадає австріякам, як вона вивела їхніх дідів-батьків з-під трибуналу після 2 світовою, зробивши з Австрії жертву нацизму замість її ролі повноцінного співучасника Німеччини у злочинах війни.
16.03.2023 19:58 Ответить
мені одному здалося що це схоже на поділ шкури ще невбитого ведмедя?
16.03.2023 20:04 Ответить
 
 