Австрия присоединилась к созданию трибунала по преступлениям РФ против Украины, - Кулеба
Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала по преступлениям РФ против Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.
Также он сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.
"С ростом их (государств-участников – ред.) количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.
